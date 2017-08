Matka paterčat neuspěla s odvoláním kvůli penězům z veřejné sbírky

Matka prvních českých paterčat Alexandra Kiňová neuspěla se svou žalobou, kterou se po Klubu dvojčat a vícerčat domáhala vydání částky shromážděné pro děti ve veřejné sbírce. Zamítnutí nároku v úterý potvrdil odvolací soud. Klub peníze už dříve převedl na magistrát, který je Kiňové letos v únoru předal formou daru. Kvůli tomu však matka celkem šesti dětí ztratila nárok na sociální dávky, jež dříve pobírala. Praha 12:16 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třiadvacetiletá Alexandra Kiňová z Milovic porodila první česká paterčata | Foto: ČTK

„Soud prvního stupně velmi správně vystihl, že pro rozhodnutí soudu je významný stav, který je zde dán v době jeho rozhodnutí (...). Pokud v průběhu řízení došlo k tomu, že výtěžek ze sbírky byl na základě správního rozhodnutí vydán magistrátu, pak v okamžiku rozhodování soudu už není možné uložit žalovanému povinnost, aby sbírkové peníze vydal žalobkyni," vysvětlila předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Jana Knotková důvod pro zamítnutí žaloby.

Podle pravomocného rozhodnutí navíc musí Kiňová uhradit klubu náklady vynaložené na právní zastoupení v odvolacím řízení, které činí 26 800 korun. Peníze soud klubu přiznal proto, že Kiňová řízení svým odvoláním bezúčelně protahovala i poté, co peníze ze sbírky už obdržela.

Matka paterčat Kiňová dostala 600 tisíc ze sbírky. Peníze vyplatil pražský magistrát Číst článek

Sbírku na podporu životních nákladů paterčat vyhlásil a organizoval klub, s nímž však Kiňová po neshodách ukončila v lednu 2015 spolupráci. Sbírka pak byla na žádost ženiny advokátky Kláry Samkové uzavřena, zbylo v ní 616 000 korun. Samková tvrdí, že ředitelka klubu převedla peníze na magistrát „kvůli osobní mstě". Klub to odmítl.

„Žalobkyně peníze fakticky dostala, o žádné nepřišla. Žalovaná strana peníze převedla plně v souladu s právem, protože jednala na základě pravomocného rozhodnutí magistrátu," podotkl advokát organizace Robin Sedláček.

Podle Samkové je nyní situace v rodině taková, že otec usilovně shání zaměstnání a matka má stále zdravotní potíže. Kiňová přitom nyní nemůže pobírat příspěvky od státu.

Jedna ku 48 milionům

„Tím, že došlo k darování částky magistrátem paní Kiňové, tak už ty peníze nebyly nezapočitatelným příjmem a došlo k situaci, že mé klientce jsou zastaveny veškeré sociální dávky. Momentálně čekáme na rozhodnutí, zda jí budou, nebo nebudou obnoveny," vysvětlila advokátka. Kiňovou z jednání omluvila kvůli hlídání dětí.

V pražském Podolí se narodila první česká paterčata. Matka i děti jsou v pořádku Číst článek

Právnička poukazovala na to, že její klientka je nyní magistrátem smluvně vázána k tomu, aby peníze využila pouze ve prospěch svých dětí.

„Z těchto peněz by nesměla platit svoje jídlo, jídlo otce dětí, jídlo nejstaršího syna, stejně jako všechny ostatní potřeby vztahující se k ostatním členům domácnosti," uvedla.

Jako jedinou možnost k urovnání situace tak Samková viděla to, že by klub vyplatil Kiňové celou částku a Kiňová by vrátila magistrátu dar v plné výši. „Tak se alespoň do budoucna zabrání tomu, aby moje klientka přicházela o dávky," prohlásila.

Zdravá paterčata Tereza, Alex, Martin, Michael a Deniel se narodila 2. června 2013 císařským řezem v podolské nemocnici v Praze. Všechny děti se dostaly na svět za pět minut.

Šance na vznik pětičetného těhotenství spontánní cestou je jedna ku 48 milionům. Na celém světě žije zhruba 800 paterčat, spontánně z nich bylo počato víc než 130.