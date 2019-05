‚Pokud si to domluví, budeme se bavit za kolik.‘ Pardubický kraj hledá místo pro rychlobruslařskou halu

Stát bude hledat peníze na financování stavby haly pro rychlobruslaře, až bude jisté, kde se postaví. Oznámil to ve čtvrtek premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Nyní potvrdil dřívější informaci serveru iROZHLAS.cz, že se jedná o lokalitě v Pardubickém kraji. Až se umístění nové haly definitivně vyjedná, sejde se vláda se zástupci města a kraje, uvedl. Hlinsko 18:08 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlobruslařka Martina Sáblíková | Foto: John Sibley | Zdroj: Reuters

„Pardubický kraj údajně našel nějaké místo a já čekám, že pokud si to skutečně domluví, tak potom si můžeme sednout za stůl a bavit se o tom, kolik na tu halu,“ řekl premiér Andrej Babiš. Rychlobruslařka Martina Sáblíková si podle něj halu zaslouží, sport proslavila a dělá skvělou reklamu České republice.

Předseda vlády sliboval profesionální halu pro rychlobruslaře veřejně a opakovaně. Několik pokusů o vybrání vhodné lokality pro rychlobruslařkou halu ale už v minulosti ztroskotalo. Mluvilo se například o Velkém Oseku, Novém Městě na Moravě nebo Brně.

Český svaz rychlobruslení pak naposledy zvolil lokalitu v Hlinsku na Chrudimsku, jak před časem potvrdil serveru iROZHLAS.cz pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD.

„V této chvíli čekáme, jak dopadne tento další pokus. Nevím, v jakém stadiu to je, my se v tom neangažujeme. Čekáme, jak se město a kraj domluví. Potom začneme o tom komunikovat a budeme se snažit peníze na to najít,“ dodal premiér Babiš.

Rychlobruslařská hala v Inzellu, kterou dává za vzor trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák | Foto: Soenar Chamid/AFLO | Zdroj: Reuters

Hledání peněz na stavbu haly

Starosta Hlinska Miroslav Krčil za ČSSD už dříve řekl, že takový projekt považuje za zajímavou myšlenku. Pozemky jsou ale v soukromých rukou, konkrétní místo tak zatím podle předsedy Českého svazu rychlobruslení Josefa Nechutného nelze uvést.

Klíčový pak bude podle Netolického způsob financování celého projektu. „Pokud bude všeobecná shoda a stát se postaví čelem k financování, tak lze o této záležitosti jednat. Pardubický kraj může ve spolupráci s městem přispět dominantně na úpravu okolí, parkovacích ploch, případně do silniční infrastruktury,“ upřesnil v polovině dubna hejtman. Na kolik peněz by měla stavba sportoviště vyjít, Netolický ale neřekl.

Ministr školství Robert Plaga z ANO uvedl, že spolupráce státu, krajů a měst je při financování sportovních projektů velmi důležitá.

„Musím říct, že se to všechny strany učí, ale že tam vidím obrovské zlepšení právě v tom, že se daří v posledních dvou letech koncentrovat zdroje měst, krajů a státních, protože pouze tyto sdružené investice mají šanci na úspěch a pak je s nimi spokojen každý,“ řekl Plaga.

Byl by rád, aby do budoucna stát dokázal lépe komunikovat s kraji a městy, aby se ve svých rozpočtech byly schopny nachystat na to, že se bude vypisovat výzva, a připravit tak zdroje na spolufinancování různých sportovních projektů.

Plánované velké sportovní projekty podle něj nestojí na skutečnosti, že by je stát nebyl schopný zafinancovat. Hlavní problém jsou prý například nevyřešené majetkové poměry u pozemků. S projekty velkých stadionů pro hokej, fotbal či atletiku musí podle Plagy přijít ne stát, ale samo město, které následně ponese náklady na provoz.

Hala pro rychlobruslaře Halu pro úspěšnou českou rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou sliboval například po olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010 tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek. Plány měl třeba i další premiér za ČSSD Bohuslav Sobotka. Tehdejší projekt ve Velkém Oseku za 1,5 miliardy ale nevyšel. Společnost, která jej chtěla realizovat, totiž zkrachovala.

Další záměr tu byl i v roce 2014 po olympiádě v Soči. Postavit halu v Novém Městě na Moravě se tehdy ale také nepodařilo. „Čekáme na rozhodnutí z nejvyšších míst," uvedl tehdy starosta Michal Šmarda (ČSSD).

Poté již se sliby a návrhy přišel Andrej Babiš. Současný premiér s vládním zmocněncem pro sport Milanem Hniličkou se však s rychlobruslařským svazem a trenérem Novákem od začátku neshodli na místě, kde by měla hala stát. Politici by ji chtěli mít spíš ve větším městě, rychlobruslaři zase ve vyšší nadmořské výšce.

I proto v roce 2015 ztroskotal nadějný nápad umístit halu do Brna, se kterým přišel Babiš (tehdy ještě v pozici ministra financí) s někdejším primátorem Brna Petrem Vokřálem (ANO).