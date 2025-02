Půtovo pokračování je těžko představitelné. Necháme Starosty, ať jmenují jeho nástupce, nastínil Klápště

Mimořádné koaliční jednání svolalo na úterní večer uskupení Spolu, které je se Starosty pro Liberecký kraj ve vedení kraje. Spolu není spokojené s tím, že by ve funkci hejtmana měl zůstat Martin Půta, jehož soud nepravomocně uznal vinným v korupční kauze. „Chceme vyzvat Starosty, aby zvážili, že nominantem na hejtmana nebude člověk, který je zatížený nepravomocným rozsudkem,“ říká pro Radiožurnál náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Rozhovor Liberec 10:48 11. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Libereckého kraje Martin Půta | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: ČTK

S jakým návrhem jde Spolu na večerní koaliční jednání se Starosty pro Liberecký kraj (SLK)?

Jsme stále ve stejné situaci, která je opravdu vážná. Pro nás je těžko představitelné, že by pokračoval v čele Libereckého kraje byť nepravomocně odsouzený hejtman.

V uskupení Spolu jsou tři subjekty: ODS, TOP 09 a lidovci. Máte všichni na tu věc stejný názor, nebo jste si museli i sami mezi sebou vyříkat, jaký postoj coby Spolu zaujmete?

Museli jsme si vyříkat společný postoj, který si ještě chceme potvrdit dnes na jednání zastupitelského klubu. V tuto chvíli se ten názor blíží tomu, že je stejný ve všech třech stranách. To znamená, že jsme v situaci, kdy chceme vyzvat Starosty, aby opětovně zvážili, že nominantem na hejtmana nebo hejtmanku nebude člověk, který je zatížený nepravomocným rozsudkem.

Martin Půta ale není odsouzen pravomocně. Odvolal se a případ bude opět řešit soud. Není tedy namístě v této situaci počkat?

Jako Spolu vnímáme, že ten proces běží více než deset let, což je skandální a ostudné. Nicméně pokud bychom měli čekat, tak si počkejme na pravomocný rozsudek s tím, že optimální situace pro nás je pokračování v koalici, která funguje, a myslíme si, že je nejlepší variantou pro Liberecký kraj, takže SLK nominuje po dobu, než se ukáže opravdový stav věci, nějakého náhradního nominanta na hejtmana.

Jak jste připomněl, tak ten případ se už vyvíjí déle než 10 let. Měli jste za tu dobu coby partner Starostů pro Liberecký kraj v koalici nějaké snahy se tím blíže zabývat, nebo jste to nechali běžet v rámci spolupráce bez jakýchkoliv dotazů na tuto kauzu?

Je pravdou, že to, že hejtman Půta je součástí této kauzy, bylo známé, už když jsme vstupovali do koalice. Brali jsme v potaz, nicméně nebyl odsouzen a i v minulosti už byl jednou osvobozen, takže tyto všechny okolnosti jsme brali v potaz při vyjednávání a při spolupráci s SLK.

Teď je situace trošku jiná a opravdu se změnila tak, že musíme zvažovat, jestli s hejtmanem, který je, byť nepravomocně, odsouzený, budeme pokračovat v této koalici.

Co když Půta neskončí?

Říkáte, že budete zvažovat. Je tedy možné, že nakonec po úterní večerní schůzi dojdete k závěru, že přece jenom svůj názor přehodnotíte?

Jak víte, tak v politice je možné úplně všechno. My chceme opětovně vyzývat SLK, aby nominovalo nějakého člověka, který není zatížen touto kauzou.

A vy jako koalice Spolu nebudete případně sami navrhovat nějakého vlastního kandidáta na hejtmana, který by Martina Půtu na této pozici nahradil?

Ne, to opravdu ne. To je trochu úsměvné, protože my máme pět zastupitelů z pětačtyřiceti. Nejsilnější klub je SLK, takže necháme úplně v jejich kompetenci, aby si případně nominovali nějakého nástupce Martina Půty.

Jednání začne až večer v 19 hodin. Budeme ho sledovat, ale asi jste museli zvažovat všechny možnosti. Pokud budou Starostové trvat i nadále na svém, tedy na setrvání Martina Půty na postu hejtmana Libereckého kraje, vypovíte jim třeba až koaliční smlouvu?

Nerad bych předjímal. Dneska máme od sedmi hodin večer koaliční jednání, kde si chceme ty věci vyříkat. Počkal bych na výsledky jednání a nepředjímal bych závěry.

A máte tedy už teď před jednáním aspoň v hlavě nějaké náznaky toho, jak byste postupovali v této situaci dál?

Je tam několik možností a něco zvažujeme, ale nebudu předjímat. Je to korektní i k partnerovi z SLK, abychom se nejdřív pobavili v rámci koalice a pak případně vyřkli nějaké závěry.

V úvodu jste říkal, že jste se v rámci koalice Spolu – ODS, TOP 09 a lidovců – snažili ujednotit názor na tuto situaci. Znamená to tedy, že od prvopočátku jednání nebyla v rámci koalice Spolu na odvolání Martina Půty úplná shoda?

Principiálně na tom shoda samozřejmě byla, ale jak jste zmiňoval, je tam spousta možností a musíme se bavit o všech možnostech. Pokud to některý z našich koaličních partnerů vidí trošku jinak, tak si musíme ty věci vyříkat tak, abychom byli ve shodě.

Nebylo to principiálně nějak rozdílné, ale spíše jsme řešili možnosti, které mohou nastat, pokud by se stalo, že Martin Půta odstoupí, nebo bude odvolán.

Jiří Klápště (TOP 09) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz