První statisíce pro Martínka vybrala vesnice se 150 obyvateli. Sbírce se původně vůbec nedařilo

Loňské léto bylo v rodině malého Martínka z Olomouckého kraje hodně náročné. Dítě s extrémně vzácným onemocněním AADC potřebovalo sehnat rychle peníze na léčbu, ale sbírce se nejdřív vůbec nedařilo. Stomilionová cílová částka se zdála jako nedosažitelný cíl. Jak zazní v druhém díle seriálu Radiožurnálu Martínkova naděje, pomoct se snažila i vesnice, ve které Zatloukalovi bydlí. SERIÁL Olomouc 17:14 14. května 2024

Letní prázdniny se krátí. Na dárcovském webu Donio, kde je připsaný vzkaz „Pomáháme měnit příběhy, na kterých záleží“, se objevuje nová sbírka. Čím je nezvyklá? V cílové částce, která je 100 milionů korun.

„Martínek je roztomilý dvouletý chlapeček se světlými kučeravými vlasy, modrýma očima a tím nejkouzelnějším úsměvem pod sluncem. Úplně nejvíc na světě miluje svoji pětiletou sestřičku Emičku, která mu každý den zpívá, hraje si s ním a dělá všemožné vylomeniny a on se tomu nahlas směje a radostí výská a vrtí se, jen vyskočit! Ale to bohužel zatím není možné,“ můžou tehdy číst návštěvníci platformy Donio. Vidí také řadu fotek usmívajícího se chlapečka.

Zpráva o vybírání peněz zní i z amplionů obce Doubravice na Šumpersku, kde rodina Martínka bydlí. Starostka Jaromíra Saňáková (Pro Moravičany, Doubravici a Mitrovice - společně) informaci nechává vyhlásit v místním obecním rozhlase.

„O onemocnění Martínka jsme se dozvěděli přímo od jeho maminky, ta situace byla strašně smutná. Při tom rozhovoru jsme se s maminkou přímo bavily, jestli jí můžeme pomoct a sbírku zveřejnit, k čemuž nám dala svolení. Zvedla se vlna místních dárců a sdílelo se to dál,“ přibližuje pro Radiožurnál Saňáková.

První statisíce

V obci Doubravice žije asi 150 obyvatel a stojí v ní 74 domů. Zatloukalovi tam bydlí v novostavbě zatím krátce a místní je moc neznají. I tak vesnice začíná chystat benefiční akci. Pomoct chtějí místní sokolové, fotbalisti nebo dobrovolní hasiči.

„Na tuto situaci reagovaly místní spolky, které chtěly věnovat peníze, že bychom udělali nějakou společnou akci, kde by si spolky zasoutěžily a výtěžek by byl věnován Martínkovi,“ vzpomíná starostka.

Týden od zveřejnění prosby na Doniu se vybírá 700 tisíc korun. To je málo. Tatínek nemocného Martina Tomáš Zatloukal se snaží překonat trému a v září 2023 míří na svůj první rozhovor před kamerou. Z Olomouckého kraje cestuje do Prahy do sídla webu DVTV.

„Naděje tam určitě je, realisticky vím, že ta částka je obrovská. Nicméně Marťovi utíká čas. Takže teď se soustředíme na to, abychom peníze sehnali. Jakýmkoli způsobem,“ vysvětloval tehdy.

Příběh se pomalu šíří internetem. Sbírky si všímají i manželé Hlaváčkovi z Pardubicka. Jejich dnes 15letá dcera Michaela má stejné vzácné onemocnění jako Martínek. Máma Míši Lenka si všímá totožných projevů AADC.

„Když jsem ho viděla poprvé v reportáži, tak jsou si hodně podobní. I v tom věku, co byla Míša. Stáčení očí, únava, nedrží hlavu, nesedí, nechodí,“ vyjmenovává Lenka. Mám pocit, že Míša kývala. „Pořád se s námi snaží nějak komunikovat,“ dodává.

90 milionů za 4 dny

Sbírka pro Martínka běží tři týdny, vybrané peníze zatím nejsou ani na desetině potřebné částky. Rodina na Doniu lidem průběžně děkuje: „Neskutečně nás ta obrovská podpora ohromila. A byť se zdá být potřebná suma téměř nedosažitelná, díky vám všem máme naději.“

Výzvu sdílí stále více známých osobností. A poté se podle Donia stane něco nečekaného. Za čtyři zářijové dny se vybírá 90 milionů korun. Jak se to přesně stalo, se dozvíte ve středu, v dalším díle časosběrného seriálu Radiožurnálu Martínkova naděje.

Druhý díl seriálu Martínkova naděje si můžete poslechnout v přiloženém audiu výše. První díl najdete zde.