Stropnický chce jako ministr skončit, řekl Zeman. Žert, viďte, reagoval šéf resortu zahraničí

Dukovi do programu prezidenta nic není, reagoval Zeman na kardinálovu kritiku

Kardinálu Dominiku Dukovi není nic do toho, jaký program má prezident. Prohlásil to Miloš Zeman. Duka hlavu státu kritizoval za to, že místo účasti při repatriaci Josefa Berana jel na sjezd KSČM.