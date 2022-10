Policie znovu obvinila podnikatele, který lákal na investice do cizího hotelu. Obral lidi o miliony

Slibovali vysoké výnosy z investic do opravy horského hotelu v Krkonoších. Ten jim ale vůbec nepatřil, desítky lidí tak přišly o své úspory. Podnikatele Martina Šťávu za to kriminalisté nedávno znovu obvinili z podvodu. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdily dva na sobě nezávislé důvěryhodné zdroje obeznámené s vyšetřováním. Původní zpráva Praha 5:00 28. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Desítky poškozených a škoda přes 14 milionů korun. V případu podvodných investic do krkonošského hotelu Hnědý vrch padlo nové obvinění, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

‚Oči pro pláč a dál nic.‘ Slíbili rekonstrukci hotelu a důchodce obrali o miliony, teď je policie obvinila Číst článek

„V souvislosti s dotazovanou věcí bylo jedné fyzické osobě sděleno policejním orgánem obvinění pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V současnou chvíli ve věci probíhá vyšetřování. S ohledem na neveřejnost přípravného řízení bližší informace v současnou dobu poskytovat nebudeme,“ uvedl.

Jak zjistil server iROZHLAS.cz ze dvou nezávislých zdrojů obeznámených s případem, jde o Martina Šťávu. Právě on byl v případu obviněn už dříve, a to společně s Marcelem Dohnalem. Na konci června ale dozorující státní zástupkyně obvinění zrušila a vrátila ho policii k došetření. Ta už znovu obvinila pouze Šťávu.

Server iROZHLAS.cz se ho pokusil kontaktovat, na telefonáty ovšem nereagoval.

Investice do cizího?

O co v případu jde? Podnikatel Martin Šťáva byl od roku 2016 do roku 2020 jediným akcionářem firmy Prago Investment. Ta slibovala investorům velmi lákavý investiční záměr – opravu krkonošského hotelu Hnědý vrch, ze kterého mělo vzniknout moderní horské středisko. Lidé mohli investovat do dluhopisů s deklarovaným, vysokým výnosem.

‚Taky vám dluží peníze?‘ Policie viní pět lidí z podvodu, škoda dosahuje desítek milionů korun Číst článek

Nemovitost ale firma nikdy nevlastnila, a jak už dříve popsal na základě policejního dokumentu Radiožurnál, ani se jí rekonstruovat nechystala.

Skutečným majitelem hotelu Hnědý vrch je totiž pražská firma TBJ, která nemá s kauzou nic společného. „Poškozuje nás, když jsme s kauzou spojováni,“ reagovala jednatelka firmy Jana Vondráčková Hrubá na dotazy reportérů s tím, že se o kauze dozvěděla až při policejním výslechu.

Podnikatelům spojeným s firmou Prago Investment se podařilo ze sedmi desítek lidí a jedné firmy na fiktivní investici do dluhopisů 14,2 milionů korun. Některým „investorům“ přitom bylo i přes 80 let. Peníze jim firma nevrátila.

Další případ zadluženého důchodce. Firma vybrala od lidí 27 milionů, peníze už nikdy neviděli Číst článek

Radiožurnál příběhy některých z nich ještě před létem zmapoval. Své úspory do dluhopisů vložila třeba i žena, která kvůli strachu o vlastní bezpečnost nechtěla být jmenovaná.

„Jsem strašně znechucená, protože jako obyčejný člověk jsem přišla o dost peněz, manžel taky. Nebyly to velké částky, ale pro mě to v té době bylo dost, brala jsem 11 tisíc. Už jsem v důchodu, tak jsme s tím počítali tak nějak na stáří. Je to velké zklamání, oči pro pláč a dál nic,“ popsala reportérovi.

Podle Kamily V. projekt zase působil zpočátku seriózně. „Zpočátku to šlo o dobře, spláceli úroky, jak měli. A doplatili, když to třeba někdy zahaprovalo. V závěru to ale dopadlo tak, že jsme o peníze přišli. Pak nás oslovila policie a připojili jsme se k hromadnému trestnímu oznámení. Jediná satisfakce, aby aspoň šli sedět, když už nic jiného,“ vysvětlila.

Invalidní důchodce z Kutné Hory

Firmu Prago Investment převzala po roce 2016 od podnikatele Šťávy italská firma Free Cars, za kterou oficiálně stojí invalidní důchodce Jaroslav Š. z Kutné Hory.

‚Dal mu na kafe desítku.‘ Stát vymáhá 666 milionů, vlastníkem firmy je zadlužený invalidní důchodce Číst článek

Radiožurnál se ho pokoušel kontaktovat telefonicky, ale i přes jeho bratra Josefa Š. Ten pouze uvedl, že Jaroslava občas potkává v centru Kutné Hory, spojit se s ním dá ale velmi těžko.

„Potkávám ho jen ve chvílích, kdy jdu okolo místa, kde přebývá. To se tam zastavím, ale jinak se s ním nespojím,“ popsal s tím, že jinak o podnikání svého bratra mnoho neví.

„Nemyslím si, že by se Jaroslav dokázal orientovat v nějakých takových věcech,“ uvedl s odkazem na bratrův vážný zdravotní stav. Už v dříve Radiožurnálu popsal, že jeho bratr „zapomíná, neví, má toho Parkinsona, je to člověk, který je prostě nemocný“.