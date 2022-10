Zeman 28. října ocení protinacistického odbojáře Mašína. Jeho dcera ale vyznamenání převzít nechce

Server Seznam Zprávy také uvedl, že ocenění by měl získat ředitel Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral, který je Zemanovým ošetřujícím lékařem.

„Ano, je to tak. Bylo mi sděleno, že má být předáno vyznamenání našemu otci panem prezidentem. Vyznamenání by měla převzít paní ministryně obrany Jana Černochová, protože já ho odmítám převzít z rukou prezidenta,“ řekla Mašínová.

Podle ní by Josef Mašín měl získat Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání. Server upozornil na to, že vztah Zemana a Mašínové není dobrý mimo jiné kvůli tomu, že prezident dlouhodobě odmítá vyznamenat její bratry Josefa a Ctirada, kteří se počátkem 50. let postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce.

Jejich otec podplukovník Josef Mašín je legendární postavou československého odboje za druhé světové války. Spolu s Václavem Morávkem a Josefem Balabánem tvořil zpravodajsko-sabotážní skupinu Tři králové, po které šly v protektorátu tisíce policistů v čele s gestapem.

Na starost měl rodák z Lošan u Kolína zejména sabotážní činnost a zásobování odboje zbraněmi. V roce 1941 byla zatčen gestapem a před 80 lety, 30. června 1942, ho Němci popravili. Trojlístek neohrožených důstojníků spolupracoval s různými ilegálními organizacemi a shromažďoval informace o dění v protektorátu, které předával exilové vládě do Londýna.

Zprávy od předsedy vlády Aloise Eliáše, obyčejných lidí i českých gestapáků byly pro zahraniční odboj nenahraditelné. Neméně významná byla sabotážní činnost skupiny. Tři králové se svými spolupracovníky zakládali požáry v továrnách a zničili desítky lokomotiv.

Mezi jejich nejslavnější akce patřily pumové výbuchy na německém území: v Lipsku, Mnichově a Berlíně, kde na Anhaltském nádraží v únoru 1941 těsně unikl smrti budoucí muž číslo dvě třetí říše Heinrich Himmler.

Letošní 28. říjen bude posledním, kdy Zeman může ve funkci prezidenta vysoká státní vyznamenání udělit. Už dříve avizoval, že vyslyší návrh na udělení nejvyššího státního vyznamenání, Řádu bílého lva, ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému.

V projevu při březnovém ceremoniálu předávání státních vyznamenání vyzdvihl Zelenského odvahu a statečnost při ruské invazi na Ukrajinu. V zářijovém rozhovoru v rádiu Frekvence 1 také uvedl, že udělí vyznamenání in memoriam zpěvačce Haně Zagorové. Devítinásobná držitelka ocenění Zlatý slavík zemřela v srpnu ve věku 75 let.

Podle Seznam Zpráv bude dalším oceněným také internista a gastroenterolog Zavoral, který o Zemana pečoval mimo jiné při jeho loňské hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici.

„Seznam osob, navržený na vyznamenání prezidentem republiky, kontrasignovaný předsedou vlády, zveřejňuje Pražský hrad, proto si dovolím zdržet se vyjádření, zdali je, či není mezi osobami navrženými na vyznamenání prezidentem republiky,“ řekla serveru mluvčí nemocnice Jitka Zinke.