Neustálou změnou opatření a výzev důvěru nezískáte, stát by měl více vysvětlovat, míní hejtman Červíček

Podle Státního zdravotního ústavu se výskyt britské mutace koronaviru potvrdil již v šesti krajích. Jedním z nich i i Královéhradecký kraj, kde je i nadále šíření koronaviru jedno z nejvýraznějších v Česku. Nejhorší situace je pak v regionu na Trutnovsku. Hejtman Martin Červíček (ODS) pro Radiožurnál uvedl, že hygienici se nyní snaží případy mutace trasovat. Přísnější opatření ale podle něj nejsou i vzhledem na vývoj epidemie na místě.

Víte již o rozšíření mutace viru v Královéhradeckém kraji více?

Stoprocentně se dá říct jen to, že zaznamenáváme o dost více případů než srovnatelné kraje. V průměru jsme na 800 až 900 nakažených denně. Otázka, jestli je to mutací nebo to má jiné souvislosti, teď těžko konstatovat. Dá se to odhadovat na základě kontrolních vzorků - například jen za poslední dny jsme dělali 12 vzorků a v osmi případech jsme mutaci zjistili. S velkou pravděpodobností tak máme v kraji jinou verzi koronaviru než, která dosud v České republice byla.

Věnují se laboratoře vzorkům nakažených, aby věděly, jak moc je mutace rozšířená?

Laboratoře s tím začaly, ale nyní jsme schopni definovat jen to, že je tady mutace zaznamenaná. Naši hygienici se tomu věnují. Je to otázka trasování a zjišťování dalších podrobností.

Daří se hygienikům přednostně trasovat pacienty s britskou mutací viru?

Všichni bychom si to přáli, ale výskyt v našem regionu je značný. Trasování probíhá, nicméně se v tuto chvíli intenzivně věnujeme i zajištění péče pacientům s covidem a zatížení nemocnic.

Kolik potvrzených případů britské mutace v kraji máte?

Jsme schopni definovat jen to, že tu mutaci máme, ale čekáme na další výsledky, které to potvrdí. Nebavme se tedy o konkrétních počtech. Na základě vzorků se dá říci, že tady máme zmutovaný vir a to je jedna z věcí, která vývoj epidemie u nás zesiluje.

Trutnovsko je nadále jedním z nejvíce zasažených regionů v ČR. Za poslední týden zde hygienici hlásí 1025 případů covid-19 na 100 000 obyvatel. O dodržování opatření obyvatele prosí hejtman @Martin_Cervicek. Nárůst případů znamená další zátěž na přetíženou trutnovskou nemocnici.

Důvěra namísto zpřísnění

Za poslední týden přibylo na Trutnovsku přes 1000 nakažených, jde o nejvyšší nárůst v rámci Česka. Má hygiena i jiné vysvětlení než britskou mutaci?

Virová nálož v našem regionu je značná. Klíčové je, že z jakéhokoliv počtu skončí část v našich nemocnicích. To je nejzásadnější na intenzivní péči, jejíž zatíženost je značná. Nemůžeme se totiž věnovat jen covidovým pacientům, ale i akutní péči. Máme vyčleněno přes 600 covidových léček z hlediska intenzivní péče, ale na veškerou péči máme k dispozici jen 31 lůžek na JIP. Bude nejspíš třeba žádat o koordinaci centrální řídící tým s ohledem na přemístění pacientů mimo kraj.

Už některé nemocnice v kraji žádaly řídící tým o pomoc?

Zatím to zvládáme, pacienty přesouváme uvnitř kraje. Jen ve dvou případech od začátku pandemie jsme museli umístit pacienty mimo Královéhradecký kraj. Ale jsme domluveni s centrálním řídícím týmem na přemístění, pokud se situace vyhrotí. A mluvil jsem s ministrem zdravotnictví i premiérem, že budeme muset koordinovat nejen péči o pacienty s covidem, ale i s dalšími akutními stavy. V nemocnicích máme mnoho úrazů, které vyžadují intenzivní péči a to vytváří další tlak na zdravotníky.

Jaká opatření by podle Vás byla nyní na místě?

Myslím, si, že přijatá opatření odpovídají současné situaci. Nevím, jestli další zpřísnění pomůže. Všichni tu měsíce žijeme v omezeních, která nejsou běžná a ne často jsou důvěryhodně vysvětlena. Důvěra je záležitost číslo jedna, aby to veřejnost vydržela. V tuto chvíli čekáme, že se epidemie zlomí a počty nakažených budou klesat.

Vzhledem k vašim zkušenostem bývalého policejního prezidenta, měla by policie přitvrdit v kontrole opatření? Jak by měla jejich dodržování kontrolovat?

Když si vzpomenu na jaro, byla tu obrovská důvěra. Ta se ale ztratila a bude těžké přesvědčit veřejnost, aby byla obezřetná a dodržovala nařízení. V tom je klíč. Ale k tomu musíte být důvěryhodní a veřejnost prosit, a ne každý den měnit výzvy a příkazy. To je úkol nejvyšších představitelů, včetně hejtmanů. Šel bych cestou, že bych se pokoušel vysvětlovat opatření. V kraji se snažíme prezentovat informace bez hysterie a upozorňovat, že řešíme situaci v nemocnicích a není třeba vytvářet pachuť. Žádáme také veřejnost, aby byla obezřetná.