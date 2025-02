Nemyslím, že by Půta chtěl rezignovat. Možná ho ale dotlačí hnutí či koaliční partneři, říká politolog

Krajský soud v Liberci uznal libereckého hejtmana Martina Půtu z hnutí Starostové pro Liberecký kraj vinným v korupční kauze. Nepravomocně mu uložil roční podmínku a peněžitý trest 50 000 korun. „První soudní líčení Martina Půtu osvobodilo, ale po nasazení policejních odposlechů soud rozhodl jinak než poprvé,“ popisuje v Polední publicistice Českého rozhlasu Plus politolog Lukáš Jelínek. Liberec 14:47 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Půta | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy ten případ sledujete od začátku, tedy přes deset let. Čeho se podle obžaloby a teď podle soudu měl Martin Půta dopustit?

Obžaloba obvinila Martina Půtu z toho, že v roce 2013 přijal úplatek a zneužil pravomoc veřejného činitele v souvislosti s rekonstrukcí kostela svaté Máří Magdalény za 65 milionů korun.

To první soudní líčení, které proběhlo v minulosti, Martina Půtu osvobodilo, ovšem odvolací vrchní soud ten případ vrátil zpátky s tím, že liberecký soud má použít i v rámci projednávání policejní odposlechy, které byly nasazeny. V tuto chvíli tedy už liberecký soud rozhodl jinak než poprvé. To znamená, že sice Martin Půta hovoří o tom, že se chystá opět odvolat k vrchnímu soudu, ale zdá se, že jeho vyhlídky v tuto chvíli nejsou nijak zvlášť růžové.

Jak říkáte, Martin Půta reagoval na síti X. Psal tam, že se odvolá. Potvrdil to před chvílí i ve vyjádření pro média. Dodal, že tomu nemůže uvěřit a že to nikdy nevzdá, že nic špatného neudělal. Znamená to, že se nedá čekat jeho rezignace na post hejtmana, nebo je rezignace ve hře?

Nepředpokládám, že by dobrovolně na post hejtmana chtěl rezignovat přinejmenším do té doby, než proběhne odvolací soud. Může se ale stát, že k té rezignaci bude dotlačen, ať už svými koaličními partnery v Libereckém kraji či hnutím Starostové pro Liberecký kraj, které reprezentuje, anebo třeba také hnutím Starostové a nezávislí, protože Starostové pro Liberecký kraj jsou jakousi franšízou Starostů a nezávislých.

Martin Půta byl dokonce v minulosti poslancem za Starosty a nezávislé, byl i jejich předsedou. To znamená, že to propojení je tam poměrně dost silné. Ve volbách do Poslanecké sněmovny nebudou kandidovat Starostové pro Liberecký kraj, ale Starostové a nezávislí v Libereckém kraji.

V okamžiku, kdy by zůstával na svém místě hejtman s takovýmto škraloupem, tak by to samozřejmě mohlo vyhlídky Starostů v regionu, kde jsou tradičně velmi silní, hodně poškodit. Takže tam si myslím, že nepůjde jen o rozhodování samotného pana Půty, jestli zůstat, nebo nezůstat, ale i na názoru těch, se kterými spolupracuje.

Soudce právě řekl, že jsem vinen. Nemůžu tomu uvěřit. Odvolám se. Nikdy to nevzdám. Nic špatného jsem neudělal. Nyní čekáme na odůvodnění rozsudku. — Martin Půta (@MartinPuta) February 5, 2025

‚Image sousedské strany‘

Když mluvíte o vazbách mezi Starosty pro Liberecký kraj a hnutím Starostové a nezávislí. Je ten dnešní rozsudek problémem pro celé hnutí STAN?

Docela určitě, protože hnutí STAN v posledních týdnech a měsících předvádělo velmi zajímavý vzestup. Ono se otřepalo z té nepříjemné kauzy Dozimetr, která se vztahovala k Praze a v tuto chvíli bylo především vnímáno jako hnutí, které se především chce vrátit zpátky do regionů, do jednotlivých obcí prostřednictvím debat s občany nebo té povinnosti kandidátů a těch, kteří chtějí kandidovat za STAN ve sněmovních volbách, aby sesbírali podpisy občanů na ulicích. To znamená, že se snažili vrátit k image takové té sousedské, přátelské strany.

