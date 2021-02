Obsah masa u konzerv z Polska byl o deset procent nižší, zjistila inspekce. Z pultů musí zboží pryč

Šéf Pirátů Bartoš: Důležité návrhy se do zákona dostaly. Sněmovna ho schválením vypíná a zapíná

„Věci jsou výrazně jednodušší, je to dynamičtější. Myslím si, že to je správně,“ řekl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. A jak to změní situaci v Česku?