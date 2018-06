Doba, kdy měl politik vedle sebe zpěváka, herce a hokejistu, je už pryč, říká Matěj Ruppert

„Myslím, že jsem nikdy v životě neudělal špatné rozhodnutí. Respektive udělal, ale mám k tomu takový přístup – že to tak mělo být a nemá smysl se z toho hroutit. A člověk se z toho má jedině poučit,“ říká hudebník Matěj Ruppert, nedělní host Osobnosti Plus. Praha 16:20 3. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Třeba první manželku jsem požádal o ruku po třech měsících vztahu, druhou po třech a půl letech. A nemyslím si, že ta první svatba byla chyba. Myslím, že to tak mělo být. Zažili jsme spolu krásného půl roku a myslím, že pro nás oba bylo dobře, že jsme se rozešli,“ vysvětluje.

O svém postoji k politice frontman skupiny Monkey Business říká: „Jsem často rozhněvaný, ale zase rychle zchladnu. Teď ve studiu jsem klidný, ale jestli zabrousíme na téma komunistů, současného premiéra nebo prezidenta, tak se vytočím.“

Na dotaz moderátorky v souvislosti s akcí „Vyměňte politiky“ z roku 2012, kde se zpěvák výrazně angažoval, Ruppert popisuje, proč v posledních letech už v oblasti politiky není tolik aktivní:

„Výrazně jsem podporoval kandidáta na prezidenta Karla Schwarzenberga, je to už nějaká chvíle, a od té doby si postupně říkám, jestli ta podpora nás, kulturních pracovníků, není kontraproduktivní. Myslím, že doba, kdy měl politik vedle sebe zpěváka, herce a dobrého hokejistu, je už trošku pryč.

A myslím, že lidé se nechtějí nechávat ovlivňovat lidmi, o kterých mají pocit, že oni mají pocit, že nemají správný názor. I to je jeden z důvodů, proč si myslím, že je dobré nechat podporu politiků lidem se standardním zaměstnáním,“ zamýšlí se host Osobnosti Plus.

Hostem Osobnosti Plus je zpěvák Matěj Ruppert

Politici, ne voliči

„Myslím, že problém dnešní politiky jsou samotní politici, ne jejich voliči. Lidé samozřejmě volí. Skutečné jádro problému ale vidím v souvislosti se skupinou politických činovníků, kterými jsou komunisti.“

„Ti tady během 40 let úplně zničili hospodářství, několik tisíc životů a statisíce lidí, kteří nemohli dělat to, na co měli talent. A nevím, jaké všechny další hrůzy tady prováděli...

Možná tou úplně největší je zničení povědomí o tom, co je demokracie, co je svoboda, jak si jí vážit, jak ji budovat, co dělat, abychom o ni nepřišli, a jak je křehká. Bude trvat ještě dlouho, než se to změní. Abychom si budovali a zachovali demokracii, musíme být trpěliví,“ říká nedělní host pořadu Osobnost Plus.

Zpěvák Matěj Ruppert se narodil 12. března 1978 v Praze. Je frontmanem skupiny Monkey Business a také příležitostný herec a porotce Superstar. Na základní škole byl členem folklórního souboru Rosenka. V průběhu studia na střední pedagogické škole se zúčastnil hudebně-soutěžního pořadu Caruso Show a zvítězil. Čtyři roky působil ve funky kapele Leguar GR. V roce 1999 se stal zpěvákem právě nově vznikajících Monkey Business a současně byl přijat na konzervatoř (obor populární zpěv), studium ale po půl roce ukončil. V současnosti se věnuje několika hudebním projektům.