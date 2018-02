Šikana, chtějí po mně stovky kilometrů účtenek, stěžuje si podnikatel. Není to pravda, oponuje lékový ústav

Stěžoval si na šikanu, nakonec se ale ukázalo, že podnikatel Martin Kasa čelí podezření z nezákonné reklamy. Majitel sítě lékáren musí proto Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv doložit veškeré účtenky z kamenných prodejen za loňský rok, které jsou podle ústavu současně reklamou. Doložit je Kasa - podle svých slov - má v tištěné podobě. Lékový ústav i ministr zdravotnictví ale jeho slova vyvracejí: stačí elektronická podoba. Praha 11:00 27. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatel Martin Kasa na snímku z roku 2007 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzval podnikatele Martina Kasu, aby mu doložil všechny účtenky z jeho lékáren za celý rok 2017. O výzvě informoval sám podnikatel na sociální síti Twitter.

Jeden statní úřad nás vyzval k doložení všech účtenek z lékáren. A to za celý rok 2017! Ne export z účta, ale reálné opisy. Sankce až 500 tisíc. Máte někdo zkušenost se správním řízením tohoto šikanózního typu? cc @michalblaha — Martin Kasa (@martin_kasa) 19. února 2018

Lékový ústav totiž s Kasou zahájil správní řízení, a to pro podezření porušení zákazu reklamy. „Která je nekalou obchodní praktikou dle zákona o regulaci reklamy. Zahájili jsme šetření v této věci a v rámci něj si (ústav) vyžádal i kopie účtenek, které jsou zároveň reklamou,“ popsala pro server iROZHLAS.cz mluvčí ústavu Monika Knobová.

Podnikatel Kasa však tvrdí, že úřad po něm chce účtenky za loňský rok doložit v tištěné podobě. „Tak jsem si vzal kalkulačku. Je to cca 190 tisíc metrů účtenek, a pokud se účtenka tiskne (někdy i na jehličkové tiskárně) 1-3 sekundy, trvalo by to vytisknout cca 4,5 dne po 24 h tisku. Nemluvím o ceně papíru a toneru,“ napsal Kasa s tím, že mu ústav zamítl, aby mohl dokumenty poslat elektronicky (viz box vpravo).

„Ne, elektronicky ne. To zamítli. Chtějí kopie všech účtenek. Zopakovali.“ podnikatel Martin Kasa

Podle lékového ústavu to ale není pravda. Jak uvedla mluvčí Knobová, běžná praxe je taková, že ústav akceptuje podklady jak v tištěné, tak i elektronické podobě.

„K tvrzení uvádíme, že se nezakládá na pravdě, protože pan Kasa takový dotaz ústavu vůbec nepoložil. Tyto podklady lze předložit i ve formě elektronické,“ doplnila ještě mluvčí.

Server iROZHLAS.cz žádal podnikatele Kasu opakovaně o vyjádření. Nejprve reakci odmítl s tím, že věc řeší právníci, a proto ji nebude v tuto chvíli medializovat. Na upozornění, že lékový ústav popírá jeho slova o tom, že by účtenky požadoval pouze v tištěné formě, zopakoval, že reagovat nechce.

„Na twitteru jsem ani neuváděl, o jaký úřad jde. Na twitteru také byla část zprávy, kde bylo viditelné, že se jedná o důvod regulace reklamy. Jen doplním, že se jedná o můj soukromý účet, a překvapuje mě, že jakýkoliv úřad komentuje v reakcích na soukromý účet veřejně otevřená správní řízení,“ vzkázal e-mailem Kasa.

Nechtěl ani přiblížit, proč se celou věc rozhodl zveřejnit právě na sociální síti. „Omlouvám se, již jsem třikrát napsal, že to nechci komentovat. Prosím, respektujte to,“ doplnil.

Pokuta až půl milionu

Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Postupu ústavu pro kontrolu léčiv se zastal také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO, který se do celé věci zapojil přímo na Kasově twitteru.

