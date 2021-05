Netolický: S Hamáčkem jsme si potvrdili, že je pravda, co zaznělo, nehovořili jsme ale na téma Vrbětice

Vicepremiér a šéf vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chtěl zajistit očkování národa vakcínou Sputnik V a zachránit tak sociální demokracii před volebním debaklem.

Padlo to na schůzce 15. dubna s pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým (ČSSD), který to v rozhovoru pro iROZHLAS.cz potvrdil.

Netolický současně odmítl, že by se tehdy mluvilo na téma Vrbětice. S Hamáčkem si kvůli tomu prý ve čtvrtek ráno i volal. „Potvrdili jsme si, že jsme rozhodně nemluvili o Vrběticích.“

O Netolického svědectví mimo jiné opírají Seznam Zprávy svá zjištění kolem Hamáčkovy cesty do Moskvy, podle serveru tam chtěl domluvit výměnný obchod. Rozhovor Pardubice

Můžete potvrdit, že jste se s Janem Hamáčkem 15. dubna sešel na ministerstvu vnitra?

Ta schůzka je potvrzená tím, že pan Hamáček asi v 11 hodin tweetoval, když jsme se sešli. A taky vzhledem k tomu, že pan Kroupa společně s kolegyní napsali poměrně návodný článek. Sice utajili identitu, ale napsali poměrně jasný návod. Z toho plyne, že to samozřejmě potvrzuji. A potvrzuji, že je pravda to, co bylo řečeno v tom článku.

Tedy potvrzujete i to, že před vámi mluvil Hamáček o tom, že dodávky Sputniku mohou pomoci ČSSD ve volbách?

Ten den byla ta zpráva už venku (že se Hamáček chystá pro Sputnik V do Moskvy – pozn. red.). On o ní mluvil obecně všude, takže o tom mluvil i se mnou. A mluvil v tom smyslu, co je v článku popsáno.

Tedy přivézt Sputnik V do Česka a dát tak ČSSD šanci ve volbách?

A zajistit očkování národa, protože ten problém s očkováním tady je, to víme. A hlavně byl v té době, protože vakcíny nebyly. Teď už je to trochu lepší. Takže to byla zmínka mimoděk. Já jsem v té době jel úplně jiné téma.

A hlavní téma schůzky bylo tedy co?

Že jsem den předtím oznámil, že nebudu kandidovat do sněmovny. Původně jsem měl být kandidát. Pan předseda se mnou ještě hovořil, jestli to nechci přehodnotit. Byly to vnitrostranické záležitosti s tím, že závěrem bylo, že nebudu za žádných okolností kandidovat. Ale že můžu být nadále odborným mluvčím pro záležitosti místního rozvoje. To bylo hlavní sdělení. Čili vnitrostranická schůzka. A na úvod jsme mimoděk mluvili o aktualitách, což ten den bylo chystání cesty do Moskvy. Zcela ale odmítám spekulace, že by přede mnou zaznělo propojení Vrbětic s touto cestou. Já jsem o Vrběticích nevěděl. Dozvěděl jsem se to až z vystoupení pana premiéra s panem Hamáčkem.

Když jste se o Vrběticích dozvěděl, spojil jste s tím slova Hamáčka na dané schůzce? Napadlo vás, že tam mohlo jít o postranní úmysl?

Nespojil. Já jsem vůči Vrběticím od začátku velmi zdrženlivý a neměl jsem k nim moc komentářů. Stále mám totiž pocit, že máme k dispozici málo informací.

Takže to na vás zpětně nepůsobilo, že by mohl být za cestou do Moskvy výměnný obchod, jak uvádí Seznam Zprávy?

Jak se mnou hovořil, tak ne. Ale jestli se tam něco odehrávalo, tak to se pravděpodobně dělo až na odpoledních schůzkách. A k tomu se nemůžu vůbec vyjadřovat. O dalších schůzkách jsem ani nevěděl, na vnitru jsem byl na jiné téma. A o cestě do Moskvy se obecně mluvilo v médiích. Byla to skutečně informace na úvod schůzky, ale taková povšechná. Jenom aktualita dne.

Dnes jsem se sešel s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Hovořili jsme o dalším směřování @CSSD . Dohodli jsme se na další spolupráci, Martin bude pokračovat jako náš odborný mluvčí pro oblast místního rozvoje. — Jan Hamáček (@jhamacek) April 15, 2021

Hamáčka jste s tím potom nějak konfrontoval? Bavili jste se o tom zpětně?

Ne. Od té doby jsem s ním nebyl v kontaktu, až tedy do dnešního dne, kdy jsme si potvrdili, že schůzka byla, že nemá smysl říkat, že nebyla, když byla. Od té doby jsme ale očkování a cestu do Moskvy neřešili. Mně potom nic není. Já jsem tu informaci vzal jen na vědomí. Pro mě to není podstatné, byl jsem tam z jiného důvodu a nevím, proč bych měl komentovat nějaké kroky, když už byly naplánované.

Dneska (ve čtvrtek) jste si tedy k tomu volali?

Ano, volali jsme si na toto téma. Potvrdili jsme si, že to, co je v tom článku, zaznělo. Že to je pravda a že jsme rozhodně nehovořili na téma Vrbětice. To odmítám. A konstrukci jako takovou jsem neslyšel. Jestli to zaznělo jinde, nevím.

Kauza Vrbětice 6. dubna – Ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se schází s šéfem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou dozvídá se poprvé o kauze Vrbětice. Řekl to v rozhovoru pro DVTV.

– Ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se schází s šéfem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou dozvídá se poprvé o kauze Vrbětice. Řekl to v rozhovoru pro DVTV. 7. dubna – Hned v 7 hodin ráno zasedá vládní výbor pro zpravodajskou činnost, který má pod sebou premiér Andrej Babiš (ANO). Kauza Vrbětice se poprvé oficiálně řeší na vládní úrovni.

– Hned v 7 hodin ráno zasedá vládní výbor pro zpravodajskou činnost, který má pod sebou premiér Andrej Babiš (ANO). Kauza Vrbětice se poprvé oficiálně řeší na vládní úrovni. 12. dubna – Jan Hamáček ohlásil cestu do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik V. Později uvedl, že měla být součástí operace Vrbětice.

– Jan Hamáček ohlásil cestu do Moskvy kvůli vakcíně Sputnik V. Později uvedl, že měla být součástí operace Vrbětice. 13. dubna – Jan Hamáček objednává vládní letoun do Moskvy, jak řekl pro iROZHLAS.cz. Současně ten den prodělal lehký kolaps.

– Jan Hamáček objednává vládní letoun do Moskvy, jak řekl pro iROZHLAS.cz. Současně ten den prodělal lehký kolaps. 14. dubna – Hamáček oznámil, že pověřil české velvyslance v USA a Rusku, aby nabídli Prahu jako místo možného setkání prezidentů obou zemí Joea Bidena a Vladimira Putina. Současně potvrdil cestu do Moskvy.

– Hamáček oznámil, že pověřil české velvyslance v USA a Rusku, aby nabídli Prahu jako místo možného setkání prezidentů obou zemí Joea Bidena a Vladimira Putina. Současně potvrdil cestu do Moskvy. 15. dubna – Klíčová schůzka Jana Hamáčka s velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou a zástupci bezpečnostních složek, na které měl Hamáček podle serveru Seznam Zprávy plánovat výměnný obchod.

– Klíčová schůzka Jana Hamáčka s velvyslancem Vítězslavem Pivoňkou a zástupci bezpečnostních složek, na které měl Hamáček podle serveru Seznam Zprávy plánovat výměnný obchod. 16. dubna – Premiér Andrej Babiš (ANO) obdržel zprávu BIS o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích.

– Premiér Andrej Babiš (ANO) obdržel zprávu BIS o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích. 17. dubna - Premiér Andrej Babiš (ANO) na mimořádné tiskové konferenci informuje veřejnost o tom, že obdržel informace „o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země“.

Takže jste se shodli na tom, že z vašeho pohledu na té schůzce nic závadného nepadlo?

Já jsem totiž pana Hamáčka včera (ve středu) informoval, byť zprostředkovaně přes jeho okolí, že mi Janek Kroupa volá, protože to považuji za seriózní. Nenechám se vtáhnout do her, že budu nějaký tajný zdroj. To rozhodně ne. Takže jsem pana Hamáčka informoval dopředu a dneska článek vyšel, tak jsme si telefonovali.

Zazněl tedy i záměr dovézt alespoň milion dávek Sputniku, jak píšou Seznam Zprávy?

Prostě oočkovat další variantou vakcíny a že je to jedno z témat před volbami. To znamená politická stránka věci. Nepadly žádné detaily. Byl jsem tam opravdu kvůli něčemu jinému.

Zastírací akce?

Působilo to na vás, že to myslel Hamáček vážně? Když později prohlásil, že se jednalo o kamufláž kvůli cestě velvyslance Vítězslava Pivoňky do Česka?

V ten den jsem vycházel z toho, že to bylo všude napsané. Tak jsme se o tom bavili. Bral jsem to jako součást rozhovoru. Předpokládal jsem, že je to pravda. O zastírací akci jsem tehdy nemohl vědět, tato verze vznikla až potom. A to ať si každý udělá závěr sám. K tomu nemám co dodat. Já jenom říkám, co zaznělo na té schůzce. A tehdy jsem to bral tak, že cesta je plánována.

Osobně věříte Hamáčkově prohlášení, že žádný výměnný obchod za mlčení v kauze Vrbětice neplánoval?

Vycházím v této záležitosti pouze z toho, co jsem viděl a slyšel. Všechno ostatní jsou pro mě věci, u kterých jsem nebyl. To je věc těch, kteří byli na dalších schůzkách. A ti se k tomu mají případně vyjádřit. Já ani nevěděl, že se nějaké další schůzky konají.

Hamáček svůj postoj v posledních dnech ale opakovaně vysvětloval. Věříte tedy jeho verzi? Přikláníte se na jeho stranu?

Myslím si, že v ten den, jak mě informoval, ani neměl jinou možnost, protože v té době se mluvilo o cestě do Moskvy. Takže on mi popsal stav toho dne. A k tomu, co se dělo potom, se neumím vyjádřit. Ty informace nemám. Nejsem svědek toho, že byl nějaký výměnný obchod.