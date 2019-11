21 kilometrů dálnic nestačí, příprava úseků ale zabere spoustu času, vysvětluje poslanec Kolovratník

Příští rok chce stát otevřít 21 kilometrů nových dálnic. To je o třetinu méně než v letošním roce. Je to dobrá vizitka vlády? „Není to žádná sláva,“ shrnuje v rozhovoru s Tomášem Pancířem Martin Kolovratník z hnutí ANO, předseda sněmovního podvýboru pro dopravu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:22 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Martin Kolovratník z hnutí ANO | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

„Kdyby šlo o 100 kilometrů dálnic ročně, bylo by tempo mnohem víc uspokojivé. Není to ale vina mých kolegů, proces přípravy každého kilometru dálnice zkrátka zabere čas. Není to rodinný domek,“ vysvětluje Martin Kolovratník (ANO) v rozhovoru pro Radiožurnál.

Urychlit stavbu nových dálnic teď má novela takzvaného liniového zákona, kterou v pondělí schválila vláda. „V dnešní době je průměrná délka přípravy stavby deset až dvanáct let, u staveb, které letos začínají, jsme na devíti letech, a pokud bude tato novela schválena, tak se dostaneme na šest let,“ počítá Kolovratník.

Rychlost, nebo kvalita?

Na novele vláda pracovala s pracovníky Ředitelství silnic a dálnic, právníky i se železničáři. Novela má zjednodušit povolání liniových staveb. Například předsedkyně výboru pro životní prostředí z Pirátské strany Dana Balcarová ale prohlásila, že zrychlení řízení bude na úkor kvality.

„To je naprosto lichá poznámka,“ brání se Martin Kolovratník. „Tento zákon navazuje na zákon stavební, zrychluje jen určité lhůty pro určité stavby. Nehrozí, že by najednou byly předkládány nekvalitní projekty,“ dodává.

Bude mít stát na dopravní stavby dost peněz? A kdy se u nás dočkáme skutečně vysokorychlostní železnice? Poslechněte si celý rozhovor.