„Informoval jsem se o dané záležitosti přímo u SÚKLu. Pan Kasa se vůbec nedotazoval na to, zda účtenky musí poskytnout v listinné podobě. SÚKL akceptuje i listinou podobu účtenek,“ popsal redakci.

„Pan Kasa si tuto informaci zřejmě vyvodil sám, ale není mi jasné, na jakém základě k ní dospěl a proč se takto vyjádřil na twitteru. V tuto chvíli je především potřeba danou záležitost nechat na prošetření SÚKLu,“ doplnil ministr Vojtěch pro server iROZHLAS.cz.

Dozor nad reklamou na léčivé přípravky provádí od roku 2002 Státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle dokumentu, jehož část sám Kasa zveřejnil na sociální síti, mu za porušení paragrafu zákona o regulaci reklamy (viz box na konci textu) hrozí pokuta do půl milionu korun.

Diky vsem za obrovsky zajem. Uz se ozvala i media (HN, e15, Cesky rozhlas,...). Zatim to nechci vice medializovat. Resi to nasi pravnici. Diky za pochopeni. pic.twitter.com/uYcat6valw — Martin Kasa (@martin_kasa) 19. února 2018

Podle Filipa Wintera, specialisty na reklamní právo, se za lékovou reklamu podle zákona o regulaci reklamy „považují všechny informace, přesvědčování nebo pobídky k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby léčivých přípravků“. „Jakákoli činnost, jejímž cílem je vyšší spotřeba léků, je tedy lékovou reklamou,“ píše ve své publikaci Právo a reklama.

Pro server iROZHLAS.cz ještě doplnil, že léková reklama je regulována zvlášť pro běžné lidi a zvlášť pro odborníky. „Pokud jde o běžné smrtelníky, jsou tam vesměs jen obsahová omezení. Reklama třeba nesmí říkat, že lék je bez nežádoucích účinků, nesmí se týkat léků na předpis, reklamy se také vůbec nesmí vůbec porovnávat – nemůžete vůbec naznačovat, že některý lék je lepší než druhý,“ přiblížil současnou legislativu advokát Winter.

„Kritičtější“ je podle Wintera pak reklama zaměřená na odborníky, tedy lékaře či lékarníky. „Zejména když je nějakým způsobem motivuje k předepisování. Zákon omezuje všechny možné dárky a pobídky doktorům a lékárníkům. Zákon je omezuje tak, že mohou mít maximálně hodnotu 1500 korun,“ doplnil.

Co říká zákon o regulaci reklamy - § 7a (1) Zadavatel reklamy je povinen uchovávat ukázku (kopii) každé reklamy nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. V případě, že bylo zahájeno správní řízení33) podle tohoto zákona před uplynutím lhůty uvedené ve větě první, je zadavatel reklamy povinen uchovávat ukázku (kopii) reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci. Na písemné vyžádání je povinen bezplatně zapůjčit na dobu nezbytně nutnou kopii reklamy orgánům dozoru.

(2) Zadavatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona poskytnout ve lhůtě stanovené orgánem dozoru údaje o šiřiteli a o zpracovateli jím zadané reklamy a další materiály a informace vztahující se k této reklamě; tyto údaje a materiály je zadavatel povinen uchovávat po dobu 5 let ode dne, kdy byla reklama naposledy šířena. V případě, že bylo zahájeno správní řízení33) podle tohoto zákona před uplynutím této lhůty, je zadavatel povinen uchovávat údaje a materiály týkající se reklamy, která je předmětem správního řízení, až do pravomocného rozhodnutí ve věci.

(3) Zpracovatel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů, údaje o zadavateli reklamy a o šiřiteli reklamy, je-li mu znám.

(4) Šiřitel reklamy je povinen na výzvu orgánů dozoru pro účely správního řízení podle tohoto zákona sdělit ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů, údaje o osobě zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě, která u něj šíření reklamy objednala.

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 4 se vztahují i na zpracovatele, zadavatele a šiřitele teleshoppingu.