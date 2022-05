Schůzka v Lisabonu jako klíč ke kauze Vrbětice? 'V příběhu je příliš náhod,' popisují reportéři

“Kriminalisté pokročili ve vyšetřování výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Podezřívají bývalého ruského vojáka s českým pasem Nikolaje Šapošnikova a jeho ženu Elenu ze špionáže”(Radiožurnál, 30.5.2022)

“Radiožurnálu a týdeníku Respekt dva důvěryhodné zdroje potvrdily, že manželé komunikovali se šéfem vojenské rozvědky GRU Andrejem Averjanovem.”(Radiožurnál, 30.5.2022)

16. října rok 2014. Malou obcí Vrbětice na Zlínsku se krátce před 11. hodinou dopoledne ozývá mohutný výbuch. Ve skladu číslo 16 exploduje přes 50 tun munice.

“10 hodin 50 minut, přesný čas největší exploze..” (Události ČT, 16.10.2014)

“Srovnala se zemí sklad munice nedaleko Vrbětic na Zlínsku, 2 lidi se stále nepodařilo najít.” (Události ČT, 16.10.2014)

“Všecky okna se začaly kývat, celá škola zaduněla, ten nával té vlny, jak to šlo.”(Události ČT, 16.10.2014)

“Hasiči tam vyhlásili nejvyší sutpeň požárního poplachu. Na místě zasahoval také armádní vrtulník.” (ČRo PLUS, 16.10.2014)

“Pohled z vrtulníku ukázal, že hala je z 80 % zničená, po lese jsou zbytky munice, proto platí pro obyvatele zákaz vstupu v okolí 3 kilometrů.” (Radiožurnál, 16.10.2014)

Dva zaměstnanci zbrojařské firmy Imex Group, která si sklady pronajímala, výbuch nepřežijí.

“Pyrotechnici našli ve Vrběticích ostatky dvou pohřešovaných zaměstnanců vybuchlého areálu, potvrdily to testy DNA.” (Radiožurnál, 21.11.2014)

“Sklad patřil ostravské firmě Imex Group - ta obchoduje s municí, vojenskou pyrotechnikou a leteckými raketami” (Události ČT, 16.10.2014)

Co následovalo, to víme. Včetně toho, kdo je z výbuchu podezřelý. Události před první Vrbětickou explozí se snaží kriminalisté teprve zrekonstruovat. Vyšetřování se hodně točí kolem muže jménem Nikolaj Šapošnikov.

Markéta: Kriminalisté už od počátku zkoumají, zda ruská zpravodajská služba GRU nemohla mít někoho v Česku, kdo jí s akcí pomáhal a jejich zájem míří právě na Šapošnikova, tedy Rusa s českým pasem, bývalého profesionálního vojáka ruské armády.

Markéta Chaloupská je šéfkou investigativní buňky v Českém rozhlase. O případ Vrbětice se dlouhodobě zajímá.

Markéta: Šapošnikov dlouhodobě pracuje pro ostravskou firmu Imex Group, což je nájemce vybuchlých skladů. Pro společnost zpracovával konkrétní zakázky, pokud klienti nebo odběratelé pocházeli ze zemí bývalého Sovětského svazu. Šapošnikov žije už 15 let v Řecku, když ale první sklad vybuchl, byl zrovna v Česku, což nám potvrdila jeho dcera.

Do celého příběhu teď zapadla nová stopa. Na začátku října 2014, několik dní před prvním vrbětickým výbuchem, totiž Nikolaj Šapošnikov spolu s rodinou vyrazil na jeden neobvyklý výlet na Pyrenejský poloostrov.

