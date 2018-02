Velká část poslanců ANO má obavy z razantních vyjádření zástupců SPD, přiznává Kolovratník

Pro mě není nic rozhodnuto. Právě tak se vyjadřuje poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník v souvislosti s rozhodnutím slovenského ústavního soudu, podle kterého se už Andrej Babiš nemůže soudit s Ústavem paměti národa, jestli byl vedený v evidenci StB. Verdikt také podle něj nebude žádnou novou komplikací při jednání o vládě. Praha 19:10 15. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Martin Kolovratník | Foto: Honza Ptáček

„To, co v hnutí ANO vidíme jako zásadní odpověď na politickou kulturu nebo pokračování, je odpověď voličů… A hnutí Ano s Andrejem Babišem v čele v podzimních volbách získalo nezpochybněnou většinu,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s poslancem hnutí ANO Martinem Kolovratníkem

Postoje všech stran jsou pak neměnné – ti, kteří odmítají jednat s hnutím ANO, tak říkají, že s Babišem nemohou do vlády usednout.

A ti, pro které to problém není, tedy KSČM a SPD, s nimi jednají už od prosince. „V tomto smyslu to není zpráva, která by v jednáních znamenala zvrat nebo změnu,“ říká.

Podpoří návrh na odvolání Okamury

Zároveň přiznává, že velká část poslaneckého klubu hnutí ANO má obavy z razantních vyjádření zástupců SPD. V případě Tomia Okamury šlo například o kauzu Lety, ale i úryvky dalších jednotlivých poslanců. Mandát k jednání s SPD nicméně pokračuje. „Ale s jistým varováním,“ dodává.

Ohledně Tomia Okamury ale podpoří návrh na odvolání z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny. „Takto vysoký ústavní činitel už není v mých očích pouze zástupcem své strany, ale do jisté míry tiskovým mluvčím sněmovny, demokratického orgánu,“ říká.

Potvrzuje také, že podmínkou hnutí ANO pro spolupráci s SPD bude explicitní vyjmutí otázky v referendu o vystoupení České republiky ze EU.