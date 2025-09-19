Masaryk chápal německou kulturu. Proto varoval, že jim nesmíme dát víc, než si zaslouží, říká historička
Obálka, kterou v roce 2005 předal Národnímu archivu osobní tajemník Jana Masaryka s tím, že má být otevřena až po 20 letech, ukrývala starší obálku se třemi listy, na kterých jsou zaznamenána slova Tomáše Garrigua Masaryka. Zřejmě z roku 1934, kdy na to byl zdravotně velmi špatně. „V roce 1934 ho těsně před volbou prezidenta zachvátila mrtvice. Měl problémy s mluvením i s chůzí,“ říká pro Radiožurnál historička z Masarykova ústavu Dagmar Hájková.
Viděli jsme, že to nebylo vůbec čitelné. Vy jste potom na konci říkala, že to možná není úplně přesné. Řekla byste to teď jinak?
Oni mi ten dokument hned vzali. Takže teď si na něj vzpomínám jenom tak trochu. Vím dobře, co jsem asi z něj četla nebo jak vypadal, ale abych vám řekla více, tak ho budu potřebovat prozkoumat více do detailu.
Budu potřebovat, aby mi ho kolegové dali dál ke zkoumání, nebo také s nimi budu spolupracovat. Také si vezmu další materiály z té doby, o kterých vím, že by mohly být podobné a potom budu obálku dál zkoumat. Tohle bylo skutečně v rychlosti, teď bych to možná, přeložila jinak, možná přesněji. Ale v tom daném okamžiku jsem si s tím takhle nějak poradila.
Možná je dobré vysvětlit, proč byla ta Masarykova slova zaznamenána anglicky. A zřejmě on mluvil anglicky, když mluvil s Janem.
Je to tak, že oni doma, od roku 1882, mluvili jenom česky. Bylo to rozhodnutí té rodiny a pro Masaryka to byla demonstrace jeho češství a stejně tak to bylo i pro jeho americkou manželku, která se naučila dost dobře česky, i když Češi jí dokázali vyčítat, že dělá chyby.
V roce 1934 mluvil anglicky, protože těsně před volbou prezidenta dostal záchvat mrtvice a ta mu částečně ochromila jeho motoriku, takže měl problémy z rukou, nosil jí potom na černé pásce a špatně viděl na jedno oko. Také měl i trochu problémy s mluvením a s chůzí.
Podle mé zkušenosti každá mrtvice nějak ovlivní mozek. Je dost tedy možné, že potom se vracel k angličtině a aspoň podle vzpomínek mluvil potom hodně anglicky nebo střídal angličtinu s češtinou.
Když si ještě jednou vzpomenu na tu obálku, tak je zajímavé, že tam některá slova byla česky. Ale byly ohromně specifická, jako například funus.
Vy jste říkal, že jste to ještě nemohla prostudovat podrobněji, ale z toho co jsme slyšeli, kolik procent to vlastně je? Kolik procent bylo nečitelných? Nebo je potřeba se na to podívat, aby člověk pochopil kontext?
Já bych řekla, že jste slyšeli minimálně polovinu a možná i více. Protože to je hodně rozkouskované a není to plynulý text, takže si budeme muset hodně i domýšlet.
Některá slova jsem skutečně nedokázala přečíst, ale když je člověk v klidu a porovnává si ta písmenka i s jinými materiály, tak potom na to přijde, anebo prostě povolám své kolegy, aby mi s tím pomohli.
Co vám z toho textu přišlo nejzajímavější? Nebo co vás nejvíc překvapilo? Pokud něco.
Já jsem ráda, že nakonec ten text byl takovýhle a že tam nebyly zaznamenané jenom 1 nebo 2 věty a že je to delší text, o kterém můžeme přemýšlet, nějak ho interpretovat a nějak se s ním potýkat.
Určitě se vyskytne celá řada lidí, kteří budou říkat, že mě nic nepřekvapilo, že je to banalita a podobně, ale čím víc o tom textu přemýšlím, tak si v něm hledám další a další roviny. I kvůli tomu, že to říkal člověk, který se neobával smrti, ale který o ní dlouhou dobu přemýšlel.
Je velmi zajímavé, že když je Masaryk ve stadiu, že si myslí, že dál už nebude žít, tak přemýšlí o státu, který měl velké problémy. Byl to multinacionální stát, který se musel už počátku naučit s menšinami nějak vycházet. Masarykovi na tom státu záleželo, proto tam jmenuje třeba Němce a že se s nimi musí vycházet a že musí dostat, na co mají nárok. On s Němci žil celý život, znal jejich kulturu, mentalitu a bral ji vážně. A také německá menšina nebyla menšina, v Československu žilo 3 miliony Němců.
Ale zároveň tam také říká, že nemají dostat víc. Možná to byla trochu jasnozřivost, že věděl, že oni by se rádi vzali.
Může to být jasnozřivost. Na druhou stranu on s nimi chtěl dobře vycházet i v symbolické rovině. Když se vrátím k oslavám 28. října, tak Masaryk šel do Národního divadla a potom šel do německého divadla. Hned ten den tam šel, aby dal najevo, že bere vážně jak Němce, tak Čechy. Ale nechtěl jim dát víc.
To bych se mohla možná vrátit k období první světové války, kdy celá Masarykova propaganda je postavená na opozici proti pangermánskému plánu a on varuje proti německému tlaku na východ. A na tom je postavená jeho argumentace, aby byla limitovaná německá rozpínavost.
Když to vezmu ještě z jiné strany, máte nějakou teorii, proč osobní tajemník Jana Masaryka chtěl, aby ta obálka byla otevřena až po 20 letech, tedy až v roce 2 0 2 5. Mohlo to být třeba kvůli těm příkrým slovům na adresu.
Mohlo to být kvůli těm příkrým slovům. Možná se mu nemuselo ani zdát, že když tam Masaryk mluví o funusu a že to není nic jiného než si koupit nové šaty. Možná to je až příliš pragmatické.
Očekávali bychom nějaká skutečně okřídlená slova, takže se mu to možná zdálo příliš realistické, pragmatické a přízemní. Každopádně i ta slova na adresu Němců se mu třeba zdálo, že to není úplně vhodné. Já bych řekla, že teď už ta naše společnost přemýšlí taky trochu jinak.
Přesto je pro nás Tomáš Garrigue Masaryk ikona. Často se o tom mluví a možná proto některé překvapuje, že se tam několikrát objeví to slovo hlupák nebo hloupý. Bylo to slovo, které on často používal?
Ano, používal tohoto slova, ale ne zase úplně často. Ale hlupáci, kteří neporozuměli se dá najít v jeho korespondenci.