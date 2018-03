Úřad zkontroluje sám sebe. Generální finanční ředitelství má prověřit, zda hospodárně pronajímá byty

Martin Janeček ráno sejde pár schodů a je v kanceláři. Bydlí totiž v garsonce přímo v budově finančního ředitelství v centru Prahy. Platí za to 1500 korun měsíčně včetně poplatků. Teď mají Janečkovi podřízení z ekonomické sekce zkontrolovat nejen jeho smlouvu o ubytování, ale i několik dalších smluv, na základě kterých finanční správa pronajímá byty nebo pokoje. Vyzvalo je k tomu ministerstvo financí.

„Generální finanční ředitelství bylo také vyzváno, aby o provedených kontrolách a následných krocích informovalo ministerstvo financí. Podle výsledků této kontroly, bude-li shledáno pochybení, bude navržen ze strany ministerstva financí další postup,“ potvrdil Radiožurnálu mluvčí Michal Žurovec.

Ne každý ale vidí v této kontrole smysl. Dnes již bývalý náměstek na ministerstvu financí Ondřej Závodský (nestraník nominovaný za KDU-ČSL), který se o ubytování Schillerové a Janečka zajímal, považuje za kuriózní, aby finanční správa kontrolovala sama sebe.

„Je absurdní, aby podřízení kontrolovali ubytovací smlouvu, ze které profitoval jejich nadřízený. Dochází tak spíše k rozmělnění této kauzy,“ myslí si exnáměstek.

Jak přesně budou podřízení kontrolovat svého šéfa, mluvčí generálního finančního ředitelství Kateřina Vaidišová neupřesnila. Jen uvedla, že budou postupovat podle zákona. „Zaměstnanci budou postupovat v závislosti na kompetencích dle organizační struktury a samozřejmě v souladu s příslušnými zákonnými kontrolami,“ tvrdí Vaidišová.

Prověrka číslo 2

Jaký konkrétní cíl kontrola má, se neví. Jisté ale je, že už jedna prověrka běží. Bydlení šéfa finanční správy a tehdejší náměstkyně Schillerové prověřuje několik měsíců samotné ministerstvo financí, tedy nadřízený orgán finanční správy. Kontrolu smluv nařídil už loni v říjnu právě náměstek ministerstva Ondřej Závodský. Ten na přelomu roku skončil. Říká ale, že už tehdy bylo jasné, že Martin Janeček a Alena Schillerová bydlí v bytě v centru pod cenou.

„Ta stanoviska v prosinci loňského roku byla naprosto jednoznačná. To znamená, že ceny za užívání těchto bytů nejsou standardní, když tyto ceny se v lokalitě pohybují od deseti tisíc výš bez poplatků. To znamená, že nedošlo ke konkrétnímu vyčíslení škody, ale ty závěry byly celkem jednoznačné o tom, že k pochybení došlo,“ říká Závodský.

Na levné ubytování v centru Prahy upozornil loni v říjnu Radiožurnál. Ze smluv, které získali reportéři podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vyplynulo, že Generální finanční ředitelství je ke svým zaměstnancům jednoznačně nejštědřejší.

Janeček už tehdy Radiožurnálu mailem napsal, že je vše v souladu se zákonem a že nejde o žádné exkluzivní bydlení. „Obratem vám mohu jen sdělit, že jsem byl ujištěn, že vše je v souladu se zákonem. Režim ubytoven, na který se ptáte, byl nastaven před mým jmenováním na Generální finanční ředitelství,“ napsal mailem Janeček.

Janečkova mluvčí Petra Petlachová pak tehdy doplnila, že pokoj připomíná vysokoškolskou kolej. „Pokoj pana generálního ředitele Janečka je vybaven podobně jako průměrný studentský pokoj na VŠ kolejích; resp. na mnohých studentských kolejích jsou pokoje vybaveny nesrovnatelně lépe. Postel, stůl, židle, lampa, skříň, TV, lednice, elektrická plotýnka v minikoutku na přípravu jídla. Víc se na tak malý prostor umístit ani nedá,“ popsala mluvčí.

Jenže studenti za podobný typ zaplatí až čtyřnásobek. „Ceny kolejného u jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením na pokoji jsou od 4170 do 6000 korun,“ přiblížil Radiožurnálu mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

'Bydlela' i Schillerová

Hned vedle Janečka bydlela - v 1+1 za 5000 Kč měsíčně - i tehdejší náměstkyně ministra financí Alena Schillerová za hnutí ANO. Ta se odstěhovala poté, co se stala ministryní. Už dříve ale Schillerová nechtěla cenu komentovat a odkázala na finanční správu.

„Nedokážu to posoudit. Jak říkám - tohle je dotaz na Generální finanční ředitelství, které to má v gesci a stanovuje nájem. Oni mají za úkol hlídat, zda je to v souladu s předpisy,“ odrazila tehdy další dotazy na cenu Schillerová.

I když se podle Závodského na konci roku kontrola smluv o bydlení chýlila ke konci, výsledek je stále v nedohlednu.

„Ministerstvo financí vlastní analýzu výše úplaty jednotlivých typů smluv, další postup bude možné určit teprve na základě další dokumentace poskytnuté Generálním finančním ředitelstvím a komplexního vyhodnocení všech podkladů,“ řekl k tomu Žurovec.