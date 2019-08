Rektor Bek zahájil deset řízení o odebrání titulu kvůli plagiátorství. Texty posoudí komise

Rektor Masarykovy univerzity Brno Mikuláš Bek zahájil deset řízení o případném odebrání vysokoškolského titulu kvůli plagiátorství v diplomové práci. Případy nyní posoudí komise expertů. Rozhodnutí by mohlo padnout do konce roku. Novinářům to ve čtvrtek v Praze řekl Bek, který v rektorské funkci končí. Od 1. září ho vystřídá dosavadní děkan lékařské fakulty Martin Bareš.

Praha 13:16 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít