Zbytek republiky má vůči regionu dluh, říká nový senátor a historik Krsek. Chce být ‚vyslancem Ústecka‘

Ústí nad Labem bude po 12 letech v Senátu zastupovat nová tvář. Historikovi a komunálnímu politikovi Martinu Krskovi (za SEN 21) se podařilo drtivě vyhrát nad místním primátorem z hnutí ANO. V horní komoře by chtěl být hlasem svého regionu a upozorňovat nejen na jeho problémy, ale také krásy. „Na startovní čáře jsme měli na zádech obrovskou hromadu problémům a nikdo nám moc nepomohl,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Krsek bolesti Ústecka. Praha / Ústí nad Labem 20:00 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Krsek | Foto: Iveta Lhotská / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ve druhém kole senátních voleb jste získal o polovinu více hlasů než ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). Přitom ale zrovna hnutí ANO se v posledních letech v Ústeckém kraji daří, dokonce odsud loni kandidoval jeho předseda a bývalý premiér Andrej Babiš do Poslanecké sněmovny. Jak si svůj úspěch vysvětlujete?

Je to podle mě dané tím, že senátní volby jsou volby osobností a politické strany v nich hrají sekundární roli. Mně se podařilo aktivizovat ústecké patrioty, kteří znají moji práci pro město, vědí, že za mnou už jsou nějaké výsledky. Myslím, že to je to, co druhému kandidátovi chybělo.

Všechny hlasy jsou sečteny. Senátory se stali Hamplová, Töpfer, Pirk i Czernin Číst článek

Jakto chybělo? Petr Nedvědický je primátorem, je hodně vidět, lidé ho znají…

Je vidět, ale za to čtyřleté období, kdy je primátorem, město Ústí nad Labem nemá žádný znatelný rozvoj, spíše naopak: do některých problémů se propadlo ještě hlouběji. Navíc jediná veřejná stopa, která je po panu Nedvědickém dohledatelná před jeho nástupem do politiky, je machinace s pozemky v Krupce na úkor obecního blaha.

V senátorském křesle nahradíte Jaroslava Doubravu, který váš volební obvod zastupoval 12 let a který obhajoval anexi Krymu v roce 2014 a letos na jaře zpochybňoval masakry v Buči. Vy kandidujete za liberální středové hnutí SENÁTOR 21. Jak se vypořádáte s dědictvím vašeho předchůdce?

Čeká mě velký úkol: udělat tomuto volebnímu obvodu dobré jméno, což - jak víme - u mého předchůdce nefungovalo a mnoho místních se za svého senátora stydělo. Takže tohle je rozhodně cesta, kterou nemíním pokračovat.

Jsem popularizátor historie, což považuji za svůj hlavní přínos v rámci své práce v muzeu, daří se mi řadu lidí pro Ústecko nadchnout, budovat v nich hrdost na region, ve kterém žijí. To by mohly být předpoklady, které mi umožní image tohoto regionu zlepšovat, což cítím jako jeden z největších úkolů, které bych v senátorské funkci chtěl plnit.

Obraz založený na předsudcích

Myslíte, že na vaše zvolení měla vliv vaše aktivita v univerzitě třetího věku, kde přicházíte do kontaktu se seniory, kteří mají typicky jiné politické preference?

V univerzitě třetího věku učím jeden kurz, jmenuje se Náš Ústecký kraj, takže to jsou regionální dějiny a zajímavosti. Učím ho už přes deset let, prošly jím už desítky posluchačů seniorského věku, takže předpokládám, že i před nimi jsem prokázal, že náš region dobře znám, mám ho rád a umím ho propagovat. Myslím, že v Senátu chybí jakýsi vyslanec našeho regionu, který by upozorňoval nejen na jeho problémy, ale také na jeho krásy a potenciál.

Martin Krsek pracuje jako historik v Muzeu města Ústí nad Labem. Je zastupitelem města Ústí nad Labem za hnutí PRO! Ústí, nově bude také senátorem. Kandidoval jako nestraník za hnutí SENÁTOR 21. Ve druhém kole porazil kandidáta hnutí ANO a současně ústeckého primátora Petra Nedvědického. Krsek získal 11 840 hlasů, zatímco Nedvědický 5 645. Účast v prvním kole byla 36,67 procenta, ve druhém 18,53 procenta.

Co vám vaši „studenti“ říkají, v čem oni vidí problémy Ústecka?

Zrovna v rámci univerzity třetího věku se setkávám s lidmi, kteří chtějí svůj region hlouběji poznat, a mrzí je, že náš region má obecně špatnou pověst. Vždycky si vyprávíme o tom, že když jim přijede na návštěvu někdo z jiného konce republiky, přijede s hromadou předsudků, nebo že když jsou někde na dovolené a řeknou, že jsou z Ústecka, tak se lidé ošklíbají. Ne že bychom neměli nedostatky, to máme a není jich málo, ale je určitě chyba, aby obraz Ústecka stál jen na problémech. Je tady obrovský potenciál, který bohužel zůstává léta nevyužit.

