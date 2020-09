Smolek: Německo zvažuje vyřazení Česka ze zeleného seznamu. Z toho našeho vypadnou Kanárské ostrovy

V Česku v posledních dnech rychlým tempem přibývá nakažených koronavirem. Za čtvrtek rekordních 680, ve středu 650 infikovaných. Například na Slovensku jsou nárůsty za uplynulý týden v přepočtu na milion obyvatel třetinové. To je podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka důvod, proč Německo uvažuje o vyřazení Česka ze svého zeleného seznamu. Jak řekl v Ranním Interview Radiožurnálu, Česko z toho svého vyřadí Kanárské ostrovy. Praha 9:39 4. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek | Zdroj: Úřad vlády ČR

S tím, jak se v Česku zhoršuje epidemiologická situace – máte ze zahraničí nějaké signály o tom, že by nás další země plánovaly umístit na seznam rizikových států?

Máme zatím s ohledem na nárůst v posledních několika málo dnech informaci z Německa, že tam zvažují – to podtrhuji, není to ještě zdaleka rozhodnuto – že by buď celou Českou republiku, nebo Prahu dali do nějakého režimu, kdy by byla potřeba pětidenní karanténa, případně v kombinaci s testem. To je zatím skutečně v rovině úvah.

Když se taková informace objeví, co se děje potom? Čeká se na telefonát premiéra, nebo máte možnost o tom nějak jednat?

O tom se skutečně jedná na všech úrovních, počítaje tou nejvíce pracovní, někdy končí, jak víte, až na úrovni premiéra. Ale to je strašně těžké předvídat, protože se dozvídáme o tom, jaký stát nás vyřadí z toho svého zeleného seznamu, skutečně velmi rozdílně. Některé státy nám dají možnost třeba 14 dní nebo týden, abychom se té situaci přizpůsobili, a některé, třeba jako Slovinsko, to oznámí několik málo hodin nebo hodinu před tím, než opatření zavedou.

A naopak – je nějaká země, která je teď pro Česko víc riziková a ministerstvo uvažuje o změnách na takzvaném semaforu?

Ano, je to Francie, protože Francie včera přelezla už 100 případů incidence za posledních 14 dní přepočteno na 100 000 obyvatel. To znamená, že budeme ode dneška důrazně varovat a nedoporučovat cesty do Francie s tím, že v krátké době se může Francie dostat mimo náš zelený seznam. To je jedna změna a další změnou, na které jsme se včera shodli na pracovní úrovni a dnes by měla být potvrzena změnou sdělení ministerstva zdravotnictví, je vyřazení Kanárských ostrovů z našeho zeleného seznamu. To byla ta jediná výjimka – autonomní oblast Kanárské ostrovy – ze Španělska jako celku, protože to už je nějaký čas mimo náš zelený seznam. To znamená, že Kanáry budou vyřazeny rozhodnutím z dneška, ale s účinností až od pondělí 14. září.

Je už jasnější, jak to bude s Chorvatskem? Před týdnem ještě hlavní hygienička Jarmila Rážová říkala, že do 7. září se podmínky pro cestování do Chorvatska měnit nebudou. A co od 7. září?

Incidenční číslo v případě Chorvatska je sice relativně vysoké – přes 80 – ale za poslední dny se nárůst výrazně zpomalil, situace se tam stabilizovala. Jediný výrazně postižený region kromě Záhřebu je právě Splitsko-dalmatinská župa. Máme velmi konkrétní informace i od chorvatské ambasády v Praze ze samotného Chorvatska a včera jsme se dohodli, že Chorvatsko ponecháváme na našem zeleném seznamu. Budeme samozřejmě tu situaci nadále sledovat, ale zatím to riziko tam není nějak výrazně větší. Takže Chorvatsko zůstává na našem zeleném seznamu.

Podle čerstvé zprávy v Česku je na milion obyvatel denní přírůstek 63,6, v Chorvatsku je to 90,9. Ani za těchto okolností se nebude nic měnit?

Ne, protože v případě Chorvatska se zdá, že tam začínají zabírat jejich opatření z poslední doby, takže to je ten hlavní důvod, proč jsme se rozhodli Chorvatsko na zeleném seznamu ponechat.