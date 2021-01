Hejtman Půta: Od února chceme mít v kraji připravená očkovací centra, ale čekáme na ministerstvo

Lidé nad 80 let se mohou na očkování proti covidu přihlásit od 15. ledna, od února potom všichni. Termín dostanou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na základě věku nebo zaměstnání. Zatím probíhá očkování zdravotníků, v pondělí začalo i ve Zlínském kraji. „Teď se očkuje ve čtyřech páteřních nemocnicích. Od 1. února bychom chtěli mít připravená očkovací centra pro lidi,” řekl pro Radiožurnál hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Rozhovor Liberec 15:10 4. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Libereckého kraje Martin Půta | Foto: Ota Bartovský | Zdroj: Profimedia/MAFRA

V zásilce je vakcína pro zhruba 1170 lidí. Jaký je v nemocnicích Libereckého kraje o vakcínu zájem?

Zájem je poměrně velký, i když musím říct, že jsem ho možná očekával ještě o něco vyšší. Dnes (v pondělí – pozn. red.) mi ale ředitelé vysvětlovali, že se teprve sjednocují názory odborníků a imunologů. Očekávají tedy, že poptávka ještě naroste.

Nicméně těch zhruba 1100 dávek, které máme k dispozici v první vlně, využijí právě páteřní nemocnice a zaměstnanci naší zdravotnické záchranné služby. V tomto týdnu by mělo být naočkováno přes tisíc lidí, kteří se přihlásili dobrovolně do první fáze očkování.

Prioritně se očkují lékaři a zdravotníci, pak to budou lidé v ústavech sociální péče a záchranářské složky. Víte, kolik pro ně budete potřebovat dávek? V lednu máte mít k dispozici deset tisíc vakcín.

Původně to bylo 9750 dávek, teď po přepočtu z pěti na šest vakcín z jednoho balení by to mělo být asi 11 000 dávek. Máme k dispozici data, která chceme upřesnit do konce tohoto týdne. Víme, že asi pět tisíc lidí jsou zaměstnanci a klienti ústavů sociální péče.

Od krajského policejního ředitele mám informaci, že asi tisíc policistů projevilo zájem o vakcinaci. Myslím, že tyto vakcíny tedy budou určené pro složky integrovaného záchranného systému a klienty a zaměstnance ústavu sociální péče.

A připravujeme se na další období, kdy se mělo dostat na první zájemce z řad veřejnosti, tedy z těch určených věkových skupin se zvýšeným zdravotním rizikem.

Vakcíny na další měsíce?

Pokud se lidé mohou registrovat na očkování od 15. ledna, potažmo od 1. února, tak kdy by se podle vás na ně mohlo dostat?

Zítra (v úterý – pozn. red.) nám – hejtmankám a hejtmanům – má ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) představit „součástky” celého systému. Mám zatím také jenom mediální informaci, že od 15. ledna se budou moct několika způsoby registrovat senioři. Ale registrace neznamená rezervaci a ta zase neznamená samotné očkování.

V neděli jsem si zjišťoval, jak jsme na tom v kraji. Máme tady 69 tisíc obyvatel nad 65 let a z toho 17 tisíc nad osmdesát let. S těmi čísly, co máme před sebou, to znamená, že bychom tyto seniory museli očkovat několik dalších měsíců, pokud se nenavýší počet vakcín, které budou k dispozici. Zatím to avízo na další měsíce jsou desítky tisíc kusů, které by měly být pro náš kraj k dispozici.

Může kraj udělat něco pro to, aby měl vakcín víc? Zatím je stát závislý na tom, kolik vakcín mu přijde přes Evropskou unii.

Kraj si sám vakcíny objednávat nemůže. Myslím, že ta strategie společného nákupu v Evropské unii je asi správná. Spíš se čeká na registraci a povolení používání vakcín od dalších výrobců, které se používají v jiných státech mimo Evropskou unii. Ale to je otázka na ministerstvo zdravotnictví.

Jak teď organizujete očkování? Máte nějaké pokyny od státu?

V tuto chvíli se očkuje ve čtyřech páteřních nemocnicích. Dnes se začíná s očkováním a denně se na něj dostanou jednotky stovek lidí. Dobře víme, že pokud máme zvládnout úkol, který je před námi, tedy očkovat desítky tisíc lidí za měsíc, tak budeme muset vytvořit očkovací centra.

Čekáme právě na tu zítřejší schůzku s panem ministrem Blatným. To bude další z podkladů k vytvoření očkovací strategie v kraji. Tým, který ji tvoří, se sejde zase v pátek. Od 1. února bychom chtěli mít připravená očkovací centra pro lidi.

‚Náročná logistická operace’

Co hlavně potřebujete vědět, abyste se na tu akci připravili?

Budeme potřebovat součinnost nejen od nemocnic, ale také od praktických lékařů a ambulantních specialistů, protože očkování takového množství lidí je především velká logistická operace.

Bude to znamenat vytvoření prostor pro očkování, kde se budou moci technicky zajistit, ale také zajistit desítky a stovky lidí, kteří to očkování budou zajišťovat nejen z pohledu provedení, ale také administrativních úkonů jako vyplnění dotazníku nebo registraci do zdravotnického systému ISIN. Zároveň musíme vytvořit čekárny, kde lidé zůstanou po tu stanovou dobu po očkování, což je třicet minut.

Čeká nás náročná logistická operace, kterou kraj bez spolupráce s nemocnicemi, ale především praktickými lékaři, neplánuje.

Znamená to, že chcete celou tu operaci zvládnout se současným personálem, nebo budete nabírat nové lidi?

Očekávám, že nám to zítra sdělí ministr zdravotnictví. Zdravotní systém je placený z veřejného zdravotního pojištění a preferoval bych variantu, kdy budou zdravotníci a lékaři pozitivně motivováni – tedy že budou vypsané speciální kódy právě na jejich práci v očkovacích centrech, aby jejich motivace pomohla systému zprůchodnit očkování pro velké množství lidí.