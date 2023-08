Na Nejedlého ‚akci s Blažkem‘ dostali pozvánku vlivní podnikatelé. Mezi nimi byl i lobbista Hrdlička

Mohou Rusové startovat v Česku? Sportovní agentura má připravit manuál, hotový ještě není

Ruští a běloruští sportovci by se soutěží v Česku mohli účastnit, pokud by písemně potvrdili, že odsuzují ruskou agresi na Ukrajině. To je jeden z návrhů Národní sportovní agentury.