Lang, který vyzýval k zabití Zemana, rezignoval na post radního. V zastupitelstvu Jesenice zůstává

Radní Jesenice Martin Lang, který na facebooku nabádal k zabití prezidenta Miloše Zemana, ve čtvrtek rezignoval. Učinil tak na závěr jednání zastupitelstva poté, co ho podpořila koalice. Řekl, že funkci opouští kvůli pracovnímu vytížení, nikoliv kvůli kritice, které čelí. Zastupitelem zůstává, o jeho nástupci v radě města se bude teprve rozhodovat. Jesenice (u Prahy) 22:39 6. 6. 2019 (Aktualizováno: 23:20 6. 6. 2019)

O dalším osudu Langa, kterého vedení ODS minulý týden vyloučilo ze strany, ve čtvrtek hlasovali zastupitelé Jesenice. Nevyslyšeli požadavek opozice na Langovo odvolání. Schválili naopak usnesení navržené koalicí, podle kterého Langovy názory nevyjadřují postoj zastupitelstva ani rady města a jedná se výhradně o jeho osobní prohlášení. Část lidí na protest odešla ze sálu. Nesouhlas s rozhodnutím zastupitelstva vyjádřila pískotem a pokřiky.

Lang vybízel k zabití prezidenta kvůli jeho souhlasu se zdaněním náhrad vyplácených církvi. Mimo jiné napsal, že Zeman je druhý Hitler a je potřeba ho „podřezat jako svini“. Poslance, kteří hlasovali pro zdanění náhrad, označil za „proradná prasata“, která je třeba pozabíjet.

Lang řekl, že původně v radě být neměl a vstup do politiky mu narušil jeho pracovní režim, což mu společníci ve firmě vyčítali. Dříve či později by proto musel stejně odstoupit. Zdůraznil, že ho k rezignaci nikdo nenutil ani nesouvisí s jeho vyjádřením na facebooku. „Bylo to moje spontánní rozhodnutí, které vyplynulo z nezbytnosti věnovat se mé profesi,“ uvedl.

Omluva

Lang se na úvod jednání za příspěvek na facebooku omluvil. Zdůraznil, že ho napsal na svůj soukromý profil, který nemá s městem nic společného. Příspěvek, na který už mezitím zapomněl, byl podle něj zneužit politickou konkurencí, která ho rozeslala médiím. Zopakoval také, že šlo o nadsázku, jeho cílem bylo vyprovokovat diskusi na závažné téma. „Pokud to někoho pohoršilo, tak se mu za to omlouvám,“ dodal.

Už dříve se vzdal funkce předsedy místního sdružení ODS. Výkonná rada ho následně vyloučila ze strany kvůli závažnému porušení stanov. Lang ale tvrdí, že jeho členství je pouze pozastaveno a bude se jeho případem ještě zabývat rozhodčí komise.

Opoziční zastupitelé za ANO namítali, že Lang vystupuje i na facebooku jako představitel města a jeho výroky jsou s Jesenicí v médiích spojovány. Poukázali na to, že si již vysloužil přezdívku „Jesenický řezník“. Zastupitel za TOP 09 Petr Tiso uvedl, že jde o tak závažné morální selhání veřejného představitele, že je potřeba Langa odvolat.

‚Jsme pro smích‘

Starosta za STAN Pavel Smutný prohlásil, že Langův příspěvek nevyjadřuje názor města, což na jednání zastupitelstva několikrát zopakoval. Část zastupitelů i veřejnosti s výsledkem hlasování nesouhlasila, ozývaly se výkřiky jako: „Měli byste se stydět!“ nebo „Jsme pro smích celé republice!“

Někteří lidé po odchodu ze sálu ještě dlouho postávali před městským úřadem a vzrušeně diskutovali o situaci ve městě. Zastupitelé následně jednali o jiném tématu a teprve na závěr v bodě věnovaném diskusi se dozvěděli o Langově rezignaci. Lang vysvětlil, že potřeboval zjistit, zda se za něj koalice postaví, či nikoliv.

Langovým případem se zabývá pražská policie. Kriminalisté případ prošetřují pro podezření z vyhrožování násilím proti skupině obyvatel a proti jednotlivci.