Praha si kvůli obměně Masarykova nádraží koleduje o vyškrtnutí z UNESCO, tvrdí architektka

Praha podle názoru některých architektů ohrožuje necitlivými zásahy do památkové zóny členství v UNESCO. Poškodí například nová zástavba kolem Masarykova nádraží Prahu? „Nechceme tu dělat skanzen, ale pokud nechceme ztratit hodnoty, musíme se zabývat řádem města," řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus architektka a viceprezidentka Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky Marie Švábová. Pro a proti Praha 21:25 19. dubna 2018

Vizualizace návrhu revitalizace a výstavby v okolí pražského Masarykova nádraží v Praze | Zdroj: Penta Investments

Praha podle Švábové hazarduje se svým členstvím v UNESCO. „Její situace na seznamu UNESCO je už dnes problematická. Různými opatřeními to zachránil doktor Štulc, bývalý předseda ICOMOSu,” říká.

Prahou se UNESCO zabývalo již několikrát, například kvůli mrakodrapům na Pankráci, tunelu Blanka nebo demolici domu na Václavském náměstí. Praha si teď podle architektky doslova koleduje o vyškrtnutí ze seznamu, a to kvůli Masarykovu nádraží.

„Je to naprosto cizorodá zástavba. Praha je naprosto výjimečné město. Neznamená to, že by se mělo zakonzervovat, že by se nemělo nic měnit, naopak. Změna je vlastnost každého města, to je jeho život. Nechceme tu dělat skanzen, ale pokud nechceme ztratit hodnoty, musíme se zabývat řádem města,” podotýká Švábová.

Projekt revitalizace nádraží od světoznámé irácké architekty Zahy Hadid jde podle Švábové proti prostorovým zásadám města.

„Nerespektuje parcelaci, střešní krajinu, měřítko. Praha má svoje hodnoty, my je musíme dále rozvíjet, ne popírat,” myslí si viceprezidentka Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky.

Rychlodráha z letiště

Michal Bartošek, specialista na architekturu a územní plánování Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy, zdůrazňuje, že si váží toho, že je Praha v UNESCO. „Neznamená to ale, že by se Praha neměla dále rozvíjet. Musíme hledat dohody, jak rozvoj Prahy správně nastavit,” myslí si.

„Návrh studia Zahy Hadid je pozoruhodný, protože objevil jakousi koncepční úroveň ve využití toho území. Nejedná se pouze o území podél ulice Na Florenci, ale i řešení dále, směrem k autobusovému nádraží. Návrh objevil v původním konceptu, na rozdíl od jiných soutěžních návrhů, příležitosti pro založení významného městského centra na křížení důležitých přepravních tras,” vysvětluje Bartošek.

Praha vidí podle specialisty v Masarykově nádraží bariéru v propojení Opletalovy ulice a prostoru na Florenci.

„Zároveň má přijet na Masarykovo nádraží rychlodráha z letiště. Stane se tak významným rozvojovým místem v centru Prahy. Kultivace nádraží jako takového je vítána. Ta je úzce spojená s developerským záměrem,” popisuje Bartošek.

Odporuje návrh pražskému územnímu plánu? „Domnívám se, že ne,” odpovídá.

