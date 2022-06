Soud poslal Augustína z kauzy kolem Hlubučka do vazby. Náměstek Scheinherr vypovídal na policii

Soud ve středu poslal do vazby bývalého ekonomického náměstka a člena představenstva pražského dopravního podniku Mateje Augustína. Řekl to státní zástupce Zdeněk Matula. Jde již o pátého z obviněných v kauze korupce v dopravním podniku, jejímž hlavním aktérem je podle informací uniklých do médií z policejních spisů Michal Redl. Praha 15:54 22. 6. 2022 (Aktualizováno: 16:15 22. 6. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud poslal bývalého ekonomického náměstka Mateje Augustína do vazby (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Augustína podle serveru Seznam Zprávy Redlova zločinecká skupina dosadila do vedení této městské společnosti, aby tam manipuloval se zakázkami a zajišťoval úplatky.

„Soud vyhověl návrhu státního zástupce a vzal pana obviněného do vazby,“ uvedl Matula. K důvodům vazebního stíhání se vyjadřovat nechtěl. U předchozích obviněných vedla soud k uvalení vazby obava z možného útěku a ovlivňování svědků.

„Zároveň soud shledal, že důvody zahájení trestního stíhání jsou dány,“ dodal Matula. Augustin podle médií pobýval v době zahájení stíhání ostatních obviněných z případu s krycím jménem Dozimetr na Slovensku, odkud pochází. V pondělí se vrátil, byl vyslechnut a obviněn. Jeho advokát Jonáš Kučera nechtěl případ komentovat.

Dozorčí rada pražského dopravního podniku odvolala Augustína z funkce člena představenstva dopravního podniku minulou středu. Nahradil ho dosavadní technický ředitel metra Marek Kopřiva.

Pražští radní jako valná hromada rovněž kvůli Augustínovi v pondělí odvolali z dozorčí rady místostarostu Prahy 9 Marka Doležala (TOP 09).

Doležal podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) spolu s dalším obviněným, bývalým primátorovým náměstkem Petrem Hlubučkem (STAN), navrhoval volbu Augustína do představenstva pražského dopravního podniku

Obviněných by aktuálně mělo být 13. Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že si na policii převzal usnesení o zahájení trestního stíhání podnikatel Pavel Dovhomilja, který v době policejní razie pobýval v Chorvatsku.

„Vrátil jsem se dobrovolně. Jsem připraven svědčit před policií,“ řekl serveru, podle kterého byl podnikatel klíčovou součástí organizované skupiny.

Mf Dnes však upozornila na to, že jeden z nich - šedesátiletý obchodník v telekomunikačním byznysu Petr Adam - v pondělí zemřel.

„V souvislosti s úmrtím muže v Klausově ulici byla nařízena soudní pitva. Ta byla provedena během úterka a potvrdila, že muž zemřel bez cizího zavinění,“ sdělil bez dalších podrobností mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Scheinherr u výslechu

Náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) ve středu absolvoval výslech na policii v souvislosti s kauzou v dopravním podniku (DPP) a obviněním bývalého pražského náměstka za STAN Petra Hlubučka, podnikatele Michala Redla a dalších. Scheinherr to řekl na tiskové konferenci, detaily výslechu kvůli pokračujícímu vyšetřování neuvedl.

Náměstek před dvěma lety podal v souvislosti s podezřením na korupci v DPP trestní oznámení, opozice i někteří zástupci koalice ho kritizují, že je o tom neinformoval.

Výslech podle Scheinherra trval tři hodiny.

„Byl jsem tam se dvěma vyšetřovateli a asi deseti obhájci těch, kteří jsou dnes obviněni. Musím říci, že jsem trošku vyčerpán, ale věřím, že jsem zase pomohl policii a vyšetřovatelům posunout případ o kousek dál,“ řekl náměstek.

Scheinherr odmítl kritiku opozičních uskupení v pražském zastupitelstvu ANO a ODS, ale i své kolegyně v radě města Hany Marvanové (STAN). Podle kritiků měl o podání trestního obvinění kolegy informovat, ihned je začít řešit a nečekat jen na výsledky policejního vyšetřování.

Scheinherr to odmítl. Kdyby cokoliv řekl, tak by podle něj aktéři kauzu velmi rychle zametli pod koberec a k ničemu by to nevedlo. Řešit podobná podezření ve stranických aparátech je podle něj praktika patřící do minulosti.

„Odpovědný politik má toto řešit s policií, nezametat to pod koberec politické strany a udržet mlčenlivost,“ řekl.

Dodal, že z pozice předsedy dozorčí rady DPP zároveň po celou dobu prosazoval a také prosadil systémová opatření vedoucí ke kontrole veřejných zakázek. Patří mezi ně podle něj nová směrnice týkající se zakázek, metodika jejich zadávání nebo standardizace smluv.

„Smlouvy jsou například nově z většiny podepisovány pouze elektronicky, tak aby nedošlo během podpisového kolečka k nějakým změnám,“ doplnil. Kritika, že manažersky selhal, je tak podle něj bezpředmětná.

Náměstek také řekl, že mu v souvislosti s kauzou chodí výhrůžné e-maily. „Byly to většinou anonymní výhrůžky typu že jsem práskač, udavač, že by mě měli pověsit a podobně,“ řekl.

Předseda zastupitelského klubu Prahy Sobě Jan Čižinský řekl, že v Praze existuje „síť lidí, kteří se znají 20 či 30 let“, a netýká se to zdaleka jen hnutí STAN. „Tahle síť se dneska strašně bojí, že se politika v Praze fakt změní,“ uvedl.

Náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) pak dodal, že kvůli kauze se na situaci v české metropoli zaměří i Evropská investiční banka, která městu nedávno schválila úvěr na stavbu linky metra D ve výši 22,76 miliardy korun.

„Byl jsem ujištěn, že tato evropská instituce, která si zakládá na své reputaci, tuto situaci nepodcení a bude ji velice podrobně monitorovat,“ řekl náměstek.

Kauza kolem Hlubučka

Policie tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.

Ve vazbě minulý pátek skončil Redl, Hlubuček a podnikatel Zakaría Nemrah. Ten byl podle serveru Hlídač státu v minulosti sponzorem hnutí ANO, které to popírá. V pondělí soud poslal do vazby i Redlova spolupracovníka podnikatele Pavla Kosa.

Podle uniklých policejních dokumentů skupina používala šifrované telefony a přezdívky – Kos byl Kosák, Redl Mišák a Hlubuček Slepičák.

Redlovi plzeňský okresní soud nedávno prodloužil omezení svéprávnosti. Toto rozhodnutí není pravomocné a státní zástupci se proti němu rozhodli odvolat, uvedly Novinky.cz a Deník N. Podle náměstkyně plzeňského okresního státního zástupce Kateřiny Brožové totiž Redl o svém psychickém stavu neříká pravdu.

Kauza personálně výrazně zasáhla vládní hnutí. Kvůli kontaktům s Redlem ohlásil v neděli rezignaci k 30. červnu ministr školství Petr Gazdík. V pondělí ze stejného důvodu pozastavil členství ve STAN europoslanec Stanislav Polčák. Odmítli ale, že by byli do kauzy jakkoli zapojeni.

Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) ve středu v souvislosti s kauzou Dozimetr jednal o únicích informací z policejních dokumentů.

„Vláda dnes vzala na vědomí mou zprávu o nezákonném nakládání s písemnostmi v trestním řízení, a to nejen v takzvané kauze Hlubuček. Budu se tímto tématem dál intenzivně zabývat,“ napsal na twitteru ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

