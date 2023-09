100 milionů na léčbu pro Martínka vybráno. Ve sbírce přispělo přes 220 tisíc dárců

Jste neuvěřitelní a my jsme dojatí! Po rozhovoru na @DVTVcz reportáži na Nově a sdílení Nikol Leitgeb se v pátek večer strhla neuvěřitelná vlna, kterou chvílemi nestíhaly ani naše servery, za což se omlouváme a na jejich stabilitě pracujeme.🧡 pic.twitter.com/87yIEsQuKE — doniocz (@doniocz) September 23, 2023

Do sbírky na léčbu dvouletého Martínka, který trpí vzácným genetickým onemocněním, už lidé poslali více než 100 milionů korun potřebných na genovou terapii. Sbírka začala v pátek 22. září a od té doby do úterního rána do ní přispělo přes 220 tisíc dárců, kteří vybrali již 109 milionů Kč. Vyplývá to z údajů na darovacím portálu Donio.