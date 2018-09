Mozková posilovna i první pomoc. Opavská univerzita otevírá matematickou pohotovost

Poprvé jsme místo navštívili na začátku letních prázdnin. David Slosarczyk z Matematického ústavu Slezské univerzity spolu s dalšími pracoval hlavně s lopatou.

Opavská univerzita chce zbavit školáky strachu z matematiky. Otevírá proto takzvanou mozkovou posilovnu a matematickou pohotovost. Více si poslechněte v reportáži Martina Knitla.

Den před otevřením už měl všechno téměř hotové a mohl proto vybalovat klasické matematické hříčky.

„Tohle je takzvaná Galtonova deska. Je to takový praktický příklad o opilcovi, nebo se také říká náhodné procházky,“ popsal Českému rozhlasu Ostrava Slosarczyk.

Další pomůckou je něco, co vypadá jako spousta čísel ve čtverečkách. „Je to abak. Dá se to přiblížit, že je to takový matematický scrabble. Když složíte, dejme tomu, jedničku a dvojku, tak následující číslo může být například trojka, protože jedna plus dva je tři,“ vysvětluje Slosarczyk.

Hned vedle mozkové posilovny je matematická pohotovost. Jako u lékaře. Stačí přijít nebo zavolat a vědci poradí, jak se vypořádat s rovnicemi a logaritmy. Zbývá ještě doladit pár stavebních drobností.

„Lidi jsou, prostory jsou, ale ještě nejsou zcela připraveny a vybaveny. Klientela se teprve rýsuje na základních a středních školách, takže není kam spěchat. Zatím,“ myslí si Slosarczyk.

Od středečního odpoledne sem ale může přijít kdokoliv. „Dopoledne by to mělo být otevřeno pro základní školy, střední školy, ale nevyhýbáme se ani domovu důchodců, odpoledne pak je otevřeno pro širokou veřejnost,“ dodává Slosarczyk.

Matematická ambulance očekává hlavní nápor před velkými školními písemkami. A ten čas rozhodně přijde. Jako rodič deváťáka si troufám odhadnout, že volat budou i zoufalí tatínci nebo maminky s kalkulačkou a kružítkem v ruce.