Plošné kontroly polského hovězího považuji za nadstandardní, říká agrární analytik Petr Havel

České ministerstvo zemědělství zavedlo plošné kontroly polského hovězího masa. Poláci taková opatření považují za přehnaná, podobný názor zastává i agrární analytik Petr Havel. Ten ve Dvaceti minutách Radiožurnálu mimo jiné připomíná, že taková opatření mohou vytvářet bariéru v obchodu. Praha 20:51 22. února 2019

„Je potřeba vědět, že se v jednom vzorku ze 150 odebraných vzorků z polských zásilek našla salmonela,“ říká s tím, že v takové situaci je potřeba informovat spotřebitele, snažit se dohledat zboží, zesílit kontroly na určité partie zboží.

„A to by mělo stačit. V okamžiku, kdy se na veškeré polské maso uvalí nějaká administrativní mimořádná opatření, tak je otázka, a to asi bude posuzovat EU, jestli to je, nebo není za hranou. Protože je to něco, co vytváří bariéru v obchodu,“ říká s tím, že plošné kontroly považuje za nadstandardní.

Petr Havel se na druhou stranu nedomnívá, že by mezi Polskem a Českem došlo k obchodním válce, protože by na tom prodělaly obě dvě strany. Konkurenční boj také začal už dříve, a nikoliv jenom s Polskem.

Češi rádi nakupují za nízkou cenu

A nakolik v celé věci hraje fakt, že čeští spotřebitelé rádi nakupují výrobky za co nejnižší ceny? „Myslím si, že ze všech možných signálů, možností a impulsů je tento důvod nejzásadnější,“ vysvětluje.

Český spotřebitel totiž preferuje nízkou cenu, a tak se sem z Polska, které je nejlevnějším výrobcem potravin, vozí hodně zboží. „Je to hodně o naších lidech,“ uzavírá.