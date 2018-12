Senátor Červíček: Ministr vnitra nemůže zaručit nezávislost ve vyšetřování kauzy Čapí hnízdo

Podle senátora a bývalého policejního prezidenta Martina Červíčka (ODS) garantuje nezávislost ve vyšetřování kauzy Čapí hnízdo zejména státní zastupitelství. „Slova ministra beru spíš jako politické prohlášení než reálný fakt, podle kterého by mohl zaručit nezávislost,“ řekl ve čtvrtek v pořadu Interview Plus. Dlouhé vyšetřování a okolnosti kolem syna premiéra Andreje Babiše (ANO) ale podle něj kolem kauzy vytvářejí pachuť. interview plus Praha 18:40 6. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Červíček (ODS) si myslí, že nezávislost ve vyšetřování kauzy Čapí hnízdo garantuje zejména státní zastupitelství. | Foto: Jiřina Šmídová

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nedávno řekl, že garantuje nestranné vyšetření kauzy Čapí hnízdo. Červíček prý slovům ministra věří, hlavně kvůli tomu, že na případ dohlíží státní zastupitelství.

„Dlouhé vyšetřování kauzy a další informace kolem údajného únosu syna premiéra a nejrůznější vyjádření premiéra Andreje Babiše na adresu práce policie a vyšetřovatelů vytvářejí jistou pachuť. Přesto chci věřit, že vyšetřování proběhne nezávisle,“ řekl senátor Červíček ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Jen politická prohlášení?

Vyslovení garance z úst ministra vnitra bere s nadhledem. „Největší garanci bychom měli mít v roli státního zastupitelství, a tak slova ministra beru spíš jako politické prohlášení než reálný fakt, podle kterého může ministr zaručit nezávislost.“

Šéf resortu vnitra sice policii zaštituje, ale „ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti je pouze v osobě policejního prezidenta“. „Ne celé policie,“ upozornil Červíček.

Ten by si také přál, aby vše neskončilo u podobných politických proklamací a aby se dotčení - ale taky všichni ostatní politici - už dál k živé kauze nevyjadřovali.

Veřejnost by ale podle něj měla dostat odpovědi na všechny otázky, a to nejen od vyšetřovatelů, ale i od dozorujícího státního zastupitelství. Ale až ve chvíli, kdy budou provedeny všechny potřebné úkony a vyšetřování ukončeno. „Nicméně je pravda, že není úplně normální, že vyšetřování kauzy Čapí hnízdo trvá tak dlouho.“

„Už v minulosti vydala dozorová státní zastupitelka stanovisko, které pak bylo i zveřejněno, podle kterého doporučuje efektivnější, kvalitnější a rychlejší práci ze strany státního zastupitelství a policie. Myslím, že je to už rok a dodnes není nijak signalizováno, že by snad mělo být vyšetřování v nějaké dohledné době dokončeno,“ upozornil.

Švejdar je ‚správný polda‘

Červíček se vyjádřil i k nově jmenovanému policejnímu prezidentovi Janu Švejdarovi: „Považuji ho za velmi dobrého šéfa policie. Je to dlouholetý polda se zkušenostmi. Očekávám od něj trochu jiný styl řízení a jsem zvědavý, jestli dokáže ubránit policii před nejrůznějšími tlaky.“

Ani jemu, coby bývalému policejnímu prezidentovi, se ale moc nelíbí, jaké spekulace se objevily kolem výběrového řízení. Nový šéf má podle něj před sebou plno úkolů. „Na rozdíl od ministra Hamáčka si ale nemyslím, že je naše policie stabilizovaná, a to přestože přibylo v posledních čtyřech letech poměrně dost financí.“

Jinak by totiž podle něj neodcházeli zkušení policisté, nechybělo by jich tolik na služebnách, nebyla by tak velká administrativní zatíženost. Policii by pak prý rozhodně neprospělo „něco, čemu se říkalo reorganizace specializovaných složek, hlavně v rámci kriminální služby a vyšetřování“.

„Není to jen o penězích, ale i o motivaci, míře jistoty. Když tady není snaha něco zlepšovat, tak to nakonec každého znechutí,“ dodal senátor.