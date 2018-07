Mateřská dovolená, nebo péče? Vláda nepodpoří přejmenování, které navrhovali poslanci v čele s Juchelkou

K novele zákoníku práce, jak ji navrhla skupina poslanců ze šesti klubů v čele s Alešem Juchelkou (ANO), se kabinet postaví záporně.

Mateřská není dovolená. Měla by se jmenovat spíš ‚péče‘, navrhují poslanci ze šesti klubů Číst článek

Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči by bylo podle předkladatelů symbolickým krokem, odpovídající terminologie je ale podle nich prvním krokem k uznání významu péče o děti a rodinu. Ministři však měli podle podkladů uvést, že změna by zamýšlený cíl nenaplnila.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) po jednání vlády novinářům řekl, že se o návrhu vedla široká debata. „Nakonec jsme se shodli na nesouhlasném stanovisku, zejména z důvodu, že ten návrh není úplně dotažený do důsledku,“ vysvětlil. Ministerstvo podle něj i při letmém průzkumu našlo 11 předpisů, kde by bylo nutné terminologii upravit a návrh na ně nemyslí. Jako důvod pro odmítnutí návrhu zmínil i administrativní náklady pro zaměstnavatele.

„Stávající zákonné definice mateřské a rodičovské dovolené a zakotvení uvedených právních institutů v zákoníku práce považuje vláda za vyhovující,“ napsali legislativci do předběžného stanoviska. Upozornili na to, že předkladatelé úpravu nepromítli do všech zákonů, v nichž se mateřská a rodičovská dovolená zmiňuje.

Mateřská dovolenou není

Autoři tvrdí, že současné pojmy nevyhovují kvůli tomu, že lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené „svůj čas netráví dovolenou, která je obecně chápána jako doba odpočinku a zotavení, ale fyzicky i psychicky náročnou péčí o nezletilé dítě.“ Vládní legislativci namítají, že oba instituty jsou v zákoníku práce zařazeny pod „překážky v práci“, což podle nich dostatečně ukazuje na to, že se nejedná o odpočinek a zotavení.

Kněžínek řekl, že vláda se z věcného hlediska shodla, že mateřská dovolenou není. Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v tiskové zprávě uvedla, že v rodinné politice je celá řada palčivějších problémů, návrh ale nepovažuje za zbytečný. „Celodenní péče o dítě rozhodně není dovolená. Symbolickou změnou názvosloví dáme rodičům najevo, že si vážíme jejich přínosu pro společnost a jich samotných," řekla.

Mateřskou a rodičovskou dovolenou poskytuje rodičům ze zákona zaměstnavatel. Peněžitou pomoc v mateřství, takzvanou mateřskou, i rodičovský příspěvek vyplácí stát.