Na obsazení ministerstev se musí koalice shodnout, případnou nabídku od Fialy přijmu, říká Kupka

Koalice Spolu a Pirátů se Starosty už třetí týden vyjednávají o budoucí vládě. Po úterní schůzce zástupci vyjednávacích týmů prohlásili, že příští týden bude hotový návrh koaliční smlouvy i programového prohlášení vlády. Na naprosté většině programových otázek se koalice podle vyjednavačů shodují. „Hlavním cílem je, aby měla země stabilní vládu, která bude schopná spravovat zemi jako celek,“ řekl Radiožurnálu místopředseda ODS Martin Kupka. Praha 12:04 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda ODS Martin Kupka by se vládnímu angažmá nebránil | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Včera nechtěli zástupci ani jedné z koalic komentovat složení nové vlády. Už je alespoň jasné, jaká část rezortů připadne koalici Spolu a kolik ministerstev budou vést Piráti se Starosty?

To ještě definitivně rozhodnuto není, ale je to téma, které bychom chtěli také uzavřít v příštím týdnu. Postup vyjednávání je poměrně rychlý, rychlejší než v předchozích volebních obdobích, a platí, co zaznělo úvodu - tedy, že se podařilo najít shodu na většině programových témat tak, aby do budoucna byla Česká republika schopna lidem poskytovat kvalitnější služby, a to za menší náklady. Aby se například v oblasti veřejných služeb měřilo státu stejně jako měří svoje výkony firmy i neziskové společnosti, a aby v tomto směru bylo možné dosáhnout kvalitnějších služeb pro lidi za menší peníze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s místopředsedou ODS Martinem Kupkou

Budete si s koalicí Pirátů a Starostů navzájem schvalovat jména konkrétních ministrů, nebo to bude čistě volba každé koalice?

I na konkrétních jménech se nepochybně musí obě koalice shodnout. To je jasné i s ohledem na to, že odpovědnost za vládu jako celek ponese na prvním místě premiér.

Zástupci dosavadní vlády hnutí ANO a ČSSD stále opakovali, že si navzájem nekádrují ministry. Vy tedy budete schvalovat?

Myslím, že jedna věc je kádrování a druhá věc je shoda na tom, aby mohla vláda fungovat dobře a dlouhodobě. A k tomu je nezbytně nutné základní porozumění a shoda.

O vás se spekuluje jako o možném kandidátovi na ministra dopravy nebo na ministra pro místní rozvoj. Připravujete se na vládní angažmá?

Petrovi Fialovi jsem už řekl, že pokud by s takovou nabídkou přišel, tak ji příjmu a udělám maximum pro to, aby resort fungoval dobře. Ale o tom teď není rozhodnuto.

Takže s nabídkou nepřišel.

Ne, zatím s konkrétní nabídkou nepřišel.

Koaliční smlouva by mohla být hotová příští týden, uvedl Fiala po dalších jednáních o nové vládě Číst článek

Hypoteticky, který z těchto dvou resortů byste řídil raději?

Já se opravdu chci vyhnout odpovědi, protože by to i do jednání příští týden zbytečně přinášelo další možné spekulace. Nechme, prosím, na jednání týmů, jak poskládat vládu, aby opravdu působila dobře. To je hlavní cíl - aby měla země stabilní vládu, která bude dobře schopná spravovat zemi jako celek.

Ale chápete, že mě to zajímá.

To chápu. Jen prosím o trpělivost. Když zazní, že v příštím týdnu by mělo být všechno dojednáno, což má zaznít i vůči veřejnosti, tak týden není dlouhá doba.

Plánované úspory

Vy jste členem expertní skupiny zaměřené na vyjednávání o programu v oblastech spravedlnosti, vnitra a digitalizace. Budete muset do toho příštího týdne ještě řešit nějaké body, kde se neshodnete, nebo už je hotovo?

V této kapitole jsme podstatné věci dokázali dát na papír v absolutní shodě. Marginální drobnosti, které třeba doladit, nemají žádný velký význam pro to, co by v této oblasti měl stát lidem nabídnout. A je to vedeno k tomu, aby digitální služby fungovaly dobře a aby dokázali státu šetřit peníze a zajistit lidem všechny záležitosti státu v uživatelský přívětivé podobě. To by znamenalo, že stát nebude lidem házet do cesty překážky a nutit je ke zbytečnému papírování, ale že to budou schopni zvládnout opravdu snadno z domova a s menším časovým vypětím. A ti, kteří budou chtít přijít na úřady, tak aby ty úřady pro ně byly pořád otevřené. Na tom panovala plná shoda.

Stejně tak panovala shoda na tom, že zákonů musí být méně, aby byly přehlednější. Základní inventura agend zákonů je jedna z prvních věcí, kterou ta vláda bude dělat.

Naplánovaný schodek rozpočtu musíme srazit. I za cenu rozpočtového provizoria, říká Skopeček Číst článek

Posloucháme slova o shodě. Vládní koalice by ale podle současných plánů měla být složena z pěti stran. Bude koaliční smlouva zahrnovat i mechanismus, jak řešit spory mezi stranami, které nepochybně přijdou?

To obsahuje každá koaliční smlouva. Zpravidla v takových případech nastává koaliční jednání a koaliční rada, která shoduje, jak se z případné krize dostat mírovou cestou ven.

Kandidát na premiéra, předseda ODS Petr Fiala opakovaně mluví o tom, že je možné v rozpočtu na příští rok uspořit 100 miliard korun oproti plánům současné vlády ANO a ČSSD. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je to ale nereálné, vidí to spíš jen na 60 miliard. Dospěly koalice ke kompromisu?

Ke konkrétnímu vyčíslení - to je práce, která nás teprve čeká. Jednotlivé resorty budou muset přijít s návrhem toho, kde je možné ušetřit. V minulém roce jsme navrhli úspory v řádu 82 miliard korun, které by se ale běžného života lidí tak dramaticky nedotkly. Šlo opravdu o to ušetřit tam, kde stát například provádí neinvestiční nákupy a kde opravdu vyhazuje peníze zbytečně.

Další důležitý návrh byl důsledné škrtnutí všech nenaplněných tabulkových míst, na které ale z rozpočtu jdou finanční prostředky a resorty pak mají tendenci si před koncem roku peníze rozdělit namísto toho, aby je stát ušetřil. To jsem zmínil jen dvě konkrétní oblasti, kde je možné šetřit v řádech miliard korun.

Bude to tedy 100 miliard, jak říká Petr Fiala, nebo mezi 60 a 100 miliardami korun?

Pevně doufám, že se k úsporám opravdu v tom intervalu dostaneme, až budeme blíže 100 miliardám. Ale to je věc, která bude jedním z prvních úkolů i pro ty, kteří se ocitnou v odpovědnosti za konkrétní resort. Věřím, že tak, jak jsme ukázali v minulém roce, jsou úspory reálná věc a že je Česká republika potřebuje. Ne proto, aby se ukázala nová vláda, ale proto, aby se podařilo zbrzdit inflaci, se kterou je dnes každý občan konfrontován, protože ví, že pro příští rok celá řada věcí bude dražší.