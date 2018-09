Stropnický se do Izraele přesune na přelomu října a listopadu, do té doby se vzdá mandátu poslance

Postu velvyslance v Izraeli by se Martin Stropnický (ANO) mohl ujmout na přelomu října a listopadu, jak potvrdil serveru iROZHLAS.cz. Do té doby se poslanec a exministr obrany a zahraničí vzdá křesla ve sněmovně. V dolní komoře by ho měl nahradit projektový manažer Petr Venhoda, který v nadcházejících komunálních volbách usiluje za hnutí ANO o funkci starosty Prahy 3.

