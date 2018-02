Marketér Jaroš míří do politiky, nabídky má od TOP 09 a Pirátů. 'Kalousek působí toxicky, Piráti dřou,' říká

Po prezidentské volbě oznámil, že vstupuje do politiky. Na stole má marketingový expert žijící v Kataru Martin Jaroš, kterého na facebooku sledují desetitisíce lidí, podle svých slov hned dvě nabídky – od TOP 09 a Pirátů. Ve hře je přitom i jeho kandidatura v blížících se komunálních volbách. „Zatím váhám. Nechci vzbudit dojem chytráka, který přicválá z ciziny a hned bude kandidovat na významné posty,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha/Dauhá 6:00 3. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marketingový expert Martin Jaroš | Foto: Tomáš Tkáčik | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po volbě prezidenta jste na svém facebooku napsal, že půjdete do politiky. Co konkrétně to znamená?

Nakopla mě k tomu volební nálada. Už si nejde jen stěžovat, že se volby nepovedly, ale mělo by se dělat něco dobrého, třeba i v malém. Nejde mi o to, stát se hned senátorem nebo radním a získat tak nějakou židli. Je lepší, když si to člověk odpracuje.

Nedávno jsem byl na Slovensku u založení strany Progresivní Slovensko, což je velice slibný projekt. Dva nebo tři roky si nejdříve odborně připravovali program na internetu, spolupracovali se spoustou odborníků i normálními lidmi a sbírali nápady. Teprve když měli pocit, že to k něčemu je, vstoupili do oficiální politiky. Tento přístup se líbí i mně.

Takže se plánujete nejdříve odborně připravit?

Nejdříve bych to rád rozjel na internetu a vytvořil si tam dobré odborné zázemí. Minimálně ve třech tématech, které mě nejvíce zajímají. To je školství, infrastruktura a digitalizace státní správy.

Dostal jste nabídku i od politických stran?

Mám na stole nabídky od dvou stran, abych k nim vstoupil. To si ale musím ještě promyslet, jestli je to ta nejlepší cesta.

Můžete být konkrétní? Je mezi nimi třeba TOP 09?

Ano, jednou z nich je TOP 09. To je strana, která má strašně pošramocenou značku. Spousta lidí, když se řekne „topka“, se začne pomalu dávit a nadávat na pana (Miroslava) Kalouska. Bohužel jméno pana Kalouska působí toxicky.

Působí toxicky i na vás?

Asi bych to neměl říkat otevřeně, ale ano. Pan Kalousek je chytrý chlap a má obrovské politické zkušenosti. Ale upřímně, on už se dávno stal démonem české politiky. Málokoho česká veřejnost nenávidí tolik jako pana Kalouska. Proto si myslím, že své straně už delší dobu jenom škodí. Vím, že to zní tvrdě, ale je to tak.

Dokud je jako duch 90. let takto vidět, TOP 09 se nemůže zreformovat. V jiných demokraciích se přitom běžně stává, že i do strany, která padne na dno, se naleje nová energie, noví lidé a ona se ještě zvedne. TOP 09 je tedy jedna dobrá možnost, musela by ale ještě projít pořádným restartem.

Kandidatura za Piráty?

A ta další nabídka?

Druhá strana, která mi připadá velmi sympatická svým přístupem a robustní vnitřní strukturou a chytrými lidmi, jsou Piráti.

Od Pirátů tedy přišla druhá nabídka?

Piráti nepotřebují nikomu podlézat. Jsou teď velice úspěšní. Mají ale tolik práce a úkolů, že potřebují další lidí. Já se s nimi velmi dobře znám – s Ivanem Bartošem i dalšími osobnostmi. Piráty jsem podporoval finančně i dobrým slovem ještě dřív, než je začali podporovat všichni ostatní. Oni si to docela pamatují, takže u nich mám dvířka také trošku pootevřená. Líbí se mi, že tvrdě pracují.

Na druhou stranu vy dlouhodobě žijete v Kataru, případná spolupráce by tedy probíhala na dálku? Nebo uvažujete o návratu do Česka?

Zatím na dálku. Plánuji už ale docela brzo návrat do Česka. Katar jsem vždycky bral jako dočasnou záležitost. Je super, když se na pár let podíváte do světa. Otevře vám to oči a uvědomíte si, jak dobrá vaše země je. Možná i okoukáte pár dobrých věcí.

Blíží se komunální volby, Piráti v Praze ve sněmovních volbách získali druhý nejlepší výsledek. Neuvažoval jste o kandidatuře?

Je to na stole. Upřímně ale trošku váhám kvůli tomu, co jsem říkal na začátku. Nechci to uspěchat. Nechci vzbudit dojem chytráka, který přicválá z ciziny a hned bude kandidovat na významné posty v Praze. To by mně samotnému nebylo sympatické.