V okamžiku, kdy se znovu objeví na scéně takováto vážná kauza, jako je kauza Martina Půty, tak by bylo hodně zvláštní, kdyby se ji nepokusila proti hnutí STAN použít opozice nebo třeba i soupeři z koaličního tábora, kteří se se Starosty budou o cenné mandáty v Poslanecké sněmovně přetahovat, takže proto si myslím, že celá ta věc by měla být velmi bedlivě sledována i vedením Starostů a nezávislých.

Ono se spekulovalo, jestli Martin Půta za STAN nebude v těch letošních sněmovních volbách kandidovat. Ještě před dvěma týdny řekl, že zatím není rozhodnutý. To už asi v této chvíli rozhodnuté je, nebo si dovedete představit, že by kandidoval do sněmovny?

Skoro by mně to připomínalo politickou sebevraždu, ať už jeho nebo hlavně Starostů a nezávislých, protože sotva proběhne odvolací řízení do té doby, než budou sestaveny kandidátky a než proběhnou volby.

Tady je z tohoto hlediska skutečně nejmenší, co může Martin Půta udělat, je stáhnout se z veřejného mínění, byť třeba neopustit post hejtmana do těch sněmovních voleb a pak čekat, jak se situace dál urovná, ale asi mnohem jednodušší nebo pohodlnější by pro Starosty pro Liberecký kraj i pro Starosty a nezávislé celostátně bylo najít nějakého jiného libereckého hejtmana, jakkoliv je Martin Půta považován za velmi oblíbeného, populárního politika, který se drží na vrcholu hodně dlouho, a do kterého mnozí vkládali četné naděje.

On sám se v celé té kauze tvářil tak, že důkazy proti němu nejsou průkazné, že maximálně udělal chybu, když se scházel s manažery Metrostavu někde na benzinových stanicích, ale zdá se nakonec, že všechny ty souvislosti této kauzy mohou být pro něj mnohem méně příznivé, a proto si myslím, že jeho politická hvězda výrazně pohasíná a hlavně by se měly politické strany, které s ním spolupracují, poohlédnout po nějakých nových, nezašpiněných tvářích.

O Liberci se dlouhá desetiletí mluví a píše v souvislosti s vazbami politiků na z ODS na tamní stavební firmu Syner. Ostatně, bývalý obchodní ředitel této firmy na přelomu tisíciletí byl libereckým primátorem. Opakovaně se v médiích řešily některé konkrétní projekty, třeba stavba městské hokejové haly, která měla být v režii Syneru, nebo zakázky na liberecký šampionát v klasickém lyžování a mohli bychom ještě chvíli pokračovat. Není paradox, že odsouzen je nakonec naopak ten, kdo tvrdil, že ty věci chce měnit, a s tím tehdy kandidoval?

Paradoxně to každopádně působí, protože Starostové pro Liberecký kraj vyrostli v minulosti především na kritice Občanské demokratické strany a jejího provázání s byznysovými kruhy.

Někdo by mohl možná říct, že větší zlo bylo nahrazeno menším zlem. Někdo by možná řekl, že se Martin Půta snažil postupovat i tady v této kauze maximálně tak, aby prospěl – ani ne tak sobě, jako spíš Libereckému kraji nebo městu Liberec, ale samozřejmě z hlediska trestního práva je to všechno úplně jedno. V okamžiku, když někdo překročí ty mantinely, tak má být potrestán. Padni, komu padni, ať už je to občanský demokrat nebo reprezentant Starostů.

Pochopitelně ale v takovéto situaci, pokud by se ten případ už nikam dál neposunul a poškodil pověst jak Martina Půty, tak Starostů pro Liberecký kraj, tak by to mohlo v tomto regionu znamenat poměrně dost vážný politický otřes, protože mnozí občané by si mohli říci, že už skutečně moc těch stran na výběr nezbývá, pokud chtějí volit někoho čistého a nezkorumpovaného. Rozhodně to nedělá dobrou pověst politice jako takové.