Pavel Novotný mluví jen o sobě, skoro explodoval, komentuje kongres ODS novinář Fendrych

V době, kdy působil jako náměstek tehdejšího ministra vnitra Jana Rumla, hledal protiváhu života v politice ve víře.

„Jsem evangelík, tedy protestant. Když přijdete k nám do kostela, často a snadno se vám stane, že farář, který mluví, vám dá pořádně zabrat. Říká vám, co všechno děláte špatně. Zpětná vazba v kostele, když funguje, je právě proto důležitá. A snad vás nenechá, abyste vyrostl do nebe, když jste v nějaké silné pozici, abyste si moc nefoukal,“ vysvětluje s úsměvem host Osobnosti Plus.

„Víra vám dává jistý přesah nad věcmi a říká vám: svět není v pořádku, takhle to prostě je. A vy tu nejste proto, aby byl svět v pořádku, ale abyste vy byl v pořádku.“

ODS nehoří

„(Předseda ODS) Petr Fiala je slušný a vzdělaný člověk. Jako premiér by se mně vlastně líbil. Na druhou stranu vidíte, že ve vedení strany jsou tři staří vlci, tři staří ódeesáci, kteří už nehoří,“ vrací se novinář k právě uplynulému 29. kongresu ODS.

„Pavel Novotný pak naopak skoro explodoval. Má to být ale konzervativní strana, a když tam vystoupí člověk, který celou dobu mluví jen sám o sobě, divím se, že dostal jako řadový místopředseda 103 hlasů.“

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí, který jsme vysílali ještě před oznámením úmrtí dlouholetého člena ODS a předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Martin Fendrych okomentuje hledání nového ombudsmana i rezignaci a kauzu bývalé komunistky a spolupracovnice prokurátora Josefa Urválka Heleny Válkové.