Masaryk nebyl jen tím vážným mužem, kterého známe z fotografií. Malému synovi Janovi dělal koně
„Rodinný život u Masaryků byl krásný. Hodně jsme zpívali a mohu říct, dobře zpívali. Můj otec měl dobrý sluch a dobrý hlas,“ vzpomínal na svého otce Jan Masaryk v roce 1947 u příležitosti 10. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Vztahu mezi prvním československým prezidentem a jeho čtyřmi dětmi se věnujeme ve druhém dílu našeho seriálu.
„Mě osobně měl první prezident velmi rád. A když si tak na to vzpomínám, tak mě to trochu dojímá, protože jsem si to velmi často nezasloužil. Byl jsem studentem zcela nepříkladným a otec měl boží trpělivost,“ vyprávěl Jan Masaryk v projevu k mladým lidem v září 1947.
„Pomáhal s úkoly a jen tu a tam si odlehčil: Tož Jano, jsi osel. Ani nevíte, jakou měl pravdu,“ vzpomínal.
Masaryk byl ten přísnější. Byl autoritou, která jasně stanovovala řád, přesnost a děti někam směřovala, upozorňuje historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd. „Naopak ta velká laskavost, veliká láska, veliká extrémní tolerance, to byla ta Charlotte.“
Masarykovi měli čtyři děti – Alici, Herberta, Jana a Olgu. „Ale myslím si, že vzájemně se měli všichni velmi rádi, ale každý byl trochu jiný,“ míní historička Hájková.
Měla výbornou hlavu. Toužila po poznání, ale tím v ní netrpěl cit, říkal o Charlottě Tomáš Garrigue Masaryk
Během společných obědů a večeří rodina diskutovala o politice, současném dění i o umění. Jan Masaryk v roce 1947 vzpomínal na to, že rodiče respektovali jejich názory, pokud se zakládaly na pravdivých předpokladech.
„Byli jsme chudí, ale abych tak řekl, najedli jsme se tělesně i duševně. Otec vždy říkával: peněz vám dát nemohu, ale na vychování a naučení se vždycky najde. Je mi jedno, čím chcete být. Lépe být poctivým ševcem než nepoctivým vzdělancem.“
První československý prezident ale zdaleka nebyl jen tím vážným mužem, kterého známe z fotografií. Měl taky velký smysl pro humor. V jejich rodinné kultuře bylo zvykem zasedat k obědu řádně oblečen. Herbert ale jednou přišel a neměl límec a manžety. „A jeho otec se na něj podívá a říká: Herberte, co to je? Límec? Manžety?“ popisuje historička Dagmar Hájková.
Herbert se zanedlouho vrátil s límcem a manžetami, tentokrát ale bez saka a košile. „V té chvíli se samozřejmě všichni neuvěřitelně smáli, tento vtip vzal i otec. To se stalo před 1. světovou válkou, ale od té doby už Herbert nikdy nepřišel neupravený ke stolu,“ doplňuje historička.
Podle slov vnučky prezidenta Anny Masarykové byli všichni Masarykové neuvěřitelně rodinnými typy. „Já si pamatuju, že se říkalo, když byli malý, že dědeček dělal tomu Janovi, když tam přišel jako malý kluk do pracovny, tak že mu dělal koně. No tak to je přece moc hezký. To je vyložený tatínek,“ vzpomínala v 90. letech v rozhlasovém vysílání.