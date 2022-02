Policejním prezidentem bude Martin Vondrášek, funkce po Švejdarovi se ujme 1. dubna

Novým policejním prezidentem se od dubna stane dosavadní první náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Od Vondráška očekává mimo jiné to, že dotáhne reformu specializovaných pracovišť policie. Současný policejní prezident Jan Švejdar ve funkci skončí k 31. březnu. Praha 14:27 1. 2. 2022 (Aktualizováno: 14:49 1. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budoucí policejní prezident Martin Vondrášek | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Vondrášek byl jediným uchazečem, který se přihlásil do nabídkového řízení na obsazení pozice policejního prezidenta. Podle Rakušana poradní komise, která přihlášku posuzovala, potvrdila jeho odborné i kvalifikační předpoklady.

Vondrášek u policie působí od roku 1993. V roce 2008 se stal náměstkem na pražském policejním ředitelství, o tři roky později pak ředitelem pražské policie. Na policejním prezidiu začal pracovat v roce 2014, kdy ho tehdejší policejní prezident Tomáš Tuhý pověřil funkcí prvního náměstka.

Vondrášek absolvoval bezpečnostně právní studia na Policejní akademii České republiky a vystudoval také Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je také absolventem Středoevropské policejní akademie (MEPA).

„Do konce března budu působit nadále jako 1. náměstek současného šéfa policie Jana Švejdara, kterého si nadále velmi vážím,“ uvedl na konferenci budoucí prezident Vondrášek.

„Chci se věnovat personální stabilizaci. Nelze mít personálně stabilní, profesionální bezpečnostní sbor bez odpovídajícího rozpočtu a jsem rád, že se do těchto jednání v tuto chvíli můžu už nějakým způsobem zapojit,“ popsal prioritu Vondrášek.

Tlak na Švejdara?

Ke zvolení Vondráškovi na twitteru poblahopřál i Švejdar. „Martina Vondráška znám více než 25 let a profesně i lidsky si ho vážím. Policie ČR si zaslouží policejního prezidenta, jako je on, a jsem přesvědčen, že je tím nejlepším kandidátem,“ napsal policejní prezident. Ve funkci by měl skončit 31. března.

Jan Švejdar

@jan_svejdar Martina Vondráška znám více než 25 let a profesně i lidsky si ho vážím. Policie ČR si zaslouží policejního prezidenta jako je on a jsem přesvědčen, že je tím nejlepším kandidátem. K jeho úspěchu mu upřímně blahopřeji! 5 53

Své rozhodnutí požádat o uvolnění ze služebního poměru Švejdar oznámil v polovině loňského prosince. Informaci zveřejnil poté, co se s Rakušanem počátkem měsíce sešel. Rakušan v té době ještě nebyl jmenován do funkce.

Švejdar napsal, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí. Rakušan odmítl tvrzení, že na prezidenta ohledně odchodu vyvíjel tlak. Připustil ale, že se v některých otázkách neshodnou.

Ministr se znovu se Švejdarem sešel na začátku ledna. Rakušan po schůzce na tiskové konferenci v budově ministerstva vnitra uvedl, že se s policejním prezidentem do jeho odchodu z funkce domluvili na „nanejvýš profesionální“ spolupráci.

Švejdar následně na policejním prezidiu novinářům řekl, že na prosincové schůzce z Rakušanova vyjádření pochopil, že současná vláda i on chtějí změnu na pozici policejního prezidenta. Dodal, že nechce blokovat jednání mezi ministerstvem a policií a také nechce být „záminkou k tomu, že policie bude nějakým způsobem dehonestována“.