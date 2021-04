Je smutný pohled na to, jak prezident válcuje premiéra, hodnotí odvolání Blatného hejtman Kuba

Po dohadech o blížícím se konci ministra zdravotnictví byl Jan Blatný ve středu odvolán. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) je dlouhodobě nespokojený s dovozem vakcín, od nového šéfa resortu si ale mnoho neslibuje: „Kritizoval jsem, že Česká republika má málo vakcín. Byli bychom schopní očkovat mnohem rychleji. Ale jak to sleduji, musím říct, že to nebyla chyba koordinátorky na ministerstvu zdravotnictví. Tohle je prostě chyba vlády.“ Praha 19:12 8. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) lidé nečekají na to, až přijde Sputnik V. | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Kuba se ale domnívá, že tento nedostatek nový ministr nevyřeší. „To jsou dlouhodobě naplánované kontrakty, které se uzavřely v určité době. Jiné dodávky vakcín musí vyjednat premiér nebo celá vláda,“ vysvětluje a dodává: „Nemyslím si, že se teď něco stane a najednou začne chodit mnohem více vakcín – je jich prostě z principu málo a navíc firmy kromě Pfizeru nedodržují dodávky.“

Za alarmující považuje Martin Kuba způsob, jakým byl ministr odejit. „Je pro mě smutný pohled na to, jak prezident válcuje premiéra v tom, že je schopen si vymínit výměnu ministra,“ komentuje prezidentův tlak na odvolání Blatného i jeho volání po dovezení ruského Sputniku V do Česka.

O importu očkovacích látek z Ruska nebo Číny ale hejtman Jihočechů nechce uvažovat jako o náhradním řešení. „Především se dodávky musí rozšířit o vakcíny, které prošly všemi schvalovacími procesy České republiky, potažmo Evropské unie. To je pro mě nejdůležitější,“ podotýká.

Kuba navíc tvrdí, že větší zájem nechat se očkovat ruskou vakcínou ve svém kraji nezaznamenal. „Je stále velká skupina lidí, kteří čekají na očkování a chtějí kvalitní vakcínu. Největší problém jsou v této chvíli debaty kolem AstryZenecy a podezřením na způsobování krevních sraženin. Nezaznamenávám ale, že by někdo čekal, až přijde Sputnik.“

Výrazný počet lidí, kteří touží po ruské vakcíně, neodhalil ani přibližně měsíc starý průzkum agentury Median, potvrzuje její ředitel Přemysl Čech. „Dominantní byl v preferencích Pfizer. Zájem o Sputnik byl řádově na úrovni několika procent, nebyl tedy příliš velký.“ Nezanedbatelné procento lidí by ale stálo o vakcínu českého původu, upozorňuje Čech.

Blatný začínal být politikem

K odvolání premiéra Jana Blatného se v závěru Speciálu Jana Bumby vyjádřil také komentátor serveru Seznam Zprávy Martin Čaban, který má za to, že přišlo bohužel ve chvíli, kdy se dětský hematolog pomalu stával politikem.

„Začínal chápat fungování ve vládě – to, jak lze a nelze prosazovat vlastní názor ve složitém prostředí vlády Andreje Babiše (ANO). A začal ukazovat, že dokáže něco prosadit a bouchnout do stolu.“

Přestože podle Čabana sehrál tlak prezidenta Miloše Zemana významnou roli, Blatný byl tak či onak na odchodu z vlády kvůli neshodám s předsedou vlády, myslí si.

„Vztahy mezi Andreje Babišem a Janem Blatným nebyly úplně dobré už před Zemanovým prohlášením, že je ministr vyhořelý a měl by si odpočinout. Hradní tlak hrál určitě velkou roli, nicméně bych si spíš myslel, že paradoxně Blatnému prodloužil politický život, protože ho Andrej Babiš nechtěl odvolat bezprostředně po tom, co mu to ‚nakáže‘ Miloš Zeman,“ uzavírá.