A váš názor? Vím, že to jsou komplexní problémy, ale zkuste prosím stručně popsat ty nejpalčivější věci a co byste jako senátor mohl udělat pro jejich vyřešení.

Nejzásadnější problém našeho regionu je to, že patříme mezi ty chudší. Na startovní čáře jsme měli na zádech obrovskou hromadu problémům a nikdo nám moc nepomohl, neodlehčil. Za 30 let od revoluce ani jedna vláda neudělala ani jeden výrazný systematický krok k tomu, aby se dorovnávaly rozdíly mezi regiony.

Když jdou nějaké peníze v rámci restrukturalizace nebo dotací do problémových regionů, jde vlastně jen přerozdělování peněz z Evropské unie, nejsou to naše státní peníze.

5 klíčových okamžiků druhého kola voleb do Senátu: poražené ANO, souboj v Jihlavě i obhajoba vedení Číst článek

Další problém je, že když Evropská unie uvolní finance, které speciálně určí pro regiony v transformaci, tak ale náš stát ostatním regionům rozdíl dorovná. To znamená, že my nemáme šanci dohnat ostatní kraje. Tím pádem se u nás problémy kumulují: je to třeba nízká vzdělanost nebo nejvyšší počet exekucí na obyvatele.

Ústecko má problémy v rámci restrukturalizace průmyslu. My už nejsme průmyslový region tak jako dříve, ale zatím nemáme jinou, novou funkci, ve které bychom s jako region mohli realizovat.

Obávám se, že s tím, jak bude pokračovat útlum například uhelného průmyslu by se situace v Ústeckém, ale i Karlovarském nebo Moravskoslezském kraji mohla ještě zhoršovat. Co by mohla být ta cesta, aby k tomu nedošlo?

Vezměte si jenom uhlí: my jsme si tady po desetiletí ničili životní prostředí v našem regionu, aby zbytek republiky mohl svítit a ohřát se. To je něco, co můžeme označit za dluh zbytku země, který je potřeba začít Ústecku splácet.

Myslím, že je skutečně potřeba, a to by v Senátu bylo možné zkusit řešit, aby začala přicházet systémová pomoc a podpora, aby se region zvedal, například v podobě investic do nových technologií. Nebude to asi přijímáno s obrovskou radostí od ostatních částí republiky, které na tom jsou lépe, ale mělo by to být na základě příspěvků i z jejich kapsy.

Jediná naděje SPD do Senátu zhasla. ‚Dalo se to předpokládat,‘ říká poražená Chromcová Číst článek

Regionu by pomohla třeba lepší dopravní dostupnost, měla by tudy v budoucnu vést vysokorychlostní trať, dojezdová vzdálenost do Prahy by pak byla 20 minut.

A rozhodně by bylo prospěšné, kdyby došlo k decentralizaci státních úřadů a organizací, aby nebyly jen v Praze a okolí, ale měly sídla i v problémovějších „periferiích“.

Jako západní a východní Německo

To jsou ambiciózní plány, které nebude snadné prosadit. Už jste přemýšlel, kdo budou vaši spojenci? Předpokládám, že se připojíte k senátorskému klubu SEN 21 + Piráti.

Je to tak. Představu, kdo by mohl být spojencem, už mám. Měl jsem jednání na tato témata jak s Přemyslem Rabasem, senátorem z Chomutova, tak celkově s naším senátorským klubem, kde jsem přednesl svoje nápady.

Už se dělají jakési sondy v legislativě sousedních zemí, inspirovat bychom se mohli například v Německu, kde bohatý západ dlouhodobě podporuje bývalý socialistický východ země - a je to v bývalém východním Německu vidět. Ty regiony mají stejné problémy jako my a je jasné, že nezmizí úplně, ale jsou tam podstatné pokroky, na rozdíl od toho, co se děje na severu Čech.

Když voličům dáte najevo, že je jejich hlas důležitý, dokážete je vyburcovat, komentuje volby právník Číst článek

Zrovna v Sasku třeba problémy s politickým extremismem ale přetrvávají...

Jasně, ale kdyby tam systémová podpora ze západu nebyla, tak na tom ten region mohl být ještě hůř. To je podle mě ta motivace, která by měla být pro ty z bohatších regionů v Česku důležitá. Když nám nepomohu, budou se pěstovat problémy, které se nebudou držet jen za hranicemi Ústeckého kraje, ale budou trápit celou zemi.

Několikrát jste zmínil, že Ústecko má své krásy. Kam byste poslal naše čtenáře na výlet?

Překrásné místo a nádherná scenerie jsou Vaňovské vodopády. Máme samozřejmě i technické památky, jako třeba Masarykovo zdymadlo na Labi, to je mimořádná stavba. Dále hrad Střekov, ale ten zná každý. Menší povědomí je o Stadicích, jakožto o místě, odkud vzešel první český kníže Přemysl Oráč. Také architektura je u nás zajímavá, ve městě jsou palácové vily, protože Ústí bylo centrem průmyslu a obchodu a majetní podnikatelé si nechávali stavět domy od významných architektů.