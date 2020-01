Chci přiblížit politiku lidem, říká Jurečka. Priority lidovců vidí v levnějším bydlení i reformě penzí

Delegáti sjezdu KDU-ČSL budou v sobotu volit nového lidoveckého předsedu. Do boje se přihlásil i bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Kam chce lidovce posunout a jak si představuje spolupráci opozičních stran? „Chci politiku KDU-ČSL daleko více přiblížit lidem,“ řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 23:05 20. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka se bude ucházet o funkci předsedy KDU-ČSL | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Chtěl bych, abychom jasně uměli říct: maminkám za každé dítě přidáme 500 korun měsíčně k důchodu,“ uvádí Jurečka s tím, že stát by měl pamatovat na lidi, kteří jsou na tom hůře, a to je také politika, kterou by chtěl prosazovat.

„Rozhodně nechci dělat politiku, která se z 80 procent vyčerpává diskusemi a kritikou jedné konkrétní osoby v případě premiéra,“ upozorňuje s tím, že nechce, aby Česká republika stagnovala další dva roky jenom pro problémy premiéra této vlády.

„Chci, abychom se bavili o tom, jakým způsobem změnit důchodový systém, aby naše děti a naše vnoučata mohly fungovat v tomto systému,“ nastiňuje.

Další věcí, kterou by chtěl otevřít, je nedostupné a předražené bydlení – parlamentní strany by se měly zavázat, aby se nájmy snížily.

A jak by si představoval Jurečka spolupráci s dalšími opozičními stranami? „Jsem schopen, a i dnes to dělám, na krajské úrovni domlouvat se se stranami, u kterých se shodneme na programu a společných prioritách,“ říká.

Nicméně koaliční spolupráce podle něj není tak jednoduše realizovatelná a je velmi obtížné u takového subjektu zafinancovat politickou kampaň ze standardních rozpočtů politických stran. „Tady je mnoho dalších věcí, které jsou komplikovanější, než by se mohlo zdát,“ dodává.