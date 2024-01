Pozemky u letiště nikomu dát nechceme, je to velký majetek Jihočechů, říká hejtman Kuba

Dlouhodobé hledání strategického partnera pro Jihočeské letiště v Plané u Českých Budějovic skončilo. Kraj jako jediný akcionář letiště o něm aktuálně neuvažuje. Hejtman Martin Kuba z ODS to řekl v pořadu Přímá řeč Českého rozhlasu České Budějovice. Také zmínil, jaké budou priority vedení kraje pro letošní rok. České Budějovice 21:36 7. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanství by mělo letos proinvestovat rekordních více než 5 miliard korun. Prioritou budou dopravní stavby, říká jihočeský hejtman Martin Kuba | Foto: Milan Malíček | Zdroj: Právo / Profimedia

„To jednání bylo v minulosti motivováno spíš tím, že vedení Jihočeského kraje moc samo nevědělo, co s tím dělat. Nám se podařilo letiště rozlétat, tím najednou strašně vzrostla atraktivita, pozemky kolem jsou obrovské, mají velikou hodnotu a my je nechceme nikomu dát,“ říká o Jihočeském letišti hejtman Martin Kuba.

Vedení kraje dlouhodobě shánělo investora, který by rozvíjel rozsáhlý areál dřívější vojenské základny. Zájem v minulosti projevila například společnost Accolade. Pozemky teď chce podle hejtmana Martina Kuby zhodnotit přímo krajská samospráva.

„Kdybychom je teď dali nějakému developerovi, tak on je bude patnáct let různě prodávat firmám a nakonec na tom vydělá nejvíc sám. Ta cena může narůst, je to velký majetek Jihočechů a my ho chceme spravovat tak, aby na něm Jihočeši nejen vydělali, ale abychom tím také přinesli do jižních Čech zaměstnanost,“ vysvětluje.

Situace v nemocnicích a investice

Situaci v nemocnicích se po turbulentním vyjednávání o přesčasových službách a platech v závěru loňského roku podařilo stabilizovat. Jihočeský kraj je v tomto ohledu podle hejtmana specifický. To už dříve také v rozhovoru pro Český rozhlas potvrdili předáci krajských zdravotnických odborů.

„Nemocnice se po dohodě s lékaři a vládou vrací do normálního režimu. Nutno také říct, že i když v řadě krajů byla ta situace vyhrocená, u nás na jihu Čech byla relativně klidná. A to především proto, že my jsme ty platové podmínky vlastně už předtím měli na úrovni, o kterou v jiných nemocnicích teprve usilovali,“ komentuje Martin Kuba.

Hejtmanství by mělo letos proinvestovat rekordních více než pět miliard korun. Prioritou budou dopravní stavby. „Dokončíme obchvat Žáru na silnici z Trhových Svinů na Nové Hrady, rádi bychom dokončili finální propojení mimoúrovňové křižovatky u Pohůrky, tím bychom zahajovali obchvat Srubce, dokončíme úpravu silnice mezi Dačicemi a Slavonicemi,“ vyjmenovává hejtman.

V Přímé řeči také zmínil, že díky inflaci měly samosprávy paradoxně v posledních letech větší příjmy, než předpokládaly, a mají tak aktuálně peněz přebytek.

S tím ale nesouhlasí starosta Lišova na Českobudějovicku a krajský zastupitel Jiří Švec (STAN). Na jednání při schvalování letošního krajského rozpočtu odmítl tvrzení vedení kraje, že obce a města mají nyní peněz dost.

„Já neznám žádnou obec, malou ani velkou, ani město, kterému by přebývaly peníze, prostě neznám. Nároky obyvatel na to, co je dneska běžné a standardní jako občanská vybavenost, jak mají vypadat ulice, jak má být zajištěna doprava, jak má být vybavena škola, jsou tak posunuté, že žádné samosprávě peníze nezbývají,“ uvedl.

Celý pořad Přímá řeč, jehož hostem je hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, si poslechněte v audiu v úvodu článku. Moderuje Matěj Vodička.