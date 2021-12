Kupka chce opustit kraj i místo starosty Líbeznic. O změnách ve vedení obce se bude jednat před Vánoci

Místopředseda ODS Martin Kupka, který se má stát novým ministrem dopravy, chce rezignovat na funkci náměstka středočeské hejtmanky i mandát v krajském zastupitelstvu. Zároveň se vzdá postu starosty Líbeznic u Prahy, v obecní radě by ale rád zůstal. O změnách ve vedení obce budou líbezničtí zastupitelé jednat 20. prosince. Líbeznice 10:43 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdo by ho v čele třítisícové obce mohl nahradit, Kupka nechtěl říci. Uvedl jen, že by to měl být někdo z dosavadních členů rady.

Naopak jméno nástupce v krajské funkci je již známo. Bude jím starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl (ODS). Má se stát řadovým radním pro silniční infrastrukturu.

Hejtmančiným statutárním náměstkem místo Kupky by měl být dosavadní radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). V krajském zastupitelstvu má Kupku nahradit starosta Čelákovic Josef Pátek (ODS).

Kupka se chce kvůli předání agendy s Bendlem sejít. „Máme s Karlem Bendlem domluvené schůzky, aby se podařilo dokonale zachovat kontinuitu. V oblasti dopravních staveb je kontinuita jedním ze základních předpokladů úspěchu,“ uvedl.

Podle něj je potřeba ohlídat, aby kvůli personální výměně nenastalo zpoždění u žádné chystané nebo už zahájené dopravní stavby.

Bendl již dříve řekl, že je kvůli novému angažmá připraven opustit post předsedy krajského výboru pro životní prostředí a zemědělství. Starostou Benátek zůstane, ale v neuvolněné pozici.

Jeho cílem je navázat na Kupkovu práci a přinést i pohled z životního prostředí. Oblast, v níž je odborníkem, se podle něj s dopravou často překrývá. Poukázal na to, že krajský výbor pro životní prostředí dává stanoviska k dopravním stavbám, například obchvatům měst. S dopravou má navíc Bendl zkušenosti také jako starosta.

Kdy personální změny nastanou, zatím není jasné. Vše se bude odvíjet od termínu jmenování nové vlády. Podle dosavadních informací by prezident Miloš Zeman mohl novou vládu jmenovat v polovině prosince. Do 13. prosince má naplánované schůzky s kandidáty na ministry, s Kupkou se má sejít v Lánech v pondělí 6. prosince dopoledne.