Na to míří můj další dotaz: zmiňoval jste, že určitou odbornost budete teprve budovat, co tedy můžete nyní v politice nabídnout?

Částečně ano. Současně ale nejsem úplně na začátku. Školstvím se zabývám už léta. Díky tomu, že jsem trochu prošel svět a moje paní je učitelka, která už učila ve třech zemích, mám zkušenosti se spoustou vzdělávacích systémů.

Ostatně i v mezinárodní škole, do které nyní chodí naše děti a kde učí moje paní, jsou děti šedesáti národností. Máme tak živé srovnání až šedesáti vzdělávacích systémů, které mají úplně jiné výsledky, je to fascinující pozorovat. Pak si uvědomíte, že škola se dá dělat úplně jinak a že děti mohou rozkvést.

Všiml jsem si toho už před pěti lety a od té doby rozdílné vzdělávací systémy studuji. Připravuji i web, který by měl načrtnout nejkonkrétnější reformu školství, která v Česku existuje. Alespoň ve srovnání s politickými stranami. Když se podíváte na jejich programy, jsou tam vágní výrazy a jen hezká slovíčka, nenajdete v nich ale nic konkrétního.

Marketingový expert Martin Jaroš během prezidentské volby zavítal do volebního štábu Jiřího Drahoše v pražském Kongresovém centru

Vy tedy nyní máte už konkrétní představu, jak by reforma školství měla vypadat?

Na začátku jsme byli s (Janem Amosem) Komenským velmi inovativní národ, pak jsme ale zatuhli. Naše školství tak má stále atmosféru doby Marie Terezie. Dokonce i dneska se děti učí podobným stylem, kterým jsem se učil já před mnoha lety. Je to trochu kasárenský přístup.

Lejeme do dětí poznatky, jaké je složení žížaly nebo lišejníku. Pak jim ale chybí spousta důležitých věcí pro život. Nejsem proti výuce faktů, mohli bychom ji ale zredukovat o 20 až 30 procent. Místo toho bychom je mohli učit kritickému myšlení, aby nenalítli na kdejakou hloupost nebo falešné zprávy. Mohli bychom je učit elementární finanční gramotnost, aby nepadli do dluhů a exekucí, protože to požírá životy milionů Čechů. Další je pak schopnost argumentovat, hovořit a prezentovat.

V posledních letech bylo velkým tématem českého školství inkluzivní vzdělávání. Jak k tomu přistupujete vy?

Hlavně mě vůbec zaráží, že inkluzi probírá celá republika. Nezařadil bych to ani do první desítky problémů českého školství. Je proto trochu zvláštní, že předchozí vláda z toho udělala dominantní téma.

Ta myšlenka sama o sobě je správná, nechceme tady vytvářet paralelní systém pro děti, u kterých se někomu zdá, že nestíhají. Do budoucna tímto směrem musíme jít. Ale provedení se musí dobře připravit, je to žrout času i peněz. Jinak tím uděláte více škody než užitku. Současné provedení lidi spíše znejistilo.

Zeman zabodoval billboardy

Pojďme dál. Vy jste byl minulý víkend během prezidentské volby ve štábu Jiřího Drahoše. Jaká tam byla atmosféra?

Emoce plály vysoko. Pro lidi, kteří pro profesora Drahoše rok pracovali, to byla veliká rána. Já jsem tam byl jako pozorovatel, a přestože Drahošova strana prohrála, ze štábu jsem odcházel s dobrým pocitem. Z toho davu tam šla pozitivní energie. I to byl důvod, proč jsem pak napsal na facebook o vstupu do politiky. Už mě nebaví, aby se dvě skupiny vzájemně napadaly. Nemá to cenu. V tom je i slabina naší země, utápíme se v žabomyších válkách.

I témata, která se během kampaně řešila, byla zastaralá. Ve světě pulzují témata jako umělá inteligence, robotizace, průmysl 4.0. Možná to zní jako hlouposti, ale na Česko budou mít velký dopad. Když se rozjede robotizace, tak se můžeme ocitnout v situaci, že to v Česku zničí třetinu pracovních míst. Česko se na moderní svět musí připravit. Já bych nám přál, abychom se přepnuli do pozitivního a konstruktivního módu a začali řešit to, co nás posune dopředu. Než abychom se vzájemně napadali, kdo lépe vyřeší kouření v restauracích.

Před druhým kolem Miloši Zemanovi skvěle zafungovala jeho billboardová kampaň „Stop imigrantům a Drahošovi". To byl zásah. Je to téma, které hýbe Českem a on ho velmi jednoduše vyhmátl. Chápu, že někteří příznivci profesora Drahoše tvrdili, že ten billboard byl nefér. To ale já říct nemůžu. Je to politika a s takovouto komunikací se musí počítat. A zas takovou lež tam Zeman netvrdil.

Na druhou stranu Jiří Drahoš je vědec, mohl by tedy mít k tématům, které jste zmínil, blízko. Je to tedy i tak, že se nedokázal lépe prodat?

To máte pravdu. Já jsem na kampaň koukal zvenčí a nechtěl bych se dopouštět laciného kritizování. Zkusím to ale říct, aniž bych někoho urážel. Připadá mi, že nakonec i profesor Drahoš se soustředil na to být antizemanem. Prezentoval se jako slušný chlapík, který není tak ošklivý jako Zeman.

Měl říct, co nabízí a co pozitivního chce přinést. Zrovna on jako bývalý předseda Akademie věd mohl akcentovat, že otevře Česko inovacím, pokroku. Andrej Kiska na Slovensku sebou téměř násilím tahá začínající firmy, start-upy a studenty do Silicon Valley, snaží se tu zemi modernizovat. Pozitivní stránky jsme se u profesora Drahoše vlastně ani nedočkali. To asi i spoustě lidí chybělo. Nakonec to tak bylo rozhodování mezi Zemanem a antizemanem. To byla určitě slabina prezidentské kampaně.

Nakonec ani výsledek Miloše Zemana nebyl až tak oslnivý. Přestože během celého svého funkčního období objížděl kraje, získal jen o 150 tisíc hlasů víc než ve volbě prezidenta před pěti lety. Nakonec ale Drahoše porazil i přesto, že po prvním kole byl favorizován spíše jeho protikandidát. Co tedy byl ten aktivizační moment?

Vítězství Miloše Zemana je slabé, skoro nejslabší, co mohlo být. Kdyby prezident měl trochu sebereflexe – a doufám, že ji má – tak by v tom měl najít trochu pokory, protože skoro polovina voličů se postavila proti němu. Před druhým kolem mu ale skvěle zafungovaly dvě věci. Jeho billboardová kampaň „Stop imigrantům a Drahošovi“ byla zásah. Je to téma, které hýbe Českem a on ho velmi jednoduše vyhmátl.

Chápu, že někteří příznivci profesora Drahoše tvrdili, že ten billboard byl nefér. To ale já říct nemůžu. Je to politika a s takovouto komunikací se musí počítat. A zase takovou lež tam Zeman netvrdil. I já souhlasím s tím, že na začátku kampaně byl rozdíl mezi přístupem profesora Drahoše a prezidenta Zemana k imigraci. Samozřejmě Zeman je mnohem tvrdší, tak to prostě velice důrazně vypíchl na billboardech.

A druhá věc jsou televizní debaty?

Ano. Hlavně neúčast profesora Drahoše na Nově byla chyba.

Místo debaty na televizi Prima si měl Jiří Drahoš podle vás vybrat Novu?

Prima je více nakloněná stávajícímu prezidentovi. A bylo to znát i ve studiu. Byla v něm atmosféra, jako když se rozvášní fanoušci ve sparťanském kotli na fotbale. Nebylo to důstojné prostředí pro volbu prezidenta. Zeman se ale v tomto prostředí pohybuje dobře a zkušeně a profesora Drahoše si tam vychutnal. A i když nejsem Zemanův fanda, tak musím férově přiznat, že řečnická převaha prezidenta byla náramná. Profesor Drahoš to ne úplně ustál. V tom okamžiku se kampaň zlomila a Zemanovo vítězství bylo prakticky nevyhnutelné.

Po prezidentské volbě se skloňoval termín rozdělená společnost. Jaká je z toho cesta ven?

Mám k tomu tři věci. Krátkodobé řešení je slušnost. Pohybuju se na sociálních sítích, mám dost čtenářů, mezi nimi příznivce i odpůrce, drahošovce i zemanovce. Občas vidím, že se tam rozjede hádka. Když zůstanete trpěliví a slušní, můžete se i domluvit. Máme třeba jiný názor na prezidenta, ale to není důvod, abychom si nadávali do blbců.

Potom je tu trochu delší krok. Jako země budeme potřebovat lepší lídry, šéfy politických stran, kteří budou mít správné emoce a dobrým vůdcovstvím lidi spojí i přes příkop, který se nyní táhne společností. Teď mi přijde, že kvůli špatnému politickému vedení jedeme se zataženou ruční brzdou.

Třetí věc je školství. Když dáme všem lidem možnost lepšího školství, které bude mimo jiné zahrnovat i kritické myšlení, aby lidi nepodléhali lžím, tak za dvacet let si lidé budou volit i lepší politiky. Každý, kdo vám bude slibovat, že vaše problémy vyřeší přes noc, vám bude lhát. Takže to správné řešení bude vždy dlouhodobé.