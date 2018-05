‚Snažím se šetřit, ale žiju z měsíce do měsíce.‘ Výživné nedostává každá druhá matka samoživitelka

Skoro polovina matek samoživitelek nepobírá pravidelně výživné na dítě. Ukázal to průzkum neziskové organizace Klub svobodných matek. Například zájmové aktivity a kroužky si ze svého rozpočtu může dovolit jen asi čtvrtina maminek, které se o děti samy starají. Zhruba v polovině případů si musí vystačit s částkou v rozmezí od 10 do 20 tisíc korun. Doporučujeme Praha 15:52 21. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matka s dítětem. Ilustrační foto | Foto: European Parliament

Měsíční příjem paní Martiny dosahuje patnácti tisíc korun. Sama vychovává dceru, která chodí do třetí třídy. „Všechny peníze během měsíce utratím - většinou je to za nájem, potraviny a věci pro dceru do školy. 200 Kč družina, 500 Kč obědy. Snažím se šetřit, ale je to většinou tak, že žiju vlastně z měsíce do měsíce,“ popisuje pro Radiožurnál matka samoživitelka.

Další peníze pak vydá například za školu v přírodě nebo také za plavání pro dceru. Jenže právě takové výdaje jsou pro Martinu často problematické.

„Museli jsme to zaplatit, aby nevypadala mezi spolužáky divně, že by byla jediná, která na plavání nechodí. Minule se mi rozbila lednice, takže jsem si na ni musela půjčit od rodičů a teď jim to budu tři měsíce splácet,“ přiznává Martina.

Některé matky samoživitelky si ale musí poradit ještě s menším příjmem. Podle průzkumu totiž třetina z nich pobírá částku do deseti tisíc korun měsíčně. Jen zhruba 4 procenta maminek uvádí příjmy vyšší než 30 tisíc korun.

Výživné tedy v rozpočtu samoživitelek hraje významnou roli. Jenže skoro polovina matek výživné nepobírá pravidelně. Vůbec na něj nedosáhne přibližně třetina oslovených samoživitelek, dodává ředitelka Klubu svobodných matek Dana Pavlousková.

„Výživné je největším úskalím pro matku samoživitelku, a to z toho důvodu, že v současné době pouze každá druhá výživné pobírá. I když některé maminky výživné pobírají, tak nemají zcela vyhráno, protože ty částky jsou relativně nízké. Dle našich zkušeností činí průměrné výživné asi 2000 korun,“ říká Pavlousková.

Ovoce a zelenina, nadstandard

I proto řada maminek zvažuje nákup některých potravin. Zařazovat pravidelně do jídelníčku ovoce a zeleninu si může podle průzkumu dovolit jen každá čtvrtá samoživitelka. Necelá pětina je do nákupu nezařazuje buď vůbec, nebo jen když je zboží ve slevě.

A stejný podíl - tedy čtvrtina samoživitelek - platí zájmové kroužky pro svoje děti. Naopak více než polovina považuje koníčky za nadstandard. I proto řada samoživitelek využívá pomoci svého okolí, ať už jde o nejbližší rodinu nebo přátele. Pravidelné pomoci se dostává přes 60 procent maminek.

Předloni se podle Českého statistického úřadu rozpadlo zhruba 25 tisíc manželství. Rozvod se tak dotkl zhruba 24 tisíc dětí. Řada párů ale svazek vůbec neuzavírá, například v roce 2016 přišlo na svět zhruba 50 procent narozených dětí mimo manželství. Pokud se partnerství rozpadlo, do statistik se to ale v tomto případě nepromítlo. Takže čísla jsou jen orientační. Nejčastěji přesto vychovávají samoživitelky jedno nebo dvě děti.