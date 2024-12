Masarykova univerzita chce koupit od Brna kino Scala a opravit ho po etapách

Do hlavního sálu kina od loňského léta nikdo nesmí, je staticky narušený. Problematický je hlavně strop, který je současně podlahou hlediště Divadla Bolka Polívky. Divadlo je přestěhované do sálu Břetislava Bakaly, který město nechalo opravit, kino promítá pod názvem Scalka v malém foyer před vstupem do hlavního sálu.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš prohlásil, že škola má zájem kino od města koupit za symbolickou jednu korunu a následně budovu opravit. Po magistrátu ale chce, aby nechal zpracovat projekt na možnou etapizaci rekonstrukce.

Ta bude stát nejméně 300 milionů korun a na to škola nemá potřebný balík peněz. Mohla by ale zvládnout opravit nejprve kinosál, respektive jeho strop. A později i divadelní sál. Ten by museli dělníci zmenšit, univerzita by ho ale i tak mohla využívat pro své účely na různé společenské nebo kulturní akce.

Rektor Bareš uvedl, že optimistická varianta je, že se s rekonstrukcí začne v roce 2026. Ale vše bude záviset na tom, jestli příslušné úřady a taky hasiči povolí opravovat celý dům po částech. Prohlásil, že jeho cílem je Scalu, jejíž prostory si škola dlouhodobě od města pronajímá, zachránit.

„Myslím, že tady není důležitý termín. Daleko důležitější je zachovat ten objekt, aby sloužil kultuře a veřejnosti. Jestli to bude v roce 2026 nebo 2027 nebo nějaký jinak rok, to už vnímám trošku jako podružné,“ řekl Bareš.

Dodal, že univerzita by uvítala i zapojení soukromého sektoru, tedy kdyby se našel mecenáš, který by pomohl s financováním oprav. Podle rektora nebude jednoduché stamilióny korun v rozpočtu univerzity najít. Zároveň podotkl, že škola na záchranu kina zřejmě nebude moct získat jakoukoliv dotaci.