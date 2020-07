Mateřské školy řeší, jak od září zaplatit chůvy pro dvouleté děti. Ministerstvo chce financování zrušit

Učitele a učitelky mateřských škol čeká v září překvapení, koho vlastně budou učit. Protože zápisy letos kvůli koronaviru probíhaly na dálku, děti se s učiteli zatím vůbec nepotkaly. Mnoho školek taky neví, jak zaplatí chůvy pro dvouleté děti. Ministerstvo školství totiž chce oproti plánům jejich financování zrušit. Jenže ještě při zápisu školky s dotacemi na chůvy počítaly a malé děti přijímaly. Teď však neví, jak si s péčí o ně poradí. Praha 10:57 2. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maximální kapacita jedné třídy v mateřské škole je 24 dětí | Foto: Tomáš Adamec | Zdroj: Český rozhlas

To jsou jen některé z problémů předškolního vzdělávání v Česku, na které upozornili pedagogové v diskusi u kulatého stolu v poslanecké sněmovně.

Úroveň vzdělávání se nezmění jen zvýšením platů učitelů, myslí si podnikatel ve školství Kania Číst článek

„Moje skupina obnáší 24 dětí. Pět je narozených v srpnu, pět dětí je narozených v rozmezí 1. 9. až 31. 12., kterým budou tři roky, a z toho ještě 5 dětí vietnamské národnosti,“ popisuje jedna z učitelek, jak bude vypadat její školková třída v září.

Děti ale zatím zná jen z přihlašovacích formulářů, u zápisu se s nimi letos nepotkala, nedovolila to opatření proti šíření koronaviru. Ona i další její kolegové se proto obávají, že až ve školce se ukáže, že některé z dětí mají speciální vzdělávací potřeby. Například že trpí poruchou chování, autistického spektra a nebo i to, že třeba neumí česky. Pokud je ve třídě takový žák, měl by se v ní maximální počet dětí, což je 24, snížit o dva.

V září bude pozdě

V září na to už bude ale pozdě, říká ředitelka mateřské školy Čtyřlístek v Benešově Milena Moltová. „My už nemůžeme, my ho máme přijaté ve správním řízení stejně jako všechny ostatní, už to prostě zůstane přeplněné. Učitelky se s tím porvou, ale je to na úkor jejich duševního zdraví,“ upozorňuje.

‚Přínosné nejen při epidemiích.‘ KDU-ČSL chce uzákonit možnost vzdělávát školáky na dálku Číst článek

Situaci školkám zkomplikuje i to, že při zápisech počítaly s tím, že od září budou najímat pro dvouleté děti chůvy a že na jejich platy dostanou od státu peníze. Toto rozhodnutí chce ale ministerstvo školství zrušit.

Potřeba chův přišla s novelou školského zákona z roku 2016, podle které měly školky od letošního září povinně garantovat místo nejen pro děti starší tří let, ale i pro ty dvouleté. To současná vláda ale zrušila, a proto chce zrušit i jejich financování z rozpočtu.

Kvalita předškolního vzdělávání

„Čtyři roky platí, že budou chůvy financovány ze státního rozpočtu a má to začít platit letos v září. Pokud ministerstvo s tím v letošním rozpočtu nepočítalo, tak něco zanedbalo,“ kritizuje postup ministerstva Radek Sárközi ze spolku Pedagogická komora.

Podle spolku budou mít tyto změny negativní dopady na kvalitu předškolního vzdělávání. Ve školkách jsou podle komory v jedné třídě mnohdy děti od dvou do šesti let a díky chůvám by se učitelky mohly více soustředit na vzdělávání předškoláků. Podle ekonomické náměstkyně ministerstva školství Zuzany Matuškové, sice ministerstvo školky oficiálně neinformovalo, ale je stále možné požádat o evropské dotace na platy chův.

Máme zastaralé a předimenzované učivo, přiznává ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal Číst článek

„Je mi to líto, že se nedostala víc do povědomí veřejnosti předškolního vzdělávání ta zpráva, kterou jsem sdělovala veřejně a s předstihem. Úplně vystaveny tomu, že by nemohly nic učinit, nejsou, protože je tady otevřena ta třetí výzva na šablony,“ říká Matušková.

Jenže na to je podle některých ředitelek už pozdě a peníze na nový školní rok už nestačí získat. Podle náměstkyně Matuškové chce ministerstvo příští rok navýšit financování nepedagogů ve školkách o pět procent a z nich by mohly školky peníze na chůvy čerpat. Některé školky by podle ní mohly i využít peníze na platy, které ušetřily letos v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy byla většina školek zavřená.