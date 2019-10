Putna ke smlouvě univerzity s Home Creditem: Rektor Zima není morální vzor, měl by odstoupit

Univerzita Karlova se na tři roky spojila s firmou Home Credit ze skupiny PPF Petra Kellnera. Nejstarší a nejprestižnější univerzita na území Česka měla za tři roky dostat celkem 1,5 milionu korun. Podepsání smlouvy ale vzbudilo tak velké emoce, že společnost nakonec ve čtvrtek od smlouvy odstoupila. Kriticky se k tomu postavil například literární historik Martin C. Putna. Firma nakonec oznámila, že od smlouvy odstoupí. Interview Plus Praha 18:35 10. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Literární historik Martin C. Putna | Zdroj: Profimedia

„Počínání rektora Tomáše Zimy mne pobuřuje už delší dobu. Tohle byla poslední kapka,“ řekl Putna ve čtvrtek dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Taky proto na twitteru vyzval Akademický senát UK, aby rektora odvolal.

Případů, jak by se rektor univerzity chovat neměl, byla podle Putny celá řada. „Už na počátku byla velká chyba, že akademický senát zvolil normalizačního komunistu rektorem. Nejsem ale fanatik toho typu, který říká, že normalizační komunista nesmí stát v čele univerzit nebo podobných institucí. Jsou i ti, co dělají dobrou práci,“ vysvětlil Putna, který na Univerzitě Karlově přednáší.

Bylo toho víc...

Přitom respektuje, že Zima byl zvolen demokraticky, ale taky hned dodal: „Stejně jako jiné podivné osobnosti v demokratických volbách.“

Problémy se Zimou podle něj pokračovaly 17. listopadu 2014, kdy na shromáždění studentů na Albertově k uctění památky studentů „přišli i někteří čeští politici, kteří jsou známí svými napjatými vztahy k pravdě a pozitivními vztahy k východním diktátorům“.

„Stalo se to, že je demonstranti vypískali. Hned druhý den se rektor jménem Univerzity Karlovy postavil na stranu těchto politiků a tvrdil, že univerzita odsuzuje nepěkné chování demonstrantů,“ podotkl

To podle Putny ale nebylo vše. „Loni jsme tady měli plagiátorskou kauzu profesora (Martina) Kováře, kterého Zima jako svého spolupracovníka dlouho hájil. Nakonec komise prokázala, že plagiátorem je. Už to byla situace, kdy by člověk, který má v sobě trochu cti, měl odstoupit. A jsou tady i další kauzy.“

Co je to univerzita?

Celý problém podle něj tkví v tom, co vlastně je, nebo není univerzita a k čemu slouží.

Home Credit se ve čtvrtek 10. října po odvysílání Interview Plus rozhodl od smlouvy s Univerzitou Karlovou odstoupit. „Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce, které oba subjekty poškozují ještě předtím, než spolupráce byla vůbec zahájena. Přejeme univerzitě vše dobré,“ uvedl mluvčí společnosti Home Credit Milan Tománek.

„Jestli je pouze továrnou na výrobu kvalifikovaných odborníků, kteří pak půjdou dobře sloužit našemu průmyslu, nebo jestli je také vychováváme k něčemu, jako je mravní integrita, zodpovědnost a vztah k pravdě. Dokonce bych řekl vášeň pro pravdu. Rektor svými činy, které vyvrcholily spoluprací s Home Creditem, ukazuje, že není takovým vzorem pro studenty. Protože pedagogové, tak jak já chápu univerzitu, mají být studentům také morálními vzory. Člověk, který se chová takto, by neměl být rektorem Univerzity Karlovy,“ dodal Putna.

On sám už před pár týdny vyzval studenty, aby se nepodíleli na oslavách 30. výročí 17. listopadu. „V této chvíli je dost nepředstavitelné, aby Univerzita Karlova s tímto člověkem v čele říkala: My se tady hlásíme k tomu, jak studenti před 30 lety to a to… To je, jak se pěkně říká v jidiš, chucpe.“

S Home Creditem se byznys nedělá

Proč Putnovi tak vadila spolupráce právě s firmou Home Credit? „Na principu spolupráce univerzit a byznysu samo o sobě nic špatného není. Je to všude ve světě. Taky americké univerzity své úspěšné absolventy neustále obesílají, jako: Teď děláme tohle a přispějte nám. Má to ale striktní morální, etická pravidla. A tato instituce není tou, která by měla morální důvěru,“ odpověděl.

„K modelu amerického byznysmena, k jeho společenské prestiži patří podpora nemocnic, koncertů, škol apod. To je povinnost bohatce v USA, jinak by s ním všichni opovrhovali,“ je přesvědčen.

„Byznys typu zbrojovky, hazard apod. je samozřejmě legální, ale je tady, řekněme, morální problém, jestli přispívají společnosti. Tady by to být opravdu nemělo, myslím si. V případě Home Creditu jsem došel k názoru, že je to už přes čáru,“ dodal Martin C. Putna.