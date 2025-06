Mathé: Bojím se kroků části Rady ČT, která možná zčásti vědomě zvolila špatného ředitele Součka

Milan Fridrich, nebo Hynek Chudárek? Radní České televize ve středu hlasují, kdo se stane novým generálním ředitelem televize. Před týdnem ale mezi kandidáty nevybrali, ani jeden nezískal podporu alespoň deseti radních ze sedmnácti. „Bojím se kroků té části Rady ČT, kteří před dvěma lety vybrali Jana Součka. Nezáleží jim na kvalitní službě veřejnosti,“ varuje pro Český rozhlas Plus Ivo Mathé, první generální ředitel České televize v 90. letech. Praha 11:52 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Fridrich a Hynek Chudárek, kandidáti na ředitele ČT | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Co by byl podle vás dostatečně silný mandát pro nového ředitele České televize? Kolik hlasů by měl získat?

Já se obávám kroků té části Rady České televize, asi těch 11 lidí, kteří kdysi, před dvěma lety, nezvolili Petra Dvořáka. A místo něj zvolili, možná částečně vědomě, špatného ředitele Jana Součka. Protože to jsou lidé, část rady, které nezáleží na kvalitní službě veřejnosti a vysílání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak dopadne výběr ředitele České televize? Poslechněte si postoje šéfa Rady ČT Karla Nováka, někdejšího ředitele ČT Iva Mathého a Jana Potůčka z webu Mediář.cz

Bojím se dalších kroků této části rady, protože mohou vyústit dokonce v nezvolení žádného ředitele. Je to součást jakési taktiky této části radních poničit a vůbec destruovat systém služby veřejnosti vysílám České televize.

Vy si myslíte, že je to cílená taktika? A jste skeptický k tomu, že by po týdnu od předchozího hlasování mohli radní dojít ke kompromisu?

Ano, já jsem velmi skeptický. Jsem dokonce velmi nešťastný z tohoto chování. Protože to jsou lidé, kteří nemají odpovědnost. Vždyť špatně zvolili, nebo dokonce záměrně špatně zvolili Jana Součka, po roce a půl tohoto svého člověka odvolali – ale nevyvodili z toho pro sebe žádnou odpovědnost, aby třeba rezignovali.

To znamená, že tam jsou proto, aby veřejnou službu spíš ničili než pěstovali.

Podle nového mediálního zákona nikdo nemůže na Radu České televize vyvinout tlak, aby odstoupila. Může tyto radní podle vás někdo donutit k rezignaci?

Jen osobní odpovědnost. Ale jak říkal Václav Havel, je tu obecně deficit odpovědnosti. A tito radní to dokazují. Jsou bohužel na velmi silných pozicích, možná si ani neuvědomují, na jak silných.

Dokonce jsem četl jedno vyjádření, že radní už jsou unavení volbou ředitele České televize. Proč unavení? Mají pracovat, to je jejich povinnost. Byli zvoleni Sněmovnou a Senátem, našimi zástupci, a mají pracovat tak, aby o službu veřejnosti pečovali.

Absurdní ovlivňování

Předseda Rady České televize Karel Novák Českému rozhlasu ve středu ráno řekl, že se bude jednat i dalším bodu programu. A to o pokusu ovlivnit volbu generálního ředitele, tedy o SMS zprávě od šéfa zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny části radním a následně o dopisu části zaměstnanců televize. Jak se díváte na tyto intervence během volby?

To, co říkal Karel Novák, jsou technikálie. Z mého pohledu nikdy nemělo během volby nebo etap volby ředitele dojít k tomu, aby někdo z kandidátů, dokonce jeden z původních kandidátů, začal pomlouvat jiného kandidáta. To je zcela absurdní. Nic jiného k tomu nemůžu říct, to se prostě nedělá.

Navíc to není opřeno o žádné argumenty, které jsou známé veřejnosti. Čili je to špatný krok a já doufám, že snad zbytek rady tím není ovlivněn. A co se týká té většiny, která má za sebou zmíněné špatné kroky, to je úplně jiná věc.

I kdyby dnes Rada České televize zvolila nového ředitele, není už důvěryhodnost celé volby poněkud narušena? Dá se to ještě zachránit?

Určitě se to zachránit dá. Samozřejmě je škoda, že k tomu celému v průběhu volby došlo. Ale chtěl bych připomenout, a to už si skoro nikdo nepamatuje, že v roce 2003 byla Česká republika bez prezidenta víc než měsíc, protože Václav Klaus byl zvolen až ve třetím kole volby.

A nic strašného se samozřejmě nestalo. Možná že Kavčí hory jsou ale křehčí než republika.

V jaké smyslu? Pokud by Českou televizi vedl prozatímní ředitel...

Není to samozřejmě úplné bezvládí. Ale prozatímní ředitel nemá kompetence k tomu vést televizi dopředu, rozhodovat o strategických věcech, nákupech a investicích, předkládat plány nebo obměňovat management. To musí udělat až definitivní ředitel. V tom je ta paralela se státem docela trefná.

