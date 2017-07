Matku chlapce z plzeňského babyboxu poslal soud do vazby. Za vraždu jí hrozí až výjimečný trest

Dítě bylo v babyboxu plzeňské polikliniky nalezeno v kritickém stavu v neděli brzy ráno. Podle předchozích informací mělo na těle podlitiny.

Policisté proto začali prověřovat dění kolem babyboxu a vypátrali matku dítěte, kterou po smrti chlapce obvinili z vraždy. Soud nyní ženu poslal do vazby.

Žena podle vyšetřovatelů své těhotenství tajila, dítě porodila doma v koupelně. „Bezprostředně po porodu se za použití hrubého násilí chlapečka snažila usmrtit, kdy ji však v koupelně vyrušila její matka, která o těhotenství své dcery do té doby neměla tušení," uvedla policejní mluvčí Markéta Fialová.

Dcera pak matku požádala, aby dítě do babyboxu odvezla. Do plzeňského babyboxu byli v neděli během tří hodin vloženi dva chlapci. Druhé dítě je v pořádku. První novorozenec byl zabalený v županu, druhý do zbytků šedého svetru, jinak nahý.