Markéta: Jak jsme zjistili společně s Ondřejem Kundrou z týdeníku Respekt, tak rodina Šapošnikovových vyrazila do portugalského Lisabonu. Když si prohlíželi památky, přidal se k nim muž, který se představil jako Andrej. Alespoň tak to popisuje dcera Šapošnikovových, kterou jsme vypátrali na Moravě. Přiznala nám, že se potkali na kávě, obdivovali Portugalsko, projeli se historickou tramvají, prostě spolu byli na takovém výletě. Prý s nimi pobyl dvě až tři hodiny. Celou dobu si prý myslela, že Andrej je literární historik.

Kdo byl tím záhadným mužem, který se rodině představil pouze svým křestním jménem Andrej? Spolu s Markétou to zjišťoval Martin Štorkán, investigativní reportér Radiožurnálu.

Martin: To křestní jméno sedí. Je ale potřeba dodat, že tím Andrejem je ve skutečnosti generálmajor Averjanov, jehož jednotka 29155 údajně vrbětické výbuchy naplánovala a provedla. Veřejně dostupná je informace, že jí Averjanov velí od roku 2013. Další podrobnosti o jeho životě ale byly podle serveru Bellingcat odstraněny právě po vzniku té jednotky v roce 2009.

Novinářům se je ale podařilo alespoň částečně odkrýt a shromáždit. Averjanov se narodil v Turkmenistánu, má nejméně dva bratry a v roce 1988 absolvoval Vojenskou akademii v Taškentu v tehdejším Sovětském svazu a dnešním Uzbekistánu. V 90. letech už Averjanov žil v Rusku, poté přímo v Moskvě. Spolu s rodinou pobýval na ubytovně vojenské akademie ministerstva obrany, kde se školí většina příslušníků GRU.

Podle Rádia Svobodná Evropa nejspíš bojoval ve válkách v Čečensku a možná i v Afghánistánu nebo bývalé Jugoslávii. V roce 2015 dostal podle serveru Bellingcat nejvyšší státní vyznamenání Hrdina Ruska. Se Šapošnikovovými se potkal v portugalském Lisabonu, jak nám potvrdila i jejich dcera. S jejími rodiči se Averjanov prý seznámil v minulosti. Otci měl pomáhat s kontakty. Zároveň dodala, že na ni působil velmi dobře. Pocit z něj popsala jako úžasný a nikdy by ji prý nenapadlo, že je to agent GRU.

Nová fakta, nové skutečnosti. Pro policii jde o poměrně zásadní svědectví.

Markéta: Policie i tajná služba BIS od počátku cílily na dva agenty GRU - Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina, že výbušninu ve Vrběticích nastražili. Ty jejich jména jsou známá. Jsou to důstojníci elitní jednotky 29155, kteří v britském Salisbury otrávili bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala.

“Policie zveřejnila záznam z bezpečnostní kamery z centra v Salisbury. Na snímku kráčí Skripal a mladá žena, o několik minut později byli oba nalezeni na nedaleké lavičce” (Radiožurnál, 6.3.2018)

“The BBC established that the man being treated is Sergei Skripal. He was convicted by a court in Moscow in 2006 for being a spy for british intelligence.” (BBC Newsnight 6.3.2018)

“Britská policie vyšetřuje nedělní kolaps bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery jako pokus o vraždu pomocí nervového plynu.” (Radiožurnál 29.3.2018)

“Podle Britských expertů šlo o plyn Novičok vyvinutý v Sovětských laboratořích.” (ČRo Plus, 17.3.2018)

“Británie z otravy dvojitého špiona a jeho 33leté dcery podezírá Moskvu, ta to odmítá.” (Radiožurnál 29.3.2018)

Markéta: Policie od počátku řeší, zda ve Vrběticích Čepigovi s Miškinem někdo nepomáhal. A jejich pozornost se zaměřuje právě i na dosud nepříliš známého Nikolaje Šapošnikova, který se tedy znal s velitelem celé té jednotky Averjanovem, což nám teď potvrdila přímo jeho dcera.

Ještě letos v lednu přitom dcera Šapošnikovových oběma reportérům tvrdila, že o ničem neví. Jak to, že teď změnila názor?

Martin: Těžko říct, proč nám to neřekla už tehdy, protože už v lednu věděla, že Andrej z Portugalska byl právě ruský špion Averjanov z GRU. Podle svých slov se to dozvěděla loni v květnu, když média publikovala jeho fotky. O tom, že jejich portugalský společník je šéfem jednotky 29155 se prý ve stejné době dozvěděl i její otec Nikolaj. Kromě toho nám ale při lednovém telefonátů tvrdila i to, že neumí odpovědět na otázku, zda se její otec s Averjanovem v portugalském hlavním městě setkali. To také nebyla pravda.

A Martine, Markéto, pokusili jste se spojit i se samotnými Šapošnikovovými? Volali jste jim?

Markéta: My jsme se s nimi snažili spojit přes jejich dceru. Poslali jsme jim e-mail, ve kterém jsme se ptali, proč se s Averjanovem potkali, a také jsme se zeptali, zda spolupracují s GRU. Na dotazy Radiožurnálu ale zatím nereagovali. Před časem ale pro Českou televizi řekli, že žádné agenty neznají, a pokud by byl Averjanov skutečně generál, tak by se prý podle nich nezajímal o žádný sklad.

Já už jsem předtím zmínil, že sklady měla v pronájmu společnost Imex Group, pro kterou Šapošnikov pracuje. Co na toto všechno říkají zástupci této zbrojařské firmy? Vyjádřili se k tomu nějak? Ptali jste se jich?

Markéta: My jsme se ptali advokáta firmy Radka Ondruše, za jakých okolností se Šapošnikovovi s Averjanovem potkali. Ondruš nám e-mailem odpověděl, že o kontaktech Šapošnikova nic neví. Konkrétně napsal, že “společnosti Imex Group není o tomto setkání nic známo. Pracovníci společnosti nemají povinnost sdělovat, s kým se v mimopracovní době stýkají.”

I on už dříve kontakty Averjanova se Šapošnikovem vyvracel a letos v lednu, když jsme se ho poprvé ptali, zda byli oba muži v kontaktu, tak nám napsal, že “Nikolaj Šapošnikov dle svého vyjádření kontakty s generálem Averjanovem popírá a společnost nemá informace svědčící o opaku.” Role firmy Imex Group je zajímavá. Minimálně tedy role jejího majitele Petra Bernatíka mladšího. Jak už jsme informovali dříve, tak vyšetřovatelé podle údajů z Bernatíkova mobilu zjistili, že se den před výbuchem pohyboval 40 minut v blízkosti ostravského hotelu Corrado, kde byli v té době ubytováni agenti ruské GRU Čepiga a Miškin.

“Petr Bernatík jel ten den z Ostravy do Vrbětic, náhle se otočil a zamířil k hotelu Corrado, kde právě v té době bydleli dva ruští agenti ruské rozvědky GRU.” (Radiožurnál 17.5.2018)

Markéta: Co přesně Bernatík v okolí hotelu 15. října 2014 dělal a proč tam jel, tak to není jasné. On sám na dotazy neodpověděl a jeho advokát Radek Ondruš nejdříve řekl, že u hotelu mohl stát na křižovatce. Po poradě se svým klientem se nechal slyšet, že tam Petr Bernatík mladší ten den ani nikdy jindy nebyl a s Rusy se prý nikdy nesetkal.

“Toto není pravda, on jel rovnou do Vrbětic, tam byl, pak se vracel, pak měl program v Ostravě..V hotelu Corrado nikdy Bernatík mladší nebyl” (Radiožurnál 17.5.2018)

“Vyšetřovatelé se ale opírají o data z Bernatíkova mobilu, podle kterých byl u hotelu asi 40 minut” (Radiožurnál 17.5.2018)

V zatím posledním vysvětlení nám Ondruš řekl, že mohl být Bernatík mladší ve firmě Imex, která se nachází 830 metrů od hotelu. Jenže návštěva Corrada není jedinou podezřelou okolností Bernatíkova chování nedlouho před výbuchem. Bernatík totiž od hotelu Corrado vyrazil rovnou do Vrbětic, kam přijel podle svědků zhruba v 11:45.

Zastavil se na vrátnici a nahlásil, že jede sám, což bylo podle pracovníků krajně neobvyklé. Předtím jezdil na kontrolu zboží ojediněle, a když už se tak stalo, vždy ho doprovázel někdo další. On tehdy tuto neobvyklou návštěvu zdůvodňoval přes svého advokáta tím, že brigádníci dostali volno kvůli tomu, že na ně neměl kdo dohlížet. Jenže kvůli všem těmto nejasnostem loni v únoru policisté Bernatíka zadrželi a na dva dny skončil v cele.

Nikolaj Šapošnikov, pracovník zbrojařské firmy Imex Group, která si ve Vrběticích pronajímala muniční sklady. Neobvyklý rodinný výlet do Portugalska za památkami. Setkání se záhadným mužem Andrejem, jenž nakonec není tak záhadným generálmajorem Andrejem Averjanovem, tedy šéfem jednotky 29155 ruské vojenské rozvědky GRU, jejíž agenti jsou podezřelí z útoku ve Vrběticích. To všechno teď nově do sebe v celé kauze zapadá. Ono je toho ale ještě mnohem víc.

Martin: My jsme totiž přišli na to, že výlet do Portugalska není jediná okolnost, která Šapošnikova s Averjanovem spojuje. Dva zdroje obeznámené s vyšetřováním nám totiž potvrdily, že Šapošnikov i jeho manželka Elena jsou podezřelí, že si s Averjanovem měli psát e-maily. Jeden ze zdrojů nám upřesnil, že “jejich obsahem byly citlivé informace o zbrojních obchodech, třeba o pohybu vojenského materiálu.”

A dodal, že kvůli tomu policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vyzvědačství. V právní terminologii se jedná o prvotní fázi přípravného trestního řízení, která slouží k objasnění a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

“Co přesně zahájení úkonů trestního řízení znamená, upřesnil právník Martin Richter z právnické fakulty Univerzity Karlovy:

Vyšetřování se již tedy ubírá konkrétním směrem. Nyní policie nashromažďuje důkazy a následně podezřelé obviní, anebo v případě, že se důkazy neukážou jako dostatečné, tak věc odloží.” (Radiožurnál, 30.5.2022)

Martin: Dozorující státní zástupce Martin Malůš z Krajského státního zastupitelství v Brně posun v kauze nekomentoval. Jen sdělil, že „k tomu nic říkat nebude“.

“Dobrý den, Martin Štorkán u telefonu, Český rozhlas. Já jsem se chtěl jenom zeptat ohledně Vrbětic…” “Tak to rozhodně teda po telefonu nic říkat nebudu, na shledanou.” “A můžete mi aspoň říct, že to nebudete komentovat? “Ne, nemůžu, na shledanou” (archiv Martina Štorkána)

Martin: A zavěsil. A neodpověděl ani na dotazy zaslané e-mailem. Jen přes mluvčího Hynka Olmu vzkázal, že věc v této fázi nebudou komentovat. Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej odkázal na to, že poskytovat informace k případu může jen státní zástupce.

Markéta: Prověřování se točí kolem Šapošnikova ale i kvůli další podezřelé okolnosti. Přesto, že Šapošnikov podle své dcery žije už 15 let v Řecku, když došlo k výbuchu prvního skladu, byl zrovna v Česku. Důvodem měla být právě návštěva dcery žijící na severní Moravě. V dojezdové vzdálenosti od Vrbětic byl ale i Averjanov, jak už jsme před časem informovali. Averjanov byl podle zjištění kriminalistů zrovna ubytovaný ve slovenských lázních, které jsou od těch muničních skladů dvě hodiny cesty autem. Policie a BIS jsou přesvědčeny, že akce byla řízena přímo Moskvou. Podle nich o tom svědčí právě to, že na ni dohlížel přímo Averjanov, který se zodpovídá vedení GRU podléhajícímu ministerstvu obrany a Kremlu.

Vrbětické kauza i po osmi letech stále skrývá spoustu nevyjasněných otázek. Vstoupili agenti GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin přímo do muničních skladů vrbětického areálu? Kdo měl být cílem útoku? A kdo všechno o skutečném pozadí výbuchů z podzimu 2014 věděl?

Markéta: Jednoznačný důkaz, že Čepiga s Miškinem vstoupili do areálu, zatím kriminalisté nemají. Nepodařilo se to dosud doložit například fotografií nebo filmovým záznamem. Podezření je založeno na sérii nepřímých důkazů. Třeba, že v té době v Česku byli. Během krátkého pobytu v Praze Čepiga zveřejnil na svém tehdy fungujícím profilu na sociální síti fotografii ze Staroměstského náměstí. Pak je také důkaz o tom, že se Čepiga s Miškinem přemístili na Moravu, kde bydleli v hotelu nedaleko Vrbětic. Navíc se oba předem nahlásili, že do skladu přijedou a poslali kopii svých falešných pasů. A po výbuchu byli oba oceněni nejvyšším ruským státním vyznamenáním Hrdina Ruska a odměněni byli i další čtyři členové jednotky. Ti dostali od ruské vlády bezprostředně po operaci zdarma byty.

Zkrátka v tom příběhu je celá řada náhod, které v tom celkovém pohledu utváří jasný obrázek, jak to celé mohlo proběhnout. Abych to shrnula, náhodou byl v době výbuchu v Česku Čepiga s Miškinem, kteří otrávili ve Velké Británii Sergeje Skripala. Náhodou byl poblíž i Averjanov, jejich šéf. Náhodou je tu i Šapošnikov, který jinak bydlí v Řecku. Náhodou se s Averjanovem Šapošnikovovi potkají před výbuchem v Portugalsku. Náhodou dá šéf Imexu Bernatík brigádníkům volno, takže ve skladu před výbuchem nikdo není. V tom příběhu zkrátka není o takzvané náhody nouze, a je tedy jen na policii, jestli tyto nepřímé důkazy budou stačit k tomu, aby dotyčné obvinila nebo kauzu odložila.

Martin: NCOZ i tajné služby pracují s verzí, že cílem toho útoku ve Vrběticích byl materiál bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, který je majitelem velké zbrojařské firmy Dunarit. Podle policejního vyšetřování mohlo jít o zásilku připravenou pro export na Ukrajinu na podporu boje proti ruským separatistům. Gebrev údajně nedávno vypověděl, že zbraně byly určené na Ukrajinu a také do Sýrie na pomoc povstalcům v Sýrii bojujícím proti prezidentovi Bašáru Asadovi.

Gebreva se na přelomu dubna a května 2015 pokusili otrávit Novičokem. Zdravotní problémy měl tehdy i jeho syn a další člen vedení společnosti. I tato akce je připisovaná Averjanově jednotce GRU. Policie je podle informací Radiožurnálu a Respektu kvůli případu ve spojení s Ukrajinou a Bulharskem, kde také vybuchlo několik skladů s municí. Ve spojení je také s Američany. Ředitel FBI si kvůli tomu loni v červnu volal s bývalým šéfem české policie Janem Švejdarem. Podle policejní mluvčí Kateřiny Rendlové mu vyjádřil podporu a ocenil úsilí, které případu Vrbětice česká policie věnovala.

Markéta: Kauza Vrbětice je bezpochyby jedna z největších špionážních afér posledních let, svědčí o tom mimo jiné i to, že o tom informoval sám tehdejší premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček.

„Jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb.” (Radiožurnál, 17.4.2021)