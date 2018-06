Vzpomínka na oběti komunismu na Ďáblickém hřbitově. ‚Někde tady jsou ostatky mé maminky‘

Památku obětí komunistického režimu v úterý připomněli politici, diplomaté i zástupci církví. Přišli na vzpomínkovou akci na Čestném pohřebišti na hřbitově v Praze-Ďáblicích, kterou od roku 1993 ji pořádá Sdružení bývalých politických vězňů. Někteří z nich přišli zavzpomínat, přestože se pro ně jedná o velmi bolestnou minulost. Praha 21:39 26. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Památku obětí komunistického režimu v úterý připomněli politici, diplomaté i zástupci církví. | Zdroj: ČTK

„Velice osobní mám pouto k Ďáblickému hřbitovu. Někde tady jsou zahrabány mezi ostatky i ostatky mé maminky,“ vzpomínala přímo na hřbitově paní Zdena Mašínová.

Maminka paní Mašínové byla vězněná už nacisty pro odbojovou činnost svého manžela, později organizovala petici za propuštění Milady Horákové. Za velezradu a špionáž dostala 25 let, zemřela ale už po roce věznění v roce 1956. Na vzpomínkovou akci přišli další lidé, kteří měli s komunistickým režimem špatnou zkušenost - až z Olomouce přijely paní Dagmar Bromová a Olga Konečná.

Vzpomínky na komunismus

„Můj otec byl vězněn, dostal 17 let, odseděl si osm, můj muž dostal deset let, odseděl si sedm, takže já mám dostatečný důvod na to, abych komunisty neměla ráda,“ vysvětlovala Radiožurnálu paní Bromová.

„Můj muž byl skaut a seděl tři roky, víte, mně je devadesát let a byla bych opravdu ráda, kdybych ten život dožila bez komunistů,“ přidala se paní Konečná.

Komunisté tvrdě postihovali i rodiny politických vězňů - většinou museli vykonávat podřadné práce a také jejich děti nesměly studovat.

Na Ďáblickém hřbitově promluvil také kardinál Dominik Duka, důležité je podle něj nezapomínat na minulost. „Ta jména, muži, ženy a děti, kteří tu leží, jsou dostatečným svědectvím toho, jaká byla skutečná tvář komunismu a nacismu,“ okomentoval Duka.

Akce na Ďáblickém hřbitově v Praze se koná každý rok symbolicky den před výročím popravy Milady Horákové. Tu komunistická justice zavraždila 27. června 1950.