Ta možnost není zakotvená v zákoně, říká Gerloch o odebírání titulů bývalého prorektora Kováře

Bývalý prorektor Univerzity Karlovy Martin Kovář, který podle etické komise Filozofické fakulty UK publikoval opsané texty, zřejmě bude moci zůstat docentem a pravděpodobně i profesorem. Možnost odejmutí obou titulů, které ve svém stanovisku k případu zmínili zástupci etické komise, nemá dostatečnou oporu v zákonu. Vyplývá to z vyjádření právníka a prorektora Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha a z informací ministerstva školství. Praha 6:51 20. února 2019

Novela vysokoškolského zákona z roku 2016 umožňuje odebrat titul docenta do pěti let od jeho udělení. Rozhoduje o tom rektor na základě podkladů od pětičlenné přezkumné komise, která se svým složením liší od etické komise. Kovář se ale stal docentem v roce 2002, a pětiletá lhůta je tak podle Gerlocha promlčena.

Postup pro případ odebrání titulu profesora, kterým je Kovář od roku 2013, zákon nestanovil. Není tak ani zřejmé, jak by se v takovém případě mohlo postupovat. Podle Gerlocha by odejmutí nemohl iniciovat ani prezident, který profesora jmenuje, protože mu legislativa nesvěřila tuto pravomoc.

„Musel by se stanovit nějaký režim na úrovni prezidenta, ta možnost nebyla zakotvena v zákoně,“ řekl. „Za dané situace - pokud se nepletu - tak pokud jde o profesory, tak s tím nejde udělat nic,“ dodal.

Ministerstvo školství dosud žádný případ odebrání titulu profesora neregistruje. Fakt, že se v zákoně nedefinovala tato možnost, je podle tiskového oddělení úřadu dáno právě specifickým charakterem jmenování profesora.

Zatímco o docentovi rozhoduje rektor po složení habilitační zkoušky, profesora jmenuje prezident republiky na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy, podaný prostřednictvím ministra školství, vnitra nebo obrany. Rozhodnutí prezidenta je navíc platné jen tehdy, když je na něm i podpis premiéra nebo jím pověřeného člena vlády.

Odebírání je složité

Gerloch připomněl, že soudy v minulosti většinou odmítaly i snahy o napadení magisterského titulu. Jeho zpětné odejmutí umožnila až novela v roce 2016, a to do tří let po jeho získání. Nepravděpodobné je podle něj i odebrání titulu v případném trestním řízení, pokud by šlo o podvod. „Tam zase soud může vyslovit jenom zákaz čestných titulů a vyznamenání,“ vysvětlil a dodal, že akademický titul není čestným titulem.

Podle právníka Františka Korbela, který se podílel na odebírání podvodně získaných diplomů z právnické fakulty v Plzni, ale chybějící ukotvení v zákoně ještě neznamená, že titul nelze odebrat. Deníku N řekl, že může jít o sporný výklad a rozhodnout by o tom musel soud. „V každém případě platí, že řízení o zrušení diplomu by musel vést ten, kdo ho vydal. V případě profesorů tedy prezident republiky,“ uvedl.

Kovář podle etické komise Filozofické fakulty UK publikoval opsané texty po dobu zhruba 20 let. Zástupci komise uvedli, že proto své tituly dostal neoprávněně, a bylo by možné je napadnout. Kovář obvinění z plagiátorství už dříve odmítl. Kauzou se zabývá také univerzitní etická komise. Své stanovisko zatím nezveřejnila.