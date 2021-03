‚Komunikace ochladla.‘ Čína otálí s dodávkou milionů testů do škol, důvodem můžou být linky z Tchaj-wanu

Česká společnost Masanta řeší neplánovaný zádrhel s dodáním pěti milionů antigenních testů do škol. Čínský výrobce jí totiž odmítá část testů poslat, zjistil Radiožurnál. Masanta patří do stejné skupiny jako firma Good Mask, která vyrábí respirátory na linkách dodaných Tchaj-wanem. Podle majitele obou firem čelí čínský výrobce nátlaku mocenských skupin. Praha 5:00 31. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antigenní testy od čínské společnosti Singclean, které do škol dodá česká firma Masanta | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

„Komunikace vlivem těchto tlaků ochladla,“ potvrdil informace Radiožurnálu Martin Ladyr, majitel společností Good Mask i Masanta, která vyhrála tendr na dodávku antigenních testů do škol vypsaný Správou státních hmotných rezerv.

Na otázku, kdo za údajným mocenským nátlakem stojí, odpověděl, že nechce být konkrétní. Z Česka prý ale do Číny dorazily informace, které měly jeho firmu poškodit.

„Je to na nižších politických patrech. Někdo s mocí a vlivem. Vykreslil nás jako démony, kteří se profilují proti Číně. Že podporujeme protchajwanskou politiku. Já se proti tomu vymezuji,“ uvedl s tím, že s Čínou obchoduje rok bez jakéhokoli problému. „Máme tam seriózní obchodní partnery,“ dodal Ladyr.

Výrobu antigenních testů měla obstarat čínská společnost Singclean, se kterou zástupci Masanty spolupracují už od jara loňského roku. Číňané ale v pondělí otočili: testy do Česka nepošlou. Souvislost s výrobními linkami dodanými Tchaj-wanem česká firma vidí pouze jako záminku. V pozadí prý někdo rozehrál „nebezpečnou hru“.

„Tady se využilo zákulisního konkurenčního boje. Velice neférovým způsobem,“ řekl Radiožurnálu Ladyr s tím, že se kvůli dodávce antigenních testů pro školáky obrátil už i na čínskou ambasádu.

Testy z Evropy?

Ladyrova firma Good Mask provozuje 30 výrobních linek na výrobu respirátorů. Dvacet šest jich je z Číny, čtyři má od tchajwanského výrobce Autoland. Česko je získalo poté, co zemi navštívil šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Ten se byl v úterý na výrobní linky respirátorů podívat spolu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Při té příležitosti s Ladyrem o dodávce antigenních testů do škol mluvili.

„Řekl mi, že zaregistroval jakési tlaky, které měly vést k tomu, aby se ta čínská firma, která mu má dodat antigenní testy, začala chovat nevstřícně. Jak to celé bude, čím to bylo způsobeno a kdo za tím stojí, to já nevím,“ uvedl Vystrčil s tím, že Ladyr prý podle svých slov problém vyřešil.

„Což samozřejmě tak může a nemusí být,“ upozornil Vystrčil, podle kterého je toto jen další příklad, že obchodování s čínskými partnery je „nebezpečné a nevypočítatelné“. „Nejedná se o obchody, které lze považovat za stabilní a zaručené. To je evidentní,“ prohlásil Vystrčil.

Masanta z tendru kvůli problémům odstupovat nechce. „My to v tuto chvíli máme prakticky vyřešeno,“ uvedl Ladyr.

Tendr na dodávku pěti milionů antigenních testů na koronavirus do škol vyhrála společnost Masanta, která patří do stejné skupiny jako český výrobce respirátorů Good mask a funguje jako jeho distributor | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Český rozhlas

Prvních 1,5 milionu testů předá Správě státních hmotných rezerv už ve čtvrtek, Masanta je totiž z Číny získala v předstihu. Kamiony začnou dovážet testy do skladů ráno. „Včera nám tuto dodávku firma potvrdila,“ napsal redakci šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Zbylé testy shání Masanta na evropském trhu. „V Evropě je těch testů velké množství,“ popsal Ladyr. Nevylučuje ale, že čínského výrobce ještě přesvědčí, aby objednané testy do Česka přece jen poslal.

Čas na vyjednávání má do 12. dubna, kdy musí do státních hmotných rezerv dodat zbylých 3,5 milionu antigenních testů. V ten den by se podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) mohli žáci vrátit do škol.

Radiožurnál s dotazem na dodávky testů oslovil i čínskou firmu Singclean, na e-mail zatím nereagovala. Redakce chtěla o reakci požádat i šéfa Ústředního krizového štábu, vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD). V úterý odpoledne ale po nečekané návštěvě u prezidenta Miloše Zemana nezvedal telefon a nereagoval ani na SMS.

Další problematický tendr

Správa státních hmotných rezervy vyhlásila výsledky tendru na pět milionů antigenních testů do škol minulý pátek večer. Společnost Masanta ho vyhrála s nejnižší nabídkovou cenou 32 korun za kus. Dohromady měl stát za testy zaplatit asi 160 milionů korun.

Státní hmotné rezervy vybírali vítěze ze 47 firem, které se do tendru přihlásily. Musely přitom být na zúženém seznamu výjimek pro takzvané samotesty od ministerstva zdravotnictví. O jeho vypracování resort požádala vláda. V rozhodovací komisi byl i zástupce ministerstva zdravotnictví.

Původně resort chtěl, aby státní hmotné rezervy testy před nákupem vyzkoušely, což se nelíbilo premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ministerstvo zdravotnictví argumentovalo tím, že testy do škol musí snést přísnější kritéria.

Předseda vlády to ale zkritizoval se slovy, že resort nepochopil zadání a chce udělat ze státních hmotných rezerv „zkušební laboratoř“. Tendr pak vláda řešila na mimořádném jednání.

Ministerstvo školství by mělo s ohledem na návrat dětí do škol získat do rezervy 7,7 milionu antigenních testů. Asi 2,7 milionu jich převede ministerstvo vnitra, které už v únoru nakoupilo testy z Číny prostřednictvím distributora Tardigrad International Consulting. Ten zakázku už úspěšně dokončil.

I tento tendr ale řešila vláda – podle premiéra Babiše soutěž doprovázely nejasnosti ohledně výběru vítězné